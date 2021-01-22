Курц: "Північний потік-2" є дуже позитивним проєктом

Австрійський канцлер Себастіан Курц (Sebastian Kurz) підтримує уряд Німеччини в суперечці щодо спорудження газопроводу "Північний потік-2" попри можливі санкції проти Росії у зв'язку з ув'язненням російського опозиціонера Олексія Навального. Про це Курц розповів в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag, фрагмент якого оприлюднено в суботу, 6 лютого.

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"Я вітаю той факт, що німецький уряд зберігає прихильність "Північному потоку-2", - зазначив Курц. За словами австрійського канцлера, "Північний потік-2" - це "європейський проєкт", що відповідає інтересам багатьох країн Європейського Союзу. "Будь-хто, хто вважає, що новий газопровід слугував би лише інтересам Росії, помиляється", - пояснив Курц. Німеччина, Австрія, а також деякі інші європейські країни так само будуть у виграші від цього проєкту, додав він. Крім того, Курц вказав, що запланований газопровід загалом є "дуже позитивним проєктом", а також застеріг, що ЄС своїми можливими діями проти цього проєкту може "сам себе ослабити".

Захист інтересів України

Водночас Курц наголосив на важливості захисту інтересів України як країни-транзитера російського газу в Європу. Як відомо, Київ разом з кількома іншими східноєвропейськими країнами належить до критиків газопроводу "Північний потік-2".

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Говорячи про російського опозиціонера Олексія Навального, австрійський канцлер закликав владу РФ негайно звільнити його. Водночас Курц наголосив, що не визнає за краще "пов'язувати необхідну реакцію на поводження з опозиціонером Навальним зі спорудженням газопроводу". Сам вирок проти Навального Курц охарактеризував як "неприйнятний".