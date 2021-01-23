Жорсткі затримання в Росії: США засудили дії російських силовиків

Новий держсекретар США Ентоні Блінкен розкритикував російську владу за жорсткі дії силовиків до учасників антиурядових демонстрацій, котрі відбуваються в РФ. Свою критику в бік Росії Блінкен висловив у неділю, 31 січня, у дописі в соцмережі Twitter.

"США засуджують постійне застосування російською владою жорстких підходів щодо мирних демонстрантів і журналістів вже другий тиждень поспіль", - написав Блінкен. Крім того, керівник американського зовнішньополітичного відомства знову закликав російську владу звільнити затриманих раніше активістів, котрі обстоювали свої права, зокрема й Олексія Навального.

Офіційна Москва говорить про "грубе втручання" та "розкрутку" фейків

Натомість у МЗС Росії звинуватили США в "грубому втручанні" у внутрішні справи РФ. "Вимагаємо припинити втручання у внутрішні справи суверенних держав", - йдеться в повідомленні МЗС РФ, опублікованому в соцмережах. У такий спосіб російське міністерство відповіло на заяви американської сторони щодо підтримки акцій протесту в Росії.

"Грубе втручання США у внутрішні справи Росії - такий же доведений факт, як і розкрутка фейків і закликів до несанкціонованих акцій підконтрольними Вашингтону інтернет-платформами", - наголошується в повідомленні. "Підтримка порушення закону Держсекретарем США Ентоні Блінкеном - ще одне підтвердження закулісної ролі Вашингтона", - переконані в МЗС РФ. У російському зовнішньополітичному відомстві зазначили: "Немає сумнівів, що націлені на заохочення протестів дії є частиною стратегії стримування Росії".

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Тим часом, за даними сайту правозахисного центру "ОВД-Инфо", на акціях 31 січня по всій Росії затримано вже понад 4 тисячі тисячі осіб. Акції, які не були санкціоновані російською владою, жорстко придушувалися силовиками, затримання демонстрантів часто відбувалося із застосуванням спецзасобів, зокрема електрошокерів. Найбільше затриманих, як і під час попередніх акцій 23 січня, у Москві (1167 осіб) та Санкт-Петербурзі (862).