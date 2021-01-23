 Акція на підтримку Навального в Москві: ОМОН бив кийками, в силовиків летіли сніжки | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 24.01.2021

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Європа

Акція на підтримку Навального в Москві: ОМОН бив кийками, в силовиків летіли сніжки

У Москві пройшов найчисленніший неузгоджений мітинг з часів протестів на Болотній площі. На акцію на підтримку Олексія Навального вийшли десятки тисяч людей. Репортаж DW з мітингу.

За різними даними, на акцію протесту в Москві вийшли від 15 тисяч до 50 тисяч осіб

За різними даними, на акцію протесту в Москві вийшли від 15 тисяч до 50 тисяч осіб

Десятки тисяч протестувальників і понад тисяча затриманих - такі підсумки акції проти арешту російського опозиціонера Олексія Навального, яка пройшла 23 січня в Москві. Вона тривала понад вісім годин. За даними соціологічної групи, що співпрацює з "Білим лічильником" (об'єднання волонтерів, що проводить підрахунок учасників мітингів і маніфестацій. - Ред.), 15 тисяч перебували на мітингу на піку, а всього в ньому взяли участь до 20 тисяч осіб. Ще більш вражаючі цифри навели інформагентство Reuters, яке оцінило кількість учасників у 40 тисяч чоловік, і штаб Навального - 50 тисяч.

Акцію добре підготували

Олексій Навальний і його соратники, вочевидь, ще до повернення політика в Росію припускали, що тут його заарештують. Тому заздалегідь підготувалися до протестів. Під час суду щодо арешту Навального в Хімках 18 січня він записав відео, в якому закликав росіян не боятися виходити на вулицю. На наступний день на YouTube-каналі політика вийшов ролик, ймовірно, про "палац Путіна", на початку якого були вказані час і місце майбутніх мітингів: 23 січня, центральні вулиці міст.

Затримання почалися ще до початку акції на Пушкінській

Затримання почалися ще до початку акції на Пушкінській

Кожного наступного дня на каналі штабу Навального виходили ролики за участі російських знаменитостей на підтримку опозиціонера: виступили співак Андрій Макаревич, письменник Дмитро Глуховський, репер Noize MC і десятки інших. Як результат: протестувати на вулиці російської столиці вийшли десятки тисяч москвичів.

Поліція виявляла неповнолітніх

Офіційний початок акції було оголошено на 14-ту годину. Але перші затримання почалися ще за кілька годин до цього. "Не стоїмо, працюємо", - лунало з рацій, і співробітники ОМОНу та  поліцейські в повному обмундируванні затримували молодих людей. Логіку, за якою проводили перші затримання, зрозуміти було важко. Чи то за плакат, чи за скандування. Пізніше це і зовсім втратить сенс - затримували просто всіх без розбору.

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Перед початком мітингу жінки-поліцейські підходили до молодих людей, яким на вигляд було менше 18 років, і цікавилися їхнім віком. Тим, хто казав, що повнолітній, вірили на слово, але просили покинути площу - адже "захід не погоджено". На очах кореспондента DW провели бесіду і повели з площі двох хлопчиків 10-ти і 12-ти років. "Що нам за це буде?", - запитували вони. "Ми поговоримо з мамою", - відповідали поліцейські.

Проте дітей на акції майже не було. Більшості протестувальників, якщо оцінювати за зовнішнім виглядом, в середньому було близько 30 років. В усі попередні дні російські політики і чиновники звинувачували соратників Навального в тому, що ті схиляють дітей до участі в несанкціонованих акціях. Наприкінці дня дитячий омбудсмен Ганна Кузнєцова заявила, що на акції в Москві затримали 70 підлітків.

"Це неможливо терпіти" - учасники мітингу про те, чому вийшли на вулицю

Багато хто з учасників мітингу, з ким поговорила DW, відзначали, що виходять не стільки на підтримку політичних ідей Олексія Навального, скільки проти великої несправедливості у зв'язку з його отруєнням і арештом. "Це - хороший момент, коли можна проявити загальну накопичену злість і невдоволення, пов'язані загалом з політичною ситуацією в країні. Хоча, звісно, Навальний образно збирає цю загальнонаціональну фрустрацію", - сказала DW 22-річна Марія.

