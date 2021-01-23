Маас вимагає негайного звільнення затриманих у Росії демонстрантів

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) вимагає від Росії невідкладного звільнення демонстрантів, затриманих 23 січня на акціях протесту на підтримку Олексія Навального. За словами міністра, у Росії також мають діяти принципи правової держави. "Тому ми очікуємо, що кожного, хто вийшов там на мирний протест" та був безпідставно затриманий, "буде також негайно звільнено", - заявив Маас у понеділок, 25 січня, перед зустріччю очільників зовнішньополітичних відомств країн ЄС, цитує інформагентство dpa.

Тим часом глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, згадавши понад три тисячі затриманих у Росії протестувальників, назвав події в цій країні такими, що "викликають занепокоєння".

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У свою чергу міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав до "чіткого сигналу" з боку ЄС, який має вказати Москві що затримання мирних демонтрантів є "неприйнятним". Раніше країни Балтії виступили зі спільною заявою, в якій вимагали від ЄС запровадження обмежувальних заходів щодо російських посадовців, відповідальних за затримання. До посилення санкцій проти РФ закликав також президент Польщі Анджей Дуда.

Утім, дипломати не очікують прийняття такого рішення на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС 25 січня.