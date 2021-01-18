Велика сімка вимагає негайного звільнення Навального

Країни Великої сімки (G7) у спільній заяві вимагають звільнення російського опозиціонера Олексія Навального. "Ми, міністри закордонних справ G7 - Німеччини, Франції, Італії, Японії, Канади, Великобританії та США, а також верховний представник Євросоюзу - засуджуємо політично мотивоване затримання та взяття під варту Олексія Навального", - йдеться в заяві, яку було оприлюднено ввечері у вівторок, 26 січня.

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Навальний має бути негайно і без жодних умов звільнений, Росія має дотримуватися своїх міжнародних зобов 'язань та прав людини, підкреслили представники G7. Крім того, вони висловили занепокоєння затриманням тисяч мирних демонстрантів та журналістів під час мітингів 23 січня. Це вказує, наскільки в Росії "звужується простір" для "опозиції, громадянського суспільства, захисників прав людини та незалежної преси".

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Нагадаємо, 23 січня по всій Росії відбулися протестні акції на підтримку Навального, якого затримали в московському аеропорту "Шереметьєво" відразу після повернення з Німеччини, де опозиціонер лікувався після отруєння в РФ отруйною речовиною "Новачок". Опозиціонера обвинуватили в порушення правил умовного покарання ща справою "Ів Роше" та заарештували до 15 лютого. За даними правозахисного порталу "ОВД-Инфо", по всій Росії під час протестів 23 січня було затримано 3770 осіб. Лише в Москві затримали 1481 людину, в а Санкт-петербурзі - ще 567.