 Євросоюз може вжити заходів щодо РФ через вирок Олексію Навальному | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.02.2021

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Новини

Євросоюз може вжити заходів щодо РФ через вирок Олексію Навальному

Рада Євросоюзу назвала вирок Олексію Навальному в Росії політично мотивованим і заявила, що глави МЗС країн ЄС обговорять можливу відповідь.

Євросоюз може вжити заходів через вирок Навальному

Євросоюз може вжити заходів через вирок Навальному

Євросоюз засуджує вирок, винесений російському опозиціонеру Олексію Навальному у справі "Ів Роше". Це рішення суду є "неприйнятним, адже воно політично мотивоване і суперечить міжнародним зобов'язанням Росії щодо дотримання прав людини", йдеться в заяві Ради ЄС, опублікованій на її сайті у середу, 3 лютого.

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Брюссель знову закликає владу Росії "негайно і без будь-яких умов" звільнити Навального, а також журналістів та інших громадян, які були затримані "за реалізацію своїх прав на мирні зібрання і свободу слова". Ці затримання підтверджують наявну в Росії тенденцію до тиску на опозицію і громадянське суспільство, відзначає ЄС.

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Вирок Навальному стане темою наступної зустрічі глав МЗС держав-членів ЄС, які обговорять "можливі наслідки і подальші дії", йдеться далі в заяві. Подробиці не наводяться.

Суд відправив Навального на 2 роки 8 місяців в колонію

Навальний був затриманий і заарештований 17 січня відразу після повернення у Москву з Німеччини, де він лікувався від отруєння в Росії забороненою бойовою отруйною речовиною "Новачок". Його арешт викликав хвилю масових акцій протесту по всій Росії, які були придушені. Західні країни різко засудили дії російських силовиків.

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2 лютого Симоновський суд Москви замінив Навальному умовний термін покарання на реальне позбавлення волі - 2 роки і 8 місяців, визнавши його винним у порушенні зобов'язань за умовним покаранням у справі косметичної компанії "Ів Роше", вирок у якій був винесений у 2014 року. Після оголошення вироку по всій Росії на демонстрації вийшли тисячі людей.

  • Акція протесту в Новосибірську

    Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії

    Протести другий тиждень поспіль

    Протести в Росії, що розпочалися після затримання опозиційного політика Олексія Навального, відбулися вже вдруге. У неділю, 31 січня, демонстрації знову відбулися в десятках міст країни. Одна з вимог протестувальників - звільнити Навального.

  • Мітинг на підтримку Навального в Новосибірську

    Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії

    Велика кількість учасників

    Незважаючи на побиття, штрафи, адміністративні та кримінальні справи, порушені російською владою після перших багатотисячних акцій 23 січня, у деяких містах Росії число учасників нових протестів 31 січня лише виросло.

  • Поліція перед акцією протесту в Москві

    Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії

    Влада готувалася заздалегідь

    У Москві та інших містах Росії влада готувалася до акції 31 січня заздалегідь: затримували й відправляли під домашній арешт активістів штабів Навального, тиснули на журналістів, усіма способами попереджали про "незаконність" запланованих акцій та можливі наслідки за порушення закону.

  • Подвійні хороводи

    Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії

    Подвійні хороводи

    Холодна погода в деяких містах сприяла появі нового символу російських протестів. У деяких містах демонстранти водили хороводи навколо різдвяно-новорічних ялинок, які ще залишилися на вулицях, а поліція хороводила навколо мирних демонстрантів.

  • Протести на підтримку Навального в Санкт-Петербурзі

    Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії

    Неприступна фортеця

    Задовго до початку акцій силовики перетворили центри великих міст на неприступні фортеці. У Москві була перекрита для пішоходів Червона площа та низка вулиць і площ у межах Бульварного кільця. У Санкт-Петербурзі спецпризначенці поліції та бійці Росгвардії під прикриттям вантажівок перекрили Невський проспект. У низці міст були зачинені станції метро.

  • Затримання учасників акцій протесту в Москві

    Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії

    Придушення всіма засобами

    Жодна акція у російських містах традиційно не минула без затримань. У Москві людей почали затримувати ще до початку ходи, в Пермі проти демонстрантів застосовували кінну поліцію, в Казані затриманих годинами змушували сидіти в снігу.

  • Затриманий учасник акції протесту в Москві

    Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії

    Особлива жорстокість

    Затримували з особливою жорстокістю. Силовики били протестувальників, застосовували проти людей не лише гумові кийки, але й електрошокери, газ, травматичну зброю. У Санкт-Петербурзі співробітник поліції спрямував на учасників акції табельну вогнепальну зброю.

  • Протестувальники відбивають затриманих у Санкт-Петербурзі

    Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії

    Відбиваючи затриманих

    Не минуло без сутичок. Протестувальники намагалися відповідати на невиправдану агресію силовиків. У Казані та інших містах Росії учасники акцій неодноразово відбивали затриманих у сил безпеки. У Санкт-Петербурзі уже порушено справу про насильство щодо правоохоронців на акції 31 січня.

  • Затримані протестувальники у Москві

    Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії

    Тисячі затриманих

    За даними правозахисного інтернет-порталу "ОВД-Инфо", 31 січня лише в Москві було понад 1600 затримань, а по всій Росії - понад 5100. Це найбільша кількість затримань за весь час спостережень правозахисників, починаючи від грудня 2011 року. Затримання відбулися в майже 90 містах Росії.

  • Поліцейський на протестах у Новосибірську

    Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії

    Затримували усіх поспіль

    Силовики затримували всіх поспіль, зокрема журналістів. Загалом, даними "ОВД-Инфо", затримали щонайменше 93 журналістів у 31 місті Росії. А у Санкт-Петербурзі затримали репера Oxxxymiron (Мирона Федорова). Уже на другій акції поспіль затримали і дружину Олексія Навального Юлію.

  • Акція на підтримку Навального в Берліні

    Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії

    У Берліні підтримали Навального

    Акція на підтримку Олексія Навального відбулися й за межами Росії. У демонстрації в Берліні, за деякими оцінками, взяли участь близько двох тисяч людей. Плакати учасників вирізнялися креативом та відсилали до розслідування Навального про "палац для Путіна" - таємну резиденцію, що її, за твердженням політика, будують для російського президента на узбережжі Чорного моря.

    Автор: Віталій Кропман, Данило Білик


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