У Росії під час протестів затримали понад 1000 людей
Під час акцій на підтримку ув'язненого опозиційного політика Олексія Навального у Росії було затримано понад тисячу людей.
Затримання учасника акції протесту на підтримку Навального у Москві
Під час акцій на підтримку опозиційного політика Олексія Навального у вівторок, 2 лютого, російські правоохоронці затримали понад 1050 осіб. Про це повідомляє громадська правозахисна організація "ОВД-Инфо".
Згідно з даними організації, що займається правовою допомогою учасникам мирних демонстрації, чиї права були порушені, більшість затримань було здійснено у Москві, де масові акції проходили ввечері та вночі після винесення вироку Навальному.
Тисячі людей людей вийшли на вулиці російської столиці, скандуючи "Свобода!" та "Путін - злодій!". При цьому більшість протестувальників були молодими людьми. Силовики жорстко обходилися із учасниками демонстрацій - повідомляється про численні випадки побиття протестувальників та застосування проти них електрошокерів.
Затримання розпочалися ще під час багатогодинного судового розгляду справи Навального. При цьому різні правозахисні організації називають різну цифру загальної кількості затримань - дехто говорить про понад 1400 людей, що опинилися в руках правоохоронців.
Акції протесту проходили також і в Санкт-Петербурзі, де, за даними правозахисників, так само було затримано велику кількість людей.
Меркель засудила ув'язнення Навального
Тим часом до західних політиків, які засудили вирок російському опозиціонеру, приєдналася і німецька канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel). У своїй заяві з цього приводу вона зазначила: "Вирок Олексію Навальному не має нічого спільного із законністю".
Правозахисники повідомляють про застосування насильства щодо протестувальників
Дії російської влади засудив і представник ЄС з закордонних справ Жозеп Боррель. За його словами, рішення суду у Москві суперечить міжнародним зобов'язанням Росії в сфері верховенства права і основних свобод.
Нагадаємо, що Симоновський суд Москви під час виїзного засідання у Московському міському суді у вівторок, 2 лютого, ухвалив рішення замінити Навальному умовний термін покарання на 3,5 року ув'язнення. Це рішення було ухвалено за клопотанням Федеральної служби виконання покарань у справі "Ів Роше".
Суддя визнала Навального винним у порушенні зобов'язань за умовним покаранням, накладеним на нього у цій справі. Враховуючи той факт, що Навальний майже рік перебував під домашнім арештом, в колонії він проведе два роки і вісім місяців.
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Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Протести другий тиждень поспіль
Протести в Росії, що розпочалися після затримання опозиційного політика Олексія Навального, відбулися вже вдруге. У неділю, 31 січня, демонстрації знову відбулися в десятках міст країни. Одна з вимог протестувальників - звільнити Навального.
Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Велика кількість учасників
Незважаючи на побиття, штрафи, адміністративні та кримінальні справи, порушені російською владою після перших багатотисячних акцій 23 січня, у деяких містах Росії число учасників нових протестів 31 січня лише виросло.
Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Влада готувалася заздалегідь
У Москві та інших містах Росії влада готувалася до акції 31 січня заздалегідь: затримували й відправляли під домашній арешт активістів штабів Навального, тиснули на журналістів, усіма способами попереджали про "незаконність" запланованих акцій та можливі наслідки за порушення закону.
Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Подвійні хороводи
Холодна погода в деяких містах сприяла появі нового символу російських протестів. У деяких містах демонстранти водили хороводи навколо різдвяно-новорічних ялинок, які ще залишилися на вулицях, а поліція хороводила навколо мирних демонстрантів.
Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Неприступна фортеця
Задовго до початку акцій силовики перетворили центри великих міст на неприступні фортеці. У Москві була перекрита для пішоходів Червона площа та низка вулиць і площ у межах Бульварного кільця. У Санкт-Петербурзі спецпризначенці поліції та бійці Росгвардії під прикриттям вантажівок перекрили Невський проспект. У низці міст були зачинені станції метро.
Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Придушення всіма засобами
Жодна акція у російських містах традиційно не минула без затримань. У Москві людей почали затримувати ще до початку ходи, в Пермі проти демонстрантів застосовували кінну поліцію, в Казані затриманих годинами змушували сидіти в снігу.
Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Особлива жорстокість
Затримували з особливою жорстокістю. Силовики били протестувальників, застосовували проти людей не лише гумові кийки, але й електрошокери, газ, травматичну зброю. У Санкт-Петербурзі співробітник поліції спрямував на учасників акції табельну вогнепальну зброю.
Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Відбиваючи затриманих
Не минуло без сутичок. Протестувальники намагалися відповідати на невиправдану агресію силовиків. У Казані та інших містах Росії учасники акцій неодноразово відбивали затриманих у сил безпеки. У Санкт-Петербурзі уже порушено справу про насильство щодо правоохоронців на акції 31 січня.
Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Тисячі затриманих
За даними правозахисного інтернет-порталу "ОВД-Инфо", 31 січня лише в Москві було понад 1600 затримань, а по всій Росії - понад 5100. Це найбільша кількість затримань за весь час спостережень правозахисників, починаючи від грудня 2011 року. Затримання відбулися в майже 90 містах Росії.
Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Затримували усіх поспіль
Силовики затримували всіх поспіль, зокрема журналістів. Загалом, даними "ОВД-Инфо", затримали щонайменше 93 журналістів у 31 місті Росії. А у Санкт-Петербурзі затримали репера Oxxxymiron (Мирона Федорова). Уже на другій акції поспіль затримали і дружину Олексія Навального Юлію.
Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
У Берліні підтримали Навального
Акція на підтримку Олексія Навального відбулися й за межами Росії. У демонстрації в Берліні, за деякими оцінками, взяли участь близько двох тисяч людей. Плакати учасників вирізнялися креативом та відсилали до розслідування Навального про "палац для Путіна" - таємну резиденцію, що її, за твердженням політика, будують для російського президента на узбережжі Чорного моря.