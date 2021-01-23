 Жорсткі затримання в Росії: США засудили дії російських силовиків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.01.2021

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Новини

Жорсткі затримання в Росії: США засудили дії російських силовиків

Жорсткі дії російських силовиків проти учасників акцій на підтримку Олексія Навального викликали різку критику Держдепартаменту США. У Москві звинуватили Вашингтон у "грубому втручанні" у внутрішні справи РФ.

Жорсткі дії російських силовиків проти учасників акцій протесту

Жорсткі дії російських силовиків проти учасників акцій протесту викликали критику США

Новий держсекретар США Ентоні Блінкен розкритикував російську владу за жорсткі дії силовиків до учасників антиурядових демонстрацій, котрі відбуваються в РФ. Свою критику в бік Росії Блінкен висловив у неділю, 31 січня, у дописі в соцмережі Twitter.

"США засуджують постійне застосування російською владою жорстких підходів щодо мирних демонстрантів і журналістів вже другий тиждень поспіль", - написав Блінкен. Крім того, керівник американського зовнішньополітичного відомства знову закликав російську владу звільнити затриманих раніше активістів, котрі обстоювали свої права, зокрема й Олексія Навального.

Офіційна Москва говорить про "грубе втручання" та "розкрутку" фейків

Натомість у МЗС Росії звинуватили США в "грубому втручанні" у внутрішні справи РФ. "Вимагаємо припинити втручання у внутрішні справи суверенних держав", - йдеться в повідомленні МЗС РФ, опублікованому в соцмережах. У такий спосіб російське міністерство відповіло на заяви американської сторони щодо підтримки акцій протесту в Росії.

"Грубе втручання США у внутрішні справи Росії - такий же доведений факт, як і розкрутка фейків і закликів до несанкціонованих акцій підконтрольними Вашингтону інтернет-платформами", - наголошується в повідомленні. "Підтримка порушення закону Держсекретарем США Ентоні Блінкеном - ще одне підтвердження закулісної ролі Вашингтона", - переконані в МЗС РФ. У російському зовнішньополітичному відомстві зазначили: "Немає сумнівів, що націлені на заохочення протестів дії є частиною стратегії стримування Росії".

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Тим часом, за даними сайту правозахисного центру "ОВД-Инфо", на акціях 31 січня по всій Росії затримано вже понад 4 тисячі тисячі осіб. Акції, які не були санкціоновані російською владою, жорстко придушувалися силовиками, затримання демонстрантів часто відбувалося із застосуванням спецзасобів, зокрема електрошокерів. Найбільше затриманих, як і під час попередніх акцій 23 січня, у Москві (1167 осіб) та Санкт-Петербурзі (862). 

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