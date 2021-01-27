Підготовка до протестів: центр Москви 31 січня закривають для пішоходів

Напередодні запланованих на 31 січня протестних акцій влада Москви оголосила про обмеження руху пішоходів у центрі міста. Зокрема, як повідомляє агенція "Інтерфакс" у суботу, 30 січня, буде закрита Червона площа і весь музейний комплекс, змінені маршрути руху наземного транспорту, а також не працюватимуть на вхід і вихід сім розташованих в історичному центрі міста станцій метро. Поїзди прямуватимуть через ці станції без зупинок.

Читайте також: У "палацу Путіна" під Геленджиком знайшовся власник

У мерії Москви також запропонували в цей день припинити роботу кафе, ресторанів і барів, розташованих у центрі міста. При цьому, як заявив агенції глава департаменту торгівлі та послуг Москви Олексій Немерюк, жодних компенсацій власникам не передбачається. Крім того, у деяких кварталах столиці РФ буде обмежено продаж алкоголю у будь-якій тарі та напоїв у скляній тарі.

Обмеження запроваджуються і в інших містах РФ

Міська влада заявила про обмеження руху 31 січня у Пермі та Нижньому Новгороді. У Пермі встановлять огорожі на центральній площі, а у Нижньому Новгороді станція метро "Горьковская" буде відкрита для обслуговування пасажирів тільки з 16-ї години за московським часом.

Читайте також: Попри Крим, Навального й репресії - повноваження Росії в ПАРЄ підтвердили

Як повідомлялось, 31 січня у містах Росії очікуються протестні акції, викликані, в тому числі, арештом опозиційного політика Олексія Навального. Нова хвиля протестів стартувала в РФ 23 січня. Тоді, за даними опозиції, акції пройшли більш ніж у 120 містах по всій Росії, у них взяли участь близько 160 тисяч осіб. За даними порталу "ОВС-Інфо" під час тих акцій було затримано 4051 особа, порушено понад 20 кримінальних справ.