 Санкцій не буде, Боррель летить у Москву: реакція ЄС на розгін протестів у Росії | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 25.01.2021

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Європа

Санкцій не буде, Боррель летить у Москву: реакція ЄС на розгін протестів у Росії

Першою темою засідання Ради ЄС у Брюсселі став арешт Олексія Навального та розгін демонстрацій у Росії. DW про те, чому поки не буде нових санкцій і для чого Боррель летить у Москву.

Розгін протестів у Москві 23 січня

Розгін протестів у Москві 23 січня

Рада Євросоюзу вважає арешт російського опозиціонера Олексія Навального та "розгін демонстрацій", які відбулися в РФ на вихідних, "абсолютно неприйнятними". "Ми засуджуємо масові затримання та жорстокість поліції на вихідних. Ми закликаємо Росію звільнити пана Навального та (інших. - Ред.) затриманих", - заявив верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель за підсумками засідання міністрів закордонних справ у Брюсселі 25 січня.

Санкцій ЄС за арешт Навального та розгін протестів поки не буде

Такою стала спільна реакція всіх країн Євросоюзу на останні події в Росії. Санкції у своїй вступній промові під час пресконференції Боррель не згадав, хоча до цього низка держав ЄС, зокрема Польща та Литва, виступили за запровадження додаткових обмежень.

Глава дипломатії ЄС визнав, що деякі країни порушили питання, як реагувати на арешт Навального та затримання приблизно 3,5 тисячі протестувальників, але жодного рішення не ухвалив. "Сьогодні не було жодних пропозицій і, як результат, жодних рішень", - пояснив Боррель.

Жозеп Боррель

Жозеп Боррель (фото з архіву)

Річ у тім, що запровадження санкцій Євросоюзом - тривалий і складний процес. Ініціювати його можуть лише держави-члени об'єднання, утім станом на 22 січня структури ЄС у Брюсселі не отримали жодних нових пропозицій про санкції, які би стосувалися справи Навального, повідомило джерело DW. Виходячи зі слів Борреля, у понеділок жодних пропозицій також не надійшло. "Але будьте певні: Рада ЄС готова реагувати, як того вимагатимуть обставини", - додав глава європейської дипломатії.

Боррель летить у Москву говорити з Лавровим

Натомість Жозеп Боррель оголосив, що у перший тиждень лютого він відвідає Москву, куди його вже давно запрошує міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Цей візит він назвав хорошою нагодою "донести чіткі меседжі щодо нинішньої ситуації". "Ми обговоримо всі питання, і Навального також", - зазначив Боррель, але не відповів на запитання, чи вимагатиме він зустрічі з опозиціонером. "Але, звісно, я був би дуже щасливим побачити пана Навального", - додав він.

Головна причина поїздки Борреля - намір Євросоюзу провести стратегічний перегляд відносин з Росією. Займуться цим глави держав і урядів країн ЄС на саміті, запланованому на 25-26 березня. Цей перегляд анонсував минулого тижня глава Європейської Ради Шарль Мішель. Боррель вважає, що йому слід спершу обговорити відносини ЄС-Росія з Лавровим, перш ніж за це питання візьмуться лідери об'єднання.

"Прагнення до демократії у Росії візьме гору"

Порядок денний першої Ради ЄС з закордонних справ у 2021 році був настільки напруженим, що засідання тривало на пару годин більше, ніж зазвичай. Тема Навального та протестів у Росії була першою на порядку денному. І міністри, прибуваючи на засідання у Брюсселі, в першу чергу, говорили про неї. З вісьмох глав МЗС, які захотіли зробити вранці 25 січня заяви, не згадав Навального лише представник Хорватії.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) почав свою промову з вимоги офіційного Берліна звільнити Навального, а також мирних протестувальників, яких російські силовики затримали на вихідних. "Відповідно до Конституції РФ, кожен у Росії має право висловлювати свою думку та виходити на демонстрації (...) Принципи верховенства права повинні діяти також там - Росія завжди брала на себе такі зобов'язання", - наголосив Маас. Друга тема, про яку говорив Маас, - це відносини з Вашингтоном після інавгурації Джо Байдена президентом США.

Гайко Маас і Жан Ассельборн під час Ради ЄС 25 січня в Брюсселі

Гайко Маас і Жан Ассельборн під час Ради ЄС 25 січня в Брюсселі

Інші міністри також закликали звільнити Навального й мирних протестувальників. "Звільнення Навального стало би початком і нагодою для нових, кращих відносин ЄС і Росії. Це було би добре для Росії, Європи та всього світу", - вважає глава МЗС Люксембургу Жан Ассельборн. Він висловив думку, що за допомогою поліцейських кийків неможливо довго протриматися у владі проти волі народу. "У Росії прагнення до демократії візьме гору. Я вірю, що автократія паде, як свого часу пав (Берлінський. - Ред.) мур (...) Ми хотіли би сьогодні та завтра говорити не про санкції, а про співпрацю з Росією", - додав Ассельборн.

Заклики до нових санкцій за арешт Навального

"Особисто я вважаю, що вітер змін відчувається у Росії. І це те, що змушує пана Путіна так нервувати", - заявив новий міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс. У цьому він вбачає причину затримання 3,5 тисячі протестувальників, включно з дружиною Олексія Навального Юлією.

Ландсбергіс був одним з тих міністрів, які вважають за потрібне посилити санкції щодо Росії. "Я думаю, що ЄС повинен чітко та рішуче дати зрозуміти, що це неприйнятно. У нас є ефективний механізм - глобальний режим санкцій Євросоюзу за порушення прав людини", - зауважив у понеділок литовський міністр. Разом з ним раніше за санкції проти відповідальних за арешти на демонстраціях виступили також глави МЗС Латвії й Естонії.

Закликав обговорити додаткові санкції й міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску. А його словацький колега Іван Корчок вважає, що ЄС слід не лише реагувати на арешт Навального, але й загалом обговорити майбутнє відносин з Росією, яку він назвав "важливим партнером".

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