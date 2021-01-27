Московський обласний суд відхилив апеляцію на арешт Навального

Московський обласний суд у четвер, 28 січня, відхилив апеляційну скаргу на арешт опозиційного політика Олексія Навального. Він залишиться під вартою до 15 лютого, повідомив суддя Муса Мусаєв.

Сам опозиціонер підключився до засідання за допомогою відеозв'язку зі слідчого ізолятора "Матросская тишина". Він наголосив, що з часу затримання "жодного разу не міг наодинці зустрітися зі своїми захисниками". Після цього суддя дозволив Навальному п'ятихвилинне спілкування з адвокатом і попросив вийти співробітників Федеральної служби виконання покарань (ФСВП), які супроводжували політика.

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Під час засідання адвокати з'ясували, що в матеріалах суду немає довідки з берлінської клініки "Шаріте", в якій Навальний проходив лікування після отруєння бойовою отрутою "Новачок", і скарг, переданих ними раніше в Хімкінський суд, передає кореспондент DW. Тож адвокат Кобзєв надав суду оригінал довідки з перекладом і повідомив, що цей документ кримінально-виправна інспекція отримала ще 7 грудня 2020 року. "Філія ФСВП, куди Навальний ходить на реєстрацію, знала, що він перебуває за адресою в Берліні. Він сам їх про це повідомив.... Весь світ і вся країна знала, що він там не відпочивав, а лікувався. Але продовжували приїжджати з перевірками за його місцем проживання в Москві, опитувати його сусідів", - зазначив захисник.

Навальний заявив про "демонстративне беззаконня" прокуратури

Опозиціонер у своєму виступі назвав "жартом" судове засідання в УВС міста Хімки. Він додав, що протокол "не могла скласти людина з юридичною освітою". "Я не сумніваюся - коли літак ще летів, мені вже приготували камеру", - заявив Навальний судді. Політик назвав прокуратуру в Росії "провідником демонстративного беззаконня" і підтримав учасників вуличних протестів. "Десятки мільйонів людей, яких обікрала ця влада, не вдасться залякати", - резюмував Навальний.

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Будівля суду під час розгляду апеляції була оточена поліцією. Поруч знаходилися автозак і кілька поліцейських автобусів, а документи і речі перевіряли задовго до входу в будівлю, передає кореспондент DW. На захід акредитувалися 160 журналістів.

Адвокати Навального 21 січня оскаржили рішення Хімкінського суду про арешт політика. Захист опозиціонера просив скасувати постанову і "прийняти нове рішення про відмову в задоволенні подання начальника УМВС Росії міського округу Химки".

Арешт Навального після повернення в Росію

Олексій Навальний провів у Німеччині майже 5 місяців після отруєння речовиною з групи "Новачок" в Росії. Щойно опозиціонер повідомив, що вирішив повернутися на батьківщину, стало відомо, що в РФ він оголошений в розшук у справі "Ів Роше" і що йому мають намір замінити умовний термін на реальний. Політик називає всі кримінальні справи проти нього сфабрикованими.

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Навальний прилетів з Берліна до Москви ввечері 17 січня і був затриманий під час паспортного контролю в аеропорту Шереметьєво. Наступного дня суд, що відбувся в УВС міста Хімки, заарештував його до 15 лютого. Політика направили в СІЗО "Матросская тишина".

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Лідери Євросоюзу, а також європейські та американські політики закликали Москву негайно звільнити опозиціонера. Кремль не бажає слідувати цим закликам. У десятках міст Росії і світу 23 січня пройшлипротести проти арешту Навального. На акціях на підтримку опозиціонера були затримані кілька тисяч осіб. Після мітингів у низки соратників політика пройшли обшуки. Тепер прихильники опозиціонера мають намір провести акції 31 січня.