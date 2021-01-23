Акція на підтримку Навального в Москві: ОМОН бив кийками, в силовиків летіли сніжки

Десятки тисяч протестувальників і понад тисяча затриманих - такі підсумки акції проти арешту російського опозиціонера Олексія Навального, яка пройшла 23 січня в Москві. Вона тривала понад вісім годин. За даними соціологічної групи, що співпрацює з "Білим лічильником" (об'єднання волонтерів, що проводить підрахунок учасників мітингів і маніфестацій. - Ред.), 15 тисяч перебували на мітингу на піку, а всього в ньому взяли участь до 20 тисяч осіб. Ще більш вражаючі цифри навели інформагентство Reuters, яке оцінило кількість учасників у 40 тисяч чоловік, і штаб Навального - 50 тисяч.

Акцію добре підготували

Олексій Навальний і його соратники, вочевидь, ще до повернення політика в Росію припускали, що тут його заарештують. Тому заздалегідь підготувалися до протестів. Під час суду щодо арешту Навального в Хімках 18 січня він записав відео, в якому закликав росіян не боятися виходити на вулицю. На наступний день на YouTube-каналі політика вийшов ролик, ймовірно, про "палац Путіна", на початку якого були вказані час і місце майбутніх мітингів: 23 січня, центральні вулиці міст.

Затримання почалися ще до початку акції на Пушкінській

Кожного наступного дня на каналі штабу Навального виходили ролики за участі російських знаменитостей на підтримку опозиціонера: виступили співак Андрій Макаревич, письменник Дмитро Глуховський, репер Noize MC і десятки інших. Як результат: протестувати на вулиці російської столиці вийшли десятки тисяч москвичів.

Поліція виявляла неповнолітніх

Офіційний початок акції було оголошено на 14-ту годину. Але перші затримання почалися ще за кілька годин до цього. "Не стоїмо, працюємо", - лунало з рацій, і співробітники ОМОНу та поліцейські в повному обмундируванні затримували молодих людей. Логіку, за якою проводили перші затримання, зрозуміти було важко. Чи то за плакат, чи за скандування. Пізніше це і зовсім втратить сенс - затримували просто всіх без розбору.

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Перед початком мітингу жінки-поліцейські підходили до молодих людей, яким на вигляд було менше 18 років, і цікавилися їхнім віком. Тим, хто казав, що повнолітній, вірили на слово, але просили покинути площу - адже "захід не погоджено". На очах кореспондента DW провели бесіду і повели з площі двох хлопчиків 10-ти і 12-ти років. "Що нам за це буде?", - запитували вони. "Ми поговоримо з мамою", - відповідали поліцейські.

Проте дітей на акції майже не було. Більшості протестувальників, якщо оцінювати за зовнішнім виглядом, в середньому було близько 30 років. В усі попередні дні російські політики і чиновники звинувачували соратників Навального в тому, що ті схиляють дітей до участі в несанкціонованих акціях. Наприкінці дня дитячий омбудсмен Ганна Кузнєцова заявила, що на акції в Москві затримали 70 підлітків.

"Це неможливо терпіти" - учасники мітингу про те, чому вийшли на вулицю

Багато хто з учасників мітингу, з ким поговорила DW, відзначали, що виходять не стільки на підтримку політичних ідей Олексія Навального, скільки проти великої несправедливості у зв'язку з його отруєнням і арештом. "Це - хороший момент, коли можна проявити загальну накопичену злість і невдоволення, пов'язані загалом з політичною ситуацією в країні. Хоча, звісно, Навальний образно збирає цю загальнонаціональну фрустрацію", - сказала DW 22-річна Марія.

Московська поліція діяла вкрай жорстко

30-річний юрист Павло посварився з батьками через те, що пішов на мітинг. "Я їм пояснював, що мені байдуже щодо Навального. Але те, з якими порушеннями все відбувається, як йому влаштовують самосуд у відділку поліції. Це неможливо терпіти", - сказав він DW.

