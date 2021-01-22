На акціях на підтримку Навального в РФ затримано сотні людей

Силовики затримали сотні людей на акціях протесту на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального в різних містах Росії у суботу, 23 січня. Правозахисний центр "ОВД-Інфо" повідомляє про 863 затримання. За цими даними, більше 300 затримань було здійснено у низці міст ще до початку масової акції у російській столиці.

Тисячі людей вийшли на протестну акцію у Москві

У Москві на акцію вийшли тисячі людей. Московське управління поліції повідомило про близько чотирьох тисяч учасників несанкціонованої акції в центрі російської столиці. Водночас агентство Reuters пише про щонайменше 10 тисяч протестувальників в центрі Москви.

Ще до початку мітингу силовики почали затримувати людей у Москві. Водночас за повідомленням агентства Reuters, поліція продовжує затримувати людей у російській столиці. На мітинг прийшла і дружина Олексія Навального Юлія, але невдовзі її теж затримали. Вона виклала у соцмережах своє фото в автозаку.

Як повідомляє агентство "Інтерфакс", ще до початку акції більше десятка людей завели в автозаки в центрі Москви на Пушкінській площі. Більшість з них - молоді люди, декому з них на вигляд менше 18 років. Водночас штаб Навального у Москві повідомив про затримання свого координатора Олега Степанова. Його затримали прямо у багатоквартирному будинку, де він мешкає.

Акції протесту по всій Росії

Олексій Навальний, заарештований відразу ж після повернення в Росію з Німеччини, де він лікувався після отруєння в Росії бойовою отруйною речовиною "Новачок", закликав своїх прихильників вийти 23 січня на вулиці на знак протесту.

Мітингувальники у Новосибірську

Прихильники опозиціонера по всій країні відгукнулися на цей заклик. Спершу в суботу акції почалися в Хабаровську, Владивостоці та інших містах на Далекому Сході РФ. В Якутську жителі вийшли на протест за температури повітря мінус 48 градусів. Силовики одразу ж почали затримувати учасників протестів.

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