Московська поліція діяла вкрай жорстко

Московська поліція діяла вкрай жорстко

30-річний юрист Павло посварився з батьками через те, що пішов на мітинг. "Я їм пояснював, що мені байдуже щодо Навального. Але те, з якими порушеннями все відбувається, як йому влаштовують самосуд у відділку поліції. Це неможливо терпіти", - сказав він DW.

Інший учасник мітингу, 26-річний Адам з Москви, останніх два роки взагалі не ходив на протести: "Я тоді вирішив, що нічого вже не зміниш. Але після отруєння Навального я зрозумів, що сидіти далі і чекати біля моря погоди марно. Тому я і мої друзі хочемо внести свою лепту в те, щоб встановити нарешті демократичний режим у Росії. Так далі жити не можна: сьогодні - Олексій Навальний, завтра - будь-хто з нас".

Деякі учасники, надихнувшись фільмом-розслідуванням Олексія Навального "Палац для Путіна" (понад 75 мільйонів переглядів на момент публікації цього тексту), принесли на мітинг пофарбовані золотою фарбою туалетні йоржики. 38-річна IT-фахівець Олеся несла його гордо, як плакат. "Йоржик, який коштує дві середні зарплати в Росії, - це унікальний символ корупції в нашій країні, коли більш ніж половина населення бореться з бідністю. Такий ось символ - жахливий і прекрасний водночас", - пояснила вона.

Пушкінську площу жорстко зачистили

До офіційного початку мітингу Пушкінська площа була битком набита людьми. Коли поліцейські різко вривалися в натовп, щоб затримати кого-небудь з учасників, починалася тиснява. Зв'язатися в соцмережах теж майже неможливо - сигнал явно глушили.

Серед протестувальників були й провокатори

Серед протестувальників були й провокатори

Все почалося з традиційних політичних гасел: "Свободу Навальному", "Путін - злодій" і "ОМОН, йди геть". На плакатах також були вимоги відпустити опозиційного політика і роздуми про свавілля влади. Крім прихильників Навального, на площі виявилися і провокатори. Один з них заліз на ліхтарний стовп з плакатом, на якому були образи на адресу Навального. Незабаром учасники мітингу стягнули його звідти за ноги. Поліція провокатора затримала.

Більш-менш спокійна частина мітингу на Пушкінській площі закінчилася за півтори години. Потім бійці ОМОНу і поліцейські стали жорстко відтісняти протестувальників з різних кінців площі. Когось при цьому акуратно затримували, когось били кийком, а третіх - били і затримували. Кілька людей сиділи на землі із закривавленими від ударів кийком головами - у когось виявився бинт, голови терміново перев'язували.

Силовиків закидали сніжками

Витіснених з Пушкінської площі людей виявилося дуже багато. У якийсь момент вони перестали переходити дорогу на зелене світло світлофора і просто зайняли проїжджу частину Страсного бульвару. Ним вони рушили на схід - в надії через вулицю Петрівку потрапити до Кремля, але Петрівку завбачливо перекрила поліція.

Поліцейські зупинили ходу

Поліцейські зупинили ходу

Ходу по Страсному бульвару замикали загони поліції. У них з боку протестувальників летіли сніжки, а іноді сутички переходили і в більш гостру фазу. В один з таких моментів силовик навіть втратив свій шолом. Молоді учасники мітингу стали грати ним у футбол.

На Трубній площі ходу заблокував ланцюг правоохоронців. Тих, хто не бажав зупинятися, - затримували, але надовго силовиків не вистачило. Через те, що учасників протесту було багато, вони просто перебігли дорогу до Цвітного бульвару, де знову могли вільно пересуватися.

На Трубній площі мітингувальники знову показали, що просто так "здаватися" не хочуть. Вони утікали від силовиків, які намагалися їх затримати, кидали в них сніжки і вигукували образи. Під час спроби чергового затримання ще один силовик втратив свій шолом і, можливо, отримав удар по голові - у будь-якому разі він лежав, схопившись за неї.

