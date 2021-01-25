 TikTok: чому відео про Навального і протести в Росії заполонили соцмережу | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 02.02.2021

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Європа

TikTok: чому відео про Навального і протести в Росії заполонили соцмережу

У TikTok набирають популярність відео на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального й ролики із закликами брати участь у протестах. Чим пояснюється популярність такого контенту в цій соцмережі?

Соцмережа Tiktok відіграє дедалі більшу роль у російських протестах

Після арешту опозиціонера Олексія Навального в Росії заговорили про фактор TikTok. Користувачі соціальної мережі, яка нещодавно була наповнена передусім мемами і смішними відео, почали викладати ролики на підтримку засновника Фонду боротьби з корупцією (ФБК) і закликати до участі в акціях на його захист. За короткий час відео в TikTok з протестними хештегами зібрали понад 200 мільйонів переглядів.

Раптова популярність політичного контенту в сервісі TikTok не залишилася без уваги російської влади. Наприкінці січня відповідні органи звернулися до соцмережі з вимогою заблокувати всі відеоролики із закликами брати участь у вуличних протестах, а трохи пізніше пообіцяли оштрафувати TikTok за "залучення підлітків у протиправну діяльність". DW з'ясовувала, чому політизувався сервіс, користувачі котрого ще нещодавно не цікавилися політикою, і чи справді TikTok - це соціальна мережа переважно для підлітків і молоді.

Коли тіктокери почали цікавитися політикою?

Ренат Янбеков з Москви професійно займається просуванням контенту в соціальних мережах - в тому числі, в TikTok. За його словами, соціальна мережа активно політизувалася наприкінці 2020 року, адже там легко здобути популярність і швидко стати медійною особистістю. З цієї причини, вважає Ренат, "TikTok зацікавилося багато політиків".

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"Вони почали там з'являтися, і використання цієї соцмережі як мобілізаційного ресурсу або як майданчика, де повідомляють про останні події, було питанням часу. А оскільки про ці події говорить вся Росія, TikTok став в авангарді і перетворився на один із головних майданчиків для того, щоб говорити про політику", - пояснює Ренат.

Рнат Янбеков

Рнат Янбеков

У TikTok використовується формат лаконічних відео: подивившись короткі - від 15 до 30 секунд - ролики, можна дізнатися про головні події. Ренат каже, що сьогодні людям не цікаво читати довгі тексти, а ось коли в короткому ролику людина, яка вже має репутацію в інтернеті, до чогось закликає або про щось просить, на це відгукуються й відео дуже швидко розходиться. Інформація, за словами Рената, зчитується миттєво.

"TikTok суттєво відрізняється від інших популярних платформ, - зазначає він. - Наприклад, Telegram завжди був дуже сильно політизований - там є можливість дотримуватися анонімності, є канали та чати, в яких люди можуть отримати інформацію і разом якось координувати свої дії. Але в Telegram треба ще підписатися на правильний канал, не пропустити повідомлення".

Натомість у TikTok, підкреслює Ренат, якщо людина цікавиться якоюсь темою, вона точно її не пропустить: на основі лайків і реакції користувача на інші ролики соцмережа оперативно визначає, що йому подобається, і пропонує схожий контент.

Соцмережа, де можна швидко стати відомим

Михайло - студент факультету політології Вищої школи економіки в Санкт-Петербурзі. Мобільний додаток TikTok він встановив навесні минулого року - заради інтересу. Спочатку хлопець навіть не думав робити на своєму каналі щось серйозне, але потім захопився: зайнявся урбаністикою та іншими темами. Зараз у Михайла 250 тисяч абонентів. Його ролики набирають понад мільйон переглядів.

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"У TikTok унікальні алгоритми, завдяки яким можна, не маючи підписників, зібрати кількість переглядів, яку ти б ніде більше не зібрав, і стати відомим", - пояснює Михайло принцип роботи соцмережі.

