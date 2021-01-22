Путін стверджує, що палац в Геленджику йому не належить

Президент Росії Володимир Путін запевнив, що палац у Геленджику, який показав у фільмі заснований опозиціонером Олексієм Навальним Фонд боротьби з корупцією, не належить йому чи його близьким.

"Нічого з того, що там вказано в якості моєї власності, ні мені, ні моїм близьким родичам не належить і ніколи не належало", - сказав Путін під час відеоконференції зі студентами у понеділок, 25 січня, цитує агентство "Інтерфакс". Він також зазначив, що не дивився фільм повністю, але "гортав відеопідбірки".

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Як стверджує російський президент, цей фільм-розслідування є "монтажем і компіляцією". "Ось розмістили моє плавання стилем батерфляй (...) у якомусь басейні, де я ніколи не був. Я не знаю, що це за басейн. Але я так плавав. Коли і де? В Єнісеї в 2016 році. Ну, в таких випадках це просто компіляція, це монтаж", - сказав Путін.

Нагадаємо, 19 січня Фонд боротьби з корупцією Навального оприлюднив розслідування про палац на узбережжі Чорного моря, який, як стверджують автори, належить президенту Росії Володимиру Путіну. Розслідувачі оцінили вартість об'єкта в 100 мільярдів рублів (понад один мільярд євро). За їхніми даними, палац був збудований та утримується коштом двох державних компаній - "Роснефть" і "Транснефть", які очолюють найближчі друзі Путіна - Ігор Сєчин та Микола Токарєв.