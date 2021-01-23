ЄС та США засуджують затримання на мітингах у Росії

Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель засудив застосування сили стосовно учасників акцій на підтримку Олексія Навального в Росії. Він стежить "за розвитком подій у Росії зі стурбованістю", написав представник у своєму акаунті в соцмережі Twitter у суботу, 23 січня.

Боррель піддав критиці затримання демонстрантів та "непропорційне застосування сили". За його словами, міністри закордонних справ країн ЄС 25 січня обговорять подальші кроки блоку стосовно Росії з огляду на арешт Навального та останній розвиток подій.

Державний департамент США також різко відреагував на події в РФ. "Сполучені Штати рішуче засуджують жорстку тактику стосовно демонстрантів та журналістів на цих вихідних у містах Росії", - йдеться у заяві речника відомства. У Держдепі закликали звільнити всіх, хто "був затриманий за реалізацію своїх загальних прав", а також "негайно та без будь-яких умов" звільнити Олексія Навального.

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"Насильство стосовно мирних протестувальників та журналістів" засудив і міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб. "Ми закликаємо уряд РФ поважати свої міжнародні зобов'язання стосовно прав людини в рамках Ради Європи та ОБСЄ та відпустити громадян, затриманих під час мирних демонстрацій", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, що мітинги на підтримку арештованого опозиційного політика Олексія Навального 23 січня пройшли у понад 100 містах Росії, а також у кількох містах світу. У Москві на мітинг, за різними оцінками, вийшли від 15 тисяч до 50 тисяч осіб, у Санкт-Петербурзі - 10-20 тисяч, у Єкатеринбурзі та в Нижньому Новгороді - по 10 тисяч. Під час акцій силовики проводили масові затримання. За даними порталу "ОВД-Инфо", було затримано щонайменше 3296 осіб.