Російський TikTok-блогер Михайло

Російський TikTok-блогер Михайло

Михайлу 21 рік. Він уже встиг попрацювати волонтером в Індії і повчитися в США. Був кандидатом у місцеві депутати й помічником депутата Московської міськдуми Дар'ї Бесєдіної. Свої ролики Михайло називає TED Talks (виступи на конференціях приватного некомерційного фонду TED, мета якого - поширення оригінальних ідей. - Ред.) у форматі TikTok. У них хлопець у доступній і простій формі розповідає про актуальні проблеми - в тому числі, і про недавні протести в Росії. TikTok він вважає "зоною нової щирості".

"Тут усім байдужа якість відеозапису: люди викладають відео з поганих камер, не особливо переймаючись тим, як вони виглядають, і вони успішні. Це новий свіжий ковток повітря, тому що в Instagram або YouTube все зав'язано на якості, все повинно бути красиво, всі живуть крутим життям, а в TikTok всі звичайні, прості, як є", - каже блогер.

TikTok: не лише політика ...

Одна з особливостей TikTok, за словами Рената Янбекова, полягає в тому, що ця соцмережа "дуже швидко визначає категорії глядачів, яким цікаво одне з одним, і категорії авторів". "Якщо вони знімають або дивляться ролики, в яких ідеться, скажімо, про протести в Москві, вони бачать все інше на цю тему", - каже Ренат. Утім, він тут же додає, що далеко не у всіх користувачів TikTok "засилля відео про протести": "Є люди, які аполітичні, і оскільки TikTok досить точно визначає інтереси глядачів, він їм просто цього не показує чи показує мало".

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Сьогодні в російському TikTok понад 20 мільйонів користувачів - це і діти, і підлітки, і дорослі, політизовані й не дуже: "Під будь-яким роликом, присвяченим протестам, можна побачити зовсім різні коментарі: і "за", і "проти", а також нейтральні, в яких люди просто закликають берегти одне одного і не вплутуватися в неприємності".

... і не самі підлітки і молодь

Останнім часом багато хто став називати TikTok чи не головною соцмережею серед підлітків і молоді. Ренат і Михайло не згодні з цим визначенням. За статистикою, зауважує Михайло, основна аудиторія TikTok у Росії - це не підлітки, а люди у віці 20+ та 30+: "Тому було б помилкою називати TikTok способом "промивання мізків молоді" - тим більше, що це навіть не західна соціальна мережа, а китайська, приватна".

Михайло називає TikTok "рупором для всіх". А популярність цієї соцмережі серед молоді він пояснює тим, що там "їй легше бути почутою". Хоча молодь у Росії, за його оцінками, останнім часом справді стала більше цікавитись політикою.

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  • Протестувальники відбивають затриманих у Санкт-Петербурзі

    Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії

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    Не минуло без сутичок. Протестувальники намагалися відповідати на невиправдану агресію силовиків. У Казані та інших містах Росії учасники акцій неодноразово відбивали затриманих у сил безпеки. У Санкт-Петербурзі уже порушено справу про насильство щодо правоохоронців на акції 31 січня.

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    Тисячі затриманих

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  • Поліцейський на протестах у Новосибірську

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  • Акція на підтримку Навального в Берліні

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    Акція на підтримку Олексія Навального відбулися й за межами Росії. У демонстрації в Берліні, за деякими оцінками, взяли участь близько двох тисяч людей. Плакати учасників вирізнялися креативом та відсилали до розслідування Навального про "палац для Путіна" - таємну резиденцію, що її, за твердженням політика, будують для російського президента на узбережжі Чорного моря.

    Автор: Віталій Кропман, Данило Білик


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Докладно

Соцмережа Tiktok відіграє дедалі більшу роль у російських протестах

Чому відео про протести в Росії заполонили TikTok

Чим пояснюється популярність у соцмережі відео на підтримку російського опозиціонера Навального й протести в країні?  

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