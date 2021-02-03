Євросоюз може вжити заходів щодо РФ через вирок Олексію Навальному

Євросоюз засуджує вирок, винесений російському опозиціонеру Олексію Навальному у справі "Ів Роше". Це рішення суду є "неприйнятним, адже воно політично мотивоване і суперечить міжнародним зобов'язанням Росії щодо дотримання прав людини", йдеться в заяві Ради ЄС, опублікованій на її сайті у середу, 3 лютого.
Читайте також: Санкції щодо Росії: ФРН не пов'язує питання "Північного потоку-2" з Олексієм Навальним
Брюссель знову закликає владу Росії "негайно і без будь-яких умов" звільнити Навального, а також журналістів та інших громадян, які були затримані "за реалізацію своїх прав на мирні зібрання і свободу слова". Ці затримання підтверджують наявну в Росії тенденцію до тиску на опозицію і громадянське суспільство, відзначає ЄС.
Читайте також: Німецькі політики: Вирок Навальному - ганьба для Росії і ознака страху Путіна
Вирок Навальному стане темою наступної зустрічі глав МЗС держав-членів ЄС, які обговорять "можливі наслідки і подальші дії", йдеться далі в заяві. Подробиці не наводяться.
Суд відправив Навального на 2 роки 8 місяців в колонію
Навальний був затриманий і заарештований 17 січня відразу після повернення у Москву з Німеччини, де він лікувався від отруєння в Росії забороненою бойовою отруйною речовиною "Новачок". Його арешт викликав хвилю масових акцій протесту по всій Росії, які були придушені. Західні країни різко засудили дії російських силовиків.
Читайте також: Коментар: Вирок Навальному - початок диктатури в Росії
2 лютого Симоновський суд Москви замінив Навальному умовний термін покарання на реальне позбавлення волі - 2 роки і 8 місяців, визнавши його винним у порушенні зобов'язань за умовним покаранням у справі косметичної компанії "Ів Роше", вирок у якій був винесений у 2014 року. Після оголошення вироку по всій Росії на демонстрації вийшли тисячі людей.
-
Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Протести другий тиждень поспіль
Протести в Росії, що розпочалися після затримання опозиційного політика Олексія Навального, відбулися вже вдруге. У неділю, 31 січня, демонстрації знову відбулися в десятках міст країни. Одна з вимог протестувальників - звільнити Навального.
-
Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Велика кількість учасників
Незважаючи на побиття, штрафи, адміністративні та кримінальні справи, порушені російською владою після перших багатотисячних акцій 23 січня, у деяких містах Росії число учасників нових протестів 31 січня лише виросло.
-
Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Влада готувалася заздалегідь
У Москві та інших містах Росії влада готувалася до акції 31 січня заздалегідь: затримували й відправляли під домашній арешт активістів штабів Навального, тиснули на журналістів, усіма способами попереджали про "незаконність" запланованих акцій та можливі наслідки за порушення закону.
-
Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Подвійні хороводи
Холодна погода в деяких містах сприяла появі нового символу російських протестів. У деяких містах демонстранти водили хороводи навколо різдвяно-новорічних ялинок, які ще залишилися на вулицях, а поліція хороводила навколо мирних демонстрантів.
-
Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Неприступна фортеця
Задовго до початку акцій силовики перетворили центри великих міст на неприступні фортеці. У Москві була перекрита для пішоходів Червона площа та низка вулиць і площ у межах Бульварного кільця. У Санкт-Петербурзі спецпризначенці поліції та бійці Росгвардії під прикриттям вантажівок перекрили Невський проспект. У низці міст були зачинені станції метро.
-
Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Придушення всіма засобами
Жодна акція у російських містах традиційно не минула без затримань. У Москві людей почали затримувати ще до початку ходи, в Пермі проти демонстрантів застосовували кінну поліцію, в Казані затриманих годинами змушували сидіти в снігу.
-
Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Особлива жорстокість
Затримували з особливою жорстокістю. Силовики били протестувальників, застосовували проти людей не лише гумові кийки, але й електрошокери, газ, травматичну зброю. У Санкт-Петербурзі співробітник поліції спрямував на учасників акції табельну вогнепальну зброю.
-
Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Відбиваючи затриманих
Не минуло без сутичок. Протестувальники намагалися відповідати на невиправдану агресію силовиків. У Казані та інших містах Росії учасники акцій неодноразово відбивали затриманих у сил безпеки. У Санкт-Петербурзі уже порушено справу про насильство щодо правоохоронців на акції 31 січня.
-
Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Тисячі затриманих
За даними правозахисного інтернет-порталу "ОВД-Инфо", 31 січня лише в Москві було понад 1600 затримань, а по всій Росії - понад 5100. Це найбільша кількість затримань за весь час спостережень правозахисників, починаючи від грудня 2011 року. Затримання відбулися в майже 90 містах Росії.
-
Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Затримували усіх поспіль
Силовики затримували всіх поспіль, зокрема журналістів. Загалом, даними "ОВД-Инфо", затримали щонайменше 93 журналістів у 31 місті Росії. А у Санкт-Петербурзі затримали репера Oxxxymiron (Мирона Федорова). Уже на другій акції поспіль затримали і дружину Олексія Навального Юлію.
-
Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
У Берліні підтримали Навального
Акція на підтримку Олексія Навального відбулися й за межами Росії. У демонстрації в Берліні, за деякими оцінками, взяли участь близько двох тисяч людей. Плакати учасників вирізнялися креативом та відсилали до розслідування Навального про "палац для Путіна" - таємну резиденцію, що її, за твердженням політика, будують для російського президента на узбережжі Чорного моря.
Автор: Віталій Кропман, Данило Білик