Затримання тривали і під СІЗО

Хода Цвітним бульваром закінчилося для учасників по-різному. Близько сотні протестувальників опинилися в кільці ОМОНу. Ті, хто уникнув цієї долі, розділилися на дві групи: одна рушила додому, а інша - до СІЗО "Матроська тиша", в якому утримують Олексія Навального.

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До слідчого ізолятора, за різними даними, прийшли близько двохсот людей. Їх затримували навіть жорсткіше, ніж протестувальників в інших місцях. Деякі ЗМІ повідомляли, що декого перед затриманням ставили на коліна. За даними правозахисного центру "ОВД-Инфо", загалом минулого дня на акції в Москві було затримано 1294 людей.

Координатор мережі штабів Олексія Навального Леонід Волков уже анонсував нові протестні мітинги в наступні вихідні.

  • Олексій Навальний

    Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний

    Обличчя російської опозиції

    Колишній юрист Олексій Навальний, пішовши у політику, став одним із найбільш відомих облич російської опозиції. Популярність здобув 2008 року завдяки блогу, присвяченому випадкам зловживання службовим становищем представниками російської влади та найбільших державних компаній країни. Опубліковані ним викриття навіть призвели до відставок, що рідкість у російській політиці.

  • Олексій Навальний

    Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний

    Суперечливі парламентські вибори

    2011 року Олексія Навального вперше заарештували на 15 діб за акції протесту перед Державною Думою у Москві. Причиною протестів стали повідомлення у соціальних мережах про фальсифікацію голосування на парламентських виборах, на яких перемогла партія влади "Єдина Росія". Після звільнення Навальний пообіцяв продовжити вести простестний рух.

  • Друге ув'язнення Навального

    Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний

    Друге ув'язнення

    Через рік після повернення Володимира Путіна у президентське крісло, у 2013 році, опозиціонера знову затримали та засудили - цього разу до п'яти років ув'язнення за обвинуваченням у розкраданні майна компанії "Кировлес". Утім, уже наступного дня він був звільнений за рішенням Верховного суду. Пізніше його все ж засудили до умовного строку.

  • Олексій Навальний

    Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний

    Розширення антикремлівської платформи

    Попри проблеми з правосуддям Навальному дозволили взяти участь у виборах мера Москви 2013 року. Голосування завершилося для нього другим місцем після провладного кандидата Сергія Собяніна. Цей результат був сприйнятий як величезний успіх та став каталізатором опозиційного руху в Росії.

  • Олексій Навальний

    Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний

    Курс на соцмережі

    Через антикремлівську риторику шлях на провладне телебачення Росії для Навального був закритий. Це змусило його активізувати свою діяльність у соціальних мережах та на своєму блозі. Його красномовство, ефектний підбір потрібних слів та вдала іронія на адресу Путіна та його оточення забезпечили йому велику підтримку серед російської молоді.

  • Президентські амбіції Навального

    Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний

    Президентські амбіції

    У грудні 2016 Навальний оголосив про формальний початок своєї кампанії на виборах президента Росії у березні 2018 року. Утім, нові звинувачення в корупції, які його прихильники називають політично мотивованими, поставили хрест на його шансах взяти участь у перегонах.

  • Рішення ЄСПЛ щодо Навального

    Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний

    Рішення ЄСПЛ

    2016 року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив рішення, визнавши порушення права Навального на чесний суд у процесі щодо "Кировлеса". Попри те, що Верховний суд Росії скасував вирок, за яким опозиціонер мав відсидіти п'ять років у в'язниці, у 2017 році суд у тому ж Кірові знову засудив Навального, тепер уже до умовного строку.

  • Найбільші протести в Москві за шість років

    Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний

    Найбільші протести в Москві за шість років

    У лютому 2017 року протести в десятках російських міст завершилися арештами понад тисячі демонстрантів, зокрема й Навального. Протести, які називають найбільшими у Москві з 2012 року, почалися після публікації Навальним даних, які начебто доводять зв'язок тодішнього прем'єра Росії Дмитра Медведєва із імперією нерухомості загальною вартістю в мільярди євро. 15 днями потому Навального звільнили.

