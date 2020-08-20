У квартирах Олексія Навального та його соратників проходять обшуки

У квартиру російського опозиціонера Олексія Навального у середу, 27 січня, прийшли з обшуком співробітники правоохоронних органів. Про це повідомив директор заснованого Навальним Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Іван Жданов у своєму мікроблозі в Twitter.

Сам Навальний зараз утримується в слідчому ізоляторі "Матроська тиша". Його затримали 17 січня на 30 діб відразу після повернення з Німеччини до Росії за звинуваченням у порушенні правил випробувального терміну у справі "Ів Роше". В рамках якої кримінальної справи проводиться обшук 27 січня, Жданов не знає, офіційних повідомлень про це також немає.

Читайте також: Велика сімка вимагає негайного звільнення Навального

За даними видання Baza, нинішні оперативні заходи ніби пов'язані з кримінальною справою про порушення санітарно-епідеміологічних норм після масової акції протесту, що відбулася 23 січня в Москві. Обшуки ніби плануються також і в інших співробітників ФБК.

Дещо згодом у той же день силовики прийшли також до квартири, де зараз мешкає дружина Олексія Навального Юлія. Квартира знаходиться біля метро Автозаводська. У ній спробували виламати двері, повідомив Жданов.

Читайте також: Санкцій не буде, Боррель летить у Москву: реакція ЄС на розгін протестів у Росії

Крім того, співробітники правоохоронних органів прийшли з обшуками в офіс ФБК, студію "Навальний Live" та у квартиру батька координатора московського штабу Навального Олега Степанова.

Справа "Ів Роше"

Нагадаємо, Навального затримали ввечері 17 січня під час прикордонного контролю після його повернення з Німеччини в Росію. Як повідомила Федеральна служба виконання покарань (ФСВП), опозиціонера було оголошено в розшук та затримано через порушення умов випробувального терміну.

Ще у 2014 році Замоскворецький суд Москви визнав Навального і його брата Олега винними у шахрайстві в особливо великому розмірі у справі "Ів Роше". Олексія Навального засудили до 3,5 позбавлення волі умовно з випробувальним терміном п'ять років. У серпні 2017 року призначений Навальному випробувальний термін був продовжений до кінця грудня 2020 року.

Читайте також: Протести в РФ на підтримку Навального: масові затримання і вимоги змін

У ФСВП зазначили, що Навальний був зобов'язаний з'являтися на реєстрацію в інспекцію два рази на місяць. Виклики в інспекцію були припинені на час проходження ним лікування в берлінський клініці Charite. Однак він виписався з клініки 23 вересня 2020 року, але з жовтня до кінця випробувального терміну не прибував на реєстрацію, чим порушив умови, стверджують у ФСВП.