Протести в Росії: вже понад дві тисячі затриманих

Співробітники правоохоронних органів Росії затримали в суботу, 23 січня, вже понад 2,1 тисячі учасників акцій на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального. Про таку кількість затриманих повідомляє сайт правозахисного центру "ОВД-Инфо".

Згідно з повідомленням, станом на 19 годину за київським часом, найбільше затриманих учасників акції зафіксовано в Москві - 795 осіб. У Санкт-Петербурзі затримано 309 осіб. Загалом акції протесту відбуваються в близько 40 російських містах.

США й Великобританія закликали владу РФ поважати права людини

Тим часом на затримання такої значної кількості учасників акцій відреагували дипломати Великобританії та США. У МЗС Великобританії закликали російську владу поважати міжнародні зобов'язанні щодо дотримання прав людини та звільнити затриманих учасників акцій. "Ми глибоко стурбовані через затримання мирних протестувальників", - йдеться в заяві британського МЗС.

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Дії російських силовиків розкритикували також і в посольстві США в Росії. У американському диппредставництві зокрема наголосили, що дії російської влади під час акцій протесту в різних містах Росії порушують права громадян на свободу волевиявлення. "США підтримують право людей на мирні акції протесту, свободу волевиявлення", - написала в соцмережі Twitter прессекретарка американської дипмісії у РФ Ребекка Росс.

Згодом у іншому дописі Росс заявила, що затримання мирних протестувальників і журналістів російською владою "виглядає як узгоджена кампанія з придушення свободи слова і права на мирні зібрання". Крім того, на її думку, нинішні дії влади РФ "продовжують багаторічне посилення обмежень і репресивних дій проти громадянського суспільства, незалежних ЗМІ, політичної опозиції в Росії".

МЗС РФ вимагає від американців пояснень

Натомість речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова попередила, що представникам посольства США доведеться пояснити в МЗС РФ свої дії у зв'язку з публікацією карти маршрутів протестів в російських містах. Вона нагадала, що напередодні посольство США в Москві "опублікувало" маршрути протестів "в містах Росії і вкинуло інформацію про "похід на Кремль". "Що це було: установка або інструкція? Про такі плани навіть організатори не заявляли", - зазначила Захарова.

Нині в багатьох російських містах тривають акції на підтримку Навального. За даними інформагенції Reuters, тільки в Москві кількість мітингарів становить близько 40 тисяч.