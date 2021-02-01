У Росії під час протестів затримали понад 1000 людей

Під час акцій на підтримку опозиційного політика Олексія Навального у вівторок, 2 лютого, російські правоохоронці затримали понад 1050 осіб. Про це повідомляє громадська правозахисна організація "ОВД-Инфо".

Згідно з даними організації, що займається правовою допомогою учасникам мирних демонстрації, чиї права були порушені, більшість затримань було здійснено у Москві, де масові акції проходили ввечері та вночі після винесення вироку Навальному.

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Мітинги на підтримку опозиціонера у Москві

Тисячі людей людей вийшли на вулиці російської столиці, скандуючи "Свобода!" та "Путін - злодій!". При цьому більшість протестувальників були молодими людьми. Силовики жорстко обходилися із учасниками демонстрацій - повідомляється про численні випадки побиття протестувальників та застосування проти них електрошокерів.

Затримання розпочалися ще під час багатогодинного судового розгляду справи Навального. При цьому різні правозахисні організації називають різну цифру загальної кількості затримань - дехто говорить про понад 1400 людей, що опинилися в руках правоохоронців.

Акції протесту проходили також і в Санкт-Петербурзі, де, за даними правозахисників, так само було затримано велику кількість людей.

Меркель засудила ув'язнення Навального

Тим часом до західних політиків, які засудили вирок російському опозиціонеру, приєдналася і німецька канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel). У своїй заяві з цього приводу вона зазначила: "Вирок Олексію Навальному не має нічого спільного із законністю".

Правозахисники повідомляють про застосування насильства щодо протестувальників

Дії російської влади засудив і представник ЄС з закордонних справ Жозеп Боррель. За його словами, рішення суду у Москві суперечить міжнародним зобов'язанням Росії в сфері верховенства права і основних свобод.

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Навального ув'язнили на 3,5 року

Нагадаємо, що Симоновський суд Москви під час виїзного засідання у Московському міському суді у вівторок, 2 лютого, ухвалив рішення замінити Навальному умовний термін покарання на 3,5 року ув'язнення. Це рішення було ухвалено за клопотанням Федеральної служби виконання покарань у справі "Ів Роше".

Суддя визнала Навального винним у порушенні зобов'язань за умовним покаранням, накладеним на нього у цій справі. Враховуючи той факт, що Навальний майже рік перебував під домашнім арештом, в колонії він проведе два роки і вісім місяців.

Дивитись відео 01:45 Поділитись Навальний у суді: мільйони людей посадити не можна і все це розсиплеться (02.02.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3olhp Навальний у суді: мільйони людей посадити не можна і все це розсиплеться (02.02.2021)