Протести в РФ на підтримку Навального: масові затримання і вимоги змін

Тисячі людей в десятках міст Росії вийшли на вулиці в суботу, 23 січня, вимагаючи звільнити Олексія Навального, який нині перебуває в московському СІЗО "Матроська тиша". Влада відреагувала жорстко: на численних фото та відео з місця подій - побиття і грубі затримання учасників протесту і журналістів. За останньою інформацією правозахисної організації "ОВД-Инфо", по всій країні затримано понад 2,5 тисячі осіб. Найбільше прихильників Навального, як і очікувалося, вийшло в Москві і Санкт-Петербурзі, проте в регіонах Росії люди проявили небувалу активність.

Протести в морози на Далекому Сході

Першими на протестні акції вийшли жителі Далекого Сходу. У Хабаровську, де вже пів року проходять традиційні акції на підтримку ексгубернатора Сергія Фургала, зібралося, за оцінками спостерігачів, не менше півтори тисячі осіб. До головної площі міста стягнули вантажівки з ОМОНом, численні мікроавтобуси та автомобілі поліції.

Протести в Хабаровську на підтримку Олексія Навального

У якусь мить силовикам дали команду: "Хапати всіх підряд", - це потрапило в ефір, який вели співробітники місцевого штабу Навального. Після команди почалися масові затримання.

У Владивостоку, за оцінкою видання "КоммерсантЪ", в мітингу взяли участь близько 3000 осіб. Присутні скандували: "Путіна у відставку", "Ми не боїмося. Раз. Два. Три, Путін йди", "Поверни палац народу". Найхолоднішим - в буквальному сенсі - став мітинг у Якутську. Там люди вийшли на акцію, попри мороз в -48 градусів.

Мітинги під пісні й танці в Сибіру

Тисячі протестувальників вийшли на вулиці Іркутська, Улан-Уде, Чити та інших міст. Найбільше людей вийшло в Іркутську.

Як повідомляє "Тайга.інфо", місцеві жителі оточили міську адміністрацію, співаючи пісню Віктора Цоя "Перемен".

А жителі Улан-Уде зібралися на центральній площі свого міста і почали танцювати бурятський танець yoхор і скандувати "Свободу!". Хороводи водили і в Іркутську, а також в Читі, повідомляє sibnet.ru.

Пізніше в Улан-Уде почалися сутички мітингувальників і поліції. Було затримано кілька осіб. Згодом люди оточили відділення поліції і вимагали відпустити затриманих. Після цього, за даними "Медіазони", їх справді відпустили.

Тисячі людей вийшли підтримати Навального і на заході Сибіру - в Красноярську, Новосибірську, Томську і Омську.

Затримання на акції в Новосибірську

"Льодове побоїще" в Єкатеринбурзі

30-градусний мороз не завадив масово вийти на вулиці жителям Єкатеринбурга. За різними оцінками, підтримати Навального там вийшли до 10 тисяч осіб, пише місцеве видання "Єкатеринбург онлайн".

Учасники організували ходу навколо міського ставу, туди ж попрямували і бійці ОМОНу з щитами і кийками. Почалися сутички: протестувальники закидали силовиків сніжками, також повідомлялося, що хтось кинув в них димову шашку. Потім силовики відтіснили демонстрантів на лід ставка і почали затримання, укладаючи людей обличчям у сніг.

Багато мітингарів вийшли на вулиці в Пермі і в Челябінську, де також відбулися масові затримання.

Масові акції в Нижньому Новгороді, Казані і Смоленську

У Нижньому Новгороді, за оцінкою "Новой газеты", на акцію в підтримку Навального вийшло близько 10 тисяч осіб. Це стало чи не наймасштабнішою акцією за останні роки. Люди пройшли маршем головною вулицею міста, скандуючи: "Свободу!".

У Казані частина протестувальників зайняла проїжджу частину. Повідомлялося також, що казанська поліція затримувала зокрема й співробітників ЗМІ. Масовою стала і акція в Смоленську. Місцеві жителі публікували фото, на яких видно довгу колону людей, в той час як державні ЗМІ повідомляли, що число мітингарів не перевищило 200 осіб.

Тисячі протестувальників на півдні Росії

У Краснодарі протестувальники попрямували до адміністрації краю і почали скандувати прізвище губернатора Веніаміна Кондратьєва, викликаючи його на розмову.

Геленджик, який прославився завдяки фільму Навального про палац Путіна, теж не залишився осторонь. У Сочі демонстранти зібралися біля місцевої адміністрації і зажадали свободи для Олексія Навального.