Інший учасник мітингу, 26-річний Адам з Москви, останніх два роки взагалі не ходив на протести: "Я тоді вирішив, що нічого вже не зміниш. Але після отруєння Навального я зрозумів, що сидіти далі і чекати біля моря погоди марно. Тому я і мої друзі хочемо внести свою лепту в те, щоб встановити нарешті демократичний режим у Росії. Так далі жити не можна: сьогодні - Олексій Навальний, завтра - будь-хто з нас".

Деякі учасники, надихнувшись фільмом-розслідуванням Олексія Навального "Палац для Путіна" (понад 75 мільйонів переглядів на момент публікації цього тексту), принесли на мітинг пофарбовані золотою фарбою туалетні йоржики. 38-річна IT-фахівець Олеся несла його гордо, як плакат. "Йоржик, який коштує дві середні зарплати в Росії, - це унікальний символ корупції в нашій країні, коли більш ніж половина населення бореться з бідністю. Такий ось символ - жахливий і прекрасний водночас", - пояснила вона.

Пушкінську площу жорстко зачистили

До офіційного початку мітингу Пушкінська площа була битком набита людьми. Коли поліцейські різко вривалися в натовп, щоб затримати кого-небудь з учасників, починалася тиснява. Зв'язатися в соцмережах теж майже неможливо - сигнал явно глушили.

Серед протестувальників були й провокатори

Все почалося з традиційних політичних гасел: "Свободу Навальному", "Путін - злодій" і "ОМОН, йди геть". На плакатах також були вимоги відпустити опозиційного політика і роздуми про свавілля влади. Крім прихильників Навального, на площі виявилися і провокатори. Один з них заліз на ліхтарний стовп з плакатом, на якому були образи на адресу Навального. Незабаром учасники мітингу стягнули його звідти за ноги. Поліція провокатора затримала.

Більш-менш спокійна частина мітингу на Пушкінській площі закінчилася за півтори години. Потім бійці ОМОНу і поліцейські стали жорстко відтісняти протестувальників з різних кінців площі. Когось при цьому акуратно затримували, когось били кийком, а третіх - били і затримували. Кілька людей сиділи на землі із закривавленими від ударів кийком головами - у когось виявився бинт, голови терміново перев'язували.

Силовиків закидали сніжками

Витіснених з Пушкінської площі людей виявилося дуже багато. У якийсь момент вони перестали переходити дорогу на зелене світло світлофора і просто зайняли проїжджу частину Страсного бульвару. Ним вони рушили на схід - в надії через вулицю Петрівку потрапити до Кремля, але Петрівку завбачливо перекрила поліція.

Поліцейські зупинили ходу

Ходу по Страсному бульвару замикали загони поліції. У них з боку протестувальників летіли сніжки, а іноді сутички переходили і в більш гостру фазу. В один з таких моментів силовик навіть втратив свій шолом. Молоді учасники мітингу стали грати ним у футбол.

На Трубній площі ходу заблокував ланцюг правоохоронців. Тих, хто не бажав зупинятися, - затримували, але надовго силовиків не вистачило. Через те, що учасників протесту було багато, вони просто перебігли дорогу до Цвітного бульвару, де знову могли вільно пересуватися.

На Трубній площі мітингувальники знову показали, що просто так "здаватися" не хочуть. Вони утікали від силовиків, які намагалися їх затримати, кидали в них сніжки і вигукували образи. Під час спроби чергового затримання ще один силовик втратив свій шолом і, можливо, отримав удар по голові - у будь-якому разі він лежав, схопившись за неї.

Затримання тривали і під СІЗО

Хода Цвітним бульваром закінчилося для учасників по-різному. Близько сотні протестувальників опинилися в кільці ОМОНу. Ті, хто уникнув цієї долі, розділилися на дві групи: одна рушила додому, а інша - до СІЗО "Матроська тиша", в якому утримують Олексія Навального.

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До слідчого ізолятора, за різними даними, прийшли близько двохсот людей. Їх затримували навіть жорсткіше, ніж протестувальників в інших місцях. Деякі ЗМІ повідомляли, що декого перед затриманням ставили на коліна. За даними правозахисного центру "ОВД-Инфо", загалом минулого дня на акції в Москві було затримано 1294 людей.

Координатор мережі штабів Олексія Навального Леонід Волков уже анонсував нові протестні мітинги в наступні вихідні.