  • Напади на Навального

    Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний

    Напади й насильство

    У квітні 2017 року Навального облили зеленкою і пошкодили око, внаслідок чого політик опинився у лікарні. Роговиця ока була пошкоджена назавжди. Навальний звинуватив російську владу в створенні перепон для лікування за кордоном через умовне ув'язнення за звинуваченням у корупції. Лише завдяки втручанню голови Ради з прав людини при президенті Росії йому вдалося виїхати до Іспанії на операцію.

  • Повторні арешти Навального

    Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний

    Повторні арешти

    2018 року Навальний опинився за ґратами на 30 діб. Після його звільнення у вересні на нього чекав новий 20-денний арешт. У квітні 2019 року ЄСПЛ визнав Росію винною у порушенні прав Навального під час процесу щодо "Кировлеса", коли політик протягом майже всього 2014 року перебував під домашнім арештом.

  • Замах на Навального у 2019 році

    Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний

    Отруєння за ґратами

    У липні 2019 року, через кілька тижнів після звільнення з-під чергового 10-денного арешту, Навального кинули за ґрати на 30 діб за порушення сурових російських законів про масові зібрання. Натомість політик звинуватив російську владу в отруєнні його алергенною речовиною під час відбування покарання.

  • Обшуки та заморожені активи Навального

    Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний

    Обшуки та заморожені активи

    Станом на грудень 2019 року Навальному вдалося заручитися підтримкою мільйонів прихильників завдяки соцмережам та Youtube. У штабквартирі очолюваного ним Фонду боротьби з корупцією провели обшуки, а його знову заарештували. Співробітники фонду розповіли, що влада хотіла конфіскувати їхнє технічне обладнання. У березні 2020 року Навальний повідомив, що рахунки його та його родини були заморожені.

  • Лікарня в Омську

    Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний

    У комі після чаю в аеропорту

    20 серпня 2020 року речниця Навального повідомила, що політику раптово стало зле у літаку, після того як він випив чаю в аеропорту. Літак здійснив екстрену посадку, після чого його доставили до лікарні в Омську, де він, за даними медиків, перебував у комі та був підключений до апарату штучного дихання. Команда Навального заявила, що його отруїли, та нагадала про попередні напади на політика.

  • Доставка Олексія Навального до клініки в Берліні

    Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний

    Замах на життя Навального - у хід пустили "Новачок"

    22 серпня 2020 року Навального доставили для лікування в Берлін у клініку Charité. 19 діб він перебував у штучній комі. У цей час експерти Бундесверу провели токсикологічний аналіз проб, узятих у політика, і виявили в них сліди отрути "Новачок". Ці висновки підтвердили також лабораторії у Швеції та Франції та експерти ОЗХЗ. Москва заперечує всі звинувачення у причетності до замаху на Навального.

  • Олексій Навальний у клініці Charité

    Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний

    Санкції Євросоюзу щодо Росії за отруєння Навального

    Із Charité Навального виписали 23 вересня 2020 року, після чого він кілька місяців перебував у Німеччині на реабілітації. Через отруєння Навального з ініціативи ФРН і Франції ЄС запровадив санкції щодо кількох чиновників з адміністрації президента, ФСБ та міноборони РФ. Під санкціями опинився і НДІ органічної хімії і технологій, у якому, як припускають, у часи СРСР створили отруту "Новачок".

  • Портрет Олексія Навального крупним планом у поліцейському відділку міста Хімки, фото 18 січня 2021 року

    Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний

    Повернення до Росії - знову за ґрати

    Навальний повернувся з Берліна до Москви 17 січня 2021 року. Літак із ним мав приземлитися в аеропорту "Внуково", де зібралися тисячі прихильників опозиціонера, однак сів у "Шереметьєво", де політика затримали на прикордонному контролі. 18 січня Хімкінський суд присудив йому 30 діб арешту за поданням Федеральної служби виконання покарань, яка просила замість умовного реальне покарання Навального.

    Автор: Давід Мартін, Данило Білик


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Докладно

За різними даними, на акцію протесту в Москві вийшли від 15 тисяч до 50 тисяч осіб

Акція у Москві: ОМОН бив кийками, в силовиків летіли сніжки

У Москві пройшов найчисленніший неузгоджений мітинг з часів протестів на Болотній площі. Репортаж DW з мітингу.  

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