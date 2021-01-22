Amnesty International закликала не перешкоджати акціям на підтримку Навального

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International (AI) закликала міністерство внутрішніх справ (МВС) Росії і Росгвардію не перешкоджати проведенню 23 січня мирних акцій з вимогою звільнити російського опозиціонера Олексія Навального, відмовитися від необґрунтованого застосування спецзасобів проти демонстрантів і не заважати журналістам висвітлювати те, що відбувається.

Відповідний заклик міститься в посланні AI, направленому в п'ятницю, 22 січня, директоркою AI зі Східної Європи та Центральної Азії Марі Стразерс керівнику МВС Росії Володимиру Колольцеву, начальнику ГУ МВС по Москві Олегу Баранову, директору Росгвардіі Віктору Золотову та начальнику ГУ Росгвардіі по Москві Михайлу Воробйову.

"Право на свободу мирних зібрань закріплено в міжнародних договорах і конституції РФ і є одним з основоположних прав і свобод людини. Право на свободу мирних зібрань може бути обмежене лише у виняткових випадках і на підставах, передбачених законом з метою охорони законних інтересів, а самі обмеження повинні бути необхідні і відповідні конкретній меті", - підкреслюється в документі.

У пресрелізі Amnesty вказується, що співробітники МВС і Росгвардії повинні "гарантувати реалізацію права на свободу мирних зібрань і висловлення думок та не допустити необґрунтованого (незаконного) застосування спецзасобів і сили до учасників акцій з вимогою звільнення російського в'язня сумління Олексія Навального". AI також закликала керівництво силових відомств "припинити задіювати своїх співробітників для "превентивних" затримань, довільних обшуків та інших видів тиску і залякування щодо громадських активістів".

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Акції протесту по всій країні

Олексій Навальний, заарештований відразу ж після повернення в Росію з Німеччини, де він лікувався від отруєння в Росії бойовою отруйною речовиною "Новачок", закликав своїх прихильників вийти 23 січня на вулиці на знак протесту. Прихильники опозиціонера по всій країні відгукнулися на цей заклик. Пікети та мітинги заплановані також у кількох десятках міст Європи і світу, зокрема в Берліні, Франкфурті-на-Майні, Дюссельдорфі.

Влада Росії відповідає протести всередині країни силовими діями, превентивними затриманнями і виставленням огорож. Головний протест запланований на 14.00 годину за місцевим часом у Москві.

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