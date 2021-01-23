МЗС України засудило насильство проти протестувальників у РФ

Міністерство закордонних справ України засудило насильство з боку російських силовиків проти мирних учасників акцій протесту на підтримку Олексія Навального. Про це йдеться в поширеній у суботу, 23 січня, заяві пресслужби МЗС України.

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"Україна рішуче засуджує насильство проти мирних учасників акцій протесту і затримання представників російської опозиції. Громадяни Росії заслуговують на уряд, який буде здатним забезпечити рівність перед законом, можливість реалізувати свої права і свободи, а також поважатиме права людини в інших країнах світу та на окупованих Росією територіях", - наголошується в повідомленні.

У МЗС України також зазначили, що влада РФ і надалі застосовує утиски проти тих, хто не згоден з репресивною політикою Кремля. Крім того, в українському зовнішньополітичному відомстві закликали міжнародну спільноту засудити протиправні дії російської влади.

"Закликаємо міжнародне співтовариство до більш рішучого задіяння всіх механізмів для припинення насильства російської влади проти свого народу, агресії проти сусідніх країн, а також для протидії порушенням з боку РФ заснованого на міжнародному праві світового порядку і правил поведінки цивілізованого світу", - зазначили в МЗС.

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Як повідомлялося, 23 січня в десятках російських міст відбулися акції на підтримку затриманого раніше Олексія Навального. Під час акцій поліція затримали понад дві тисячі учасників.