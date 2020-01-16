Олексія Навального арештували на 30 діб

Російського опозиціонера Олексія Навального у понеділок, 18 січня, арештували на 30 діб - до 15 лютого. Відповідне рішення ухвалив Хімкінський міський суд. Засідання суду проходило у відділку поліції, куди Навального доставили ввечері напередодні. За даними адвоката опозиціонера Вадима Кобзєва, подання про арешт внесено московським управлінням Федеральної служби виконання покарань.

Як зазначила помічниця голови Хімкинського міського суду, судове засідання проходило у відділку поліції Хімок, що в Московській області, аби на ньому могли бути присутніми журналісти, повідомляє російське видання "МБХ медиа". Утім, за даними видання, більшість журналістів на засідання не пустили. Своєю чергою у МВС РФ заявили, що виїзний формат судового засідання пов'язаний з тим, що у Навального відсутній актуальний результат тесту на коронавірус.

Як повідомляє видання "Медуза", до початку судового засідання до Навального упродовж 15 годин не пускали адвокатів. Про судове засідання його адвокатів повідомили за кілька хвилин до його початку.

Олексій Навальний повернувся з Берліна до Москви 17 січня. Літак з опозиціонером на борту повинен був приземлитися в аеропорту "Внуково", там зібралися близько двох тисяч прихильників Навального. Але в підсумку лайнер посадили в аеропорту "Шереметьєво", а політика затримали на прикордонному контролі. Уряди країн Заходу вимагали від російської влади негайного звільнення опозиціонера.

Прибічники Навального та журналісти біля відділення поліції в Хімках, де проходить суд над ним

У чому звинувачують Навального

Приводом для затримання Навального називають справу "Ів Роше". Ще у 2014 році Замоскворецький суд Москви визнав Навального і його брата Олега винними в особливо великому і великому шахрайстві у цій справі. Як стверджує слідство, вони вкрали в компанії значні суми коштів. Олексія Навального засудили до 3,5 позбавлення волі умовно і п'яти років випробувального терміну. У серпні 2017 року призначений Навальному випробувальний термін був продовжений до кінця грудня 2020 року.

У ФСВП зазначили, що Навальний був зобов'язаний з'являтися на реєстрацію в інспекцію два рази на місяць. Виклики в інспекцію були припинені на час проходження ним лікування в берлінській клініці Charite. Однак він виписався з клініки 23 вересня 2020 року, але з жовтня до кінця випробувального терміну не прийшов на реєстрацію, чим порушив умови, стверджують у ФСВП.