У Москві затримали брата та соратницю Олексія Навального

Брата Олексія Навального Олега та соратницю російського опозиціонера, юристку Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь затримали пізно ввечері в середу, 27 січня, на 48 годин як підозрюваних у кримінальній справі про порушення санітарно-епідеміологічгних норм на акції 23 січня в Москві. За тією ж справою на 48 годин затримана учасниця Pussy Riot Марія Альохіна.

"Із затриманням не згоден. Вважаю його незаконним та виконаним з метою вчинення впливу на мого брата Навального О.А. через його політичну діяльність", - написав у протоколі Олег Навальний.

Масштабні обшуки в Москві

Раніше в Москві правоохоронні органи прийшли з обшуками в квартири Навального, його дружини Юлії, а також їхніх соратників - загалом майже за 20 адресами. За даними видання Baza, нинішні оперативні заходи пов'язані з тою ж кримінальною справою про порушення санітарно-епідеміологічних норм, за якою згодом були проведені затримання. Обшуки пройшли в родичів підозрюваних: у матерів головного редактора видання "Медиазона" Сергія Смірнова та Марії Альохіної.

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Нагадаємо, 23 січня по всій Росії відбулися протестні акції на підтримку Навального, якого затримали в московському аеропорту "Шереметьєво" відразу після повернення з Німеччини, де опозиціонер лікувався після отруєння в РФ отруйною речовиною "Новачок". Опозиціонера обвинуватили в порушення правил умовного покарання ща справою "Ів Роше" та заарештували до 15 лютого. За даними правозахисного порталу "ОВД-Инфо", по всій Росії під час протестів 23 січня було затримано 3770 осіб. Лише в Москві затримали 1481 людину, в а Санкт-Петербурзі - ще 567.

США готові до різних варіантів дій

Тим часом держсекретар США Ентоні Блінкен 27 січня заявив, що влада США готова до різних варіантів дій щодо РФ у зв'язку з арештом Олексія Навального, але спочатку адміністрація хотіла б завершити аналіз ситуації.

"Ми не виключаємо будь-яких варіантів дій, але ми хочемо завершити повний огляд ситуації", - сказав він у відповідь на запитання, чи будуть США розглядати можливість санкцій проти РФ, якщо заарештованому Навальному буде завдано

шкоди. При цьому він наголосив, що ситуація навколо Навального, як і загальний стан прав людини в Росії, викликає занепокоєння у Вашингтона.

