Ще три вбивства: нове розслідування про агентів ФСБ, які стежили за Навальним

Група співробітників НДІ-2 Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ, яка стежила за політиком Олексієм Навальним і ймовірно організувала його отруєння, отруїла ще кількох людей. Про це йдеться в опублікованому у середу, 27 січня, новому розслідуванні німецького тижневика Der Spiegel, груп Bellingcat та The Insider.

Як повідомляє Der Spiegel, журналісти мають пів тисячі даних і вказівок, що свідчать про ймовірну причетність співробітників НДІ ФСБ до вбивства ще трьох людей: журналіста, активіста та політика.

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Зокрема, мова йде про вбивства журналіста Тімура Куашева у Нальчіку в липні 2014 року, активіста Руслана Магомедрагімова у Каспійську в березні 2015 року і лідера руху "Нова Росія" Микиту Ісаєва у потягу з Томбова у листопаді 2019 року. "У команді працюють не тільки співробітники НДІ-2, а й Служби з захисту конституційного ладу ФСБ, відомої серед іншого переслідуванням політичних активістів", - наголошується у розслідуванні. Згідно з ним, "жертвами" ФСБ можуть виявитися не тільки активісти і журналісти, але і "цілком системні фігури, які виступають на пропагандистських телешоу і критикують Навального".

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В середині грудня Bellingcat і The Insider опублікували розслідування, засноване на аналізі даних білінгу мобільних телефонів і базі даних авіапасажирів. З нього випливало, що Навального отруїла група співробітників ФСБ, що "супроводжували" його в поїздках по РФ з 2017 року.

Журналісти назвали імена та псевдоніми оперативників, які, за їхніми даними, брали участь в замаху на Навального. З отриманих даних випливає, що замах на нього не міг бути скоєний без відома глави ФСБ і особисто президента РФ Володимира Путіна, упевнений Навальний.

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