У "палацу Путіна" під Геленджиком знайшовся власник

Особняк під Геленджиком, який у розслідуванні Фонду боротьби з корупцією (ФБК) російського опозиціонера Олексія Навального названо "палацом Путіна", належить російському мільярдерові і близькому другові президента РФ Аркадію Ротенбергу. Про це сам підприємець розповів головному редактору інтернет-проєкту Mash Максиму Іксанову в інтерв'ю, опублікованому в суботу, 30 січня.
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"Там досить складний був об'єкт. Було багато кредиторів. Мені вдалося стати бенефіціаром. Це знахідка", - зазначив Ротенберг, уточнивши, що кілька років тому придбав будівлю. Він пояснив, що розповів про угоду тільки зараз, оскільки навколо будівлі спалахнув скандал. "Я і так досить ... На мені санкції і так далі", - додав бізнесмен.
Ротенберг розповів, що має намір побудувати на мисі Ідокопас апарт-готель, оскільки йому "дуже подобається" готельний бізнес. Бізнесмен додав, що у нього є аналогічні об'єкти на території анексованого Росією українського півострова Крим, а також на Далекому Сході й Алтаї.
Розслідування ФБК і короткий відеоролик Mash
Двогодинний фільм-розслідування "Палац для Путіна. Історія найбільшої хабара", опублікований 19 січня ФБК на відеоплатформі YouTube. За даними фонду, будівля площею 17 691 квадратний метр є найбільшим приватним житловим будинком у Росії. На прилеглій території є льодовий палац, церква, оранжерея, чайний будиночок і тунель з видом на море. Над головною будівлею міститься безполітна зона, а вихід у море поблизу об'єкта заборонено, зазначалося в розслідуванні ФБК.
Сам президент РФ запевнив, що ані він сам, ані його родичі ніколи не володіли об'єктом поблизу мису Ідокопас, про який йдеться в розслідуванні.
29 січня Youtube-канал Mash опублікував коротке відео з особняка під Геленджиком. Його автори стверджують, що особняк добудований лише зовні, а обробка приміщень не почалася. "Це самий суцільний бетон. По суті, все перебуває на нульовому етапі будівництва. Коротше, перед друзями не похвалитися", - зазначив головний редактор Mash Максим Іксанов.
Тим часом у фільмі команди російського опозиціонера Олексія Навального говорилося: "Палац спроєктували з помилками: не працювала вентиляція, текла стеля, була висока вологість. Загалом, вирішили переробити все. Взагалі все. Обдерли стіни, обдерли мармур, винесли все цінне, буквально викинули на смітник мільярди і почали роботи заново".
Керівниця відділу розслідувань ФБК Марія Півчих заявила, що Mash своїм роликом лише підтвердив інформацію фонду про ремонт будівлі. А співрозмовник інтернет-видання Znak.com зазначив, що депутатів Держдуми РФ від партії "Єдина Росія" і їхніх помічників зобов'язали поширювати в особистих облікових записах у соцмережах відеоролик Mash про особняк під Геленджиком.
Мособлсуд залишив Олексія Навального під арештом
Засновник Фонду боротьби з корупцією Олексій Навальний був затриманий 17 січня після повернення в РФ з Німеччини, де провів майже п'ять місяців після отруєння речовиною з групи "Новачок" у Росії. На наступний день російського опозиціонера заарештували. Його звинувачують в порушенні зобов'язань умовно засудженого у справі косметичної компанії "Ів Роше". Політика направили до слідчого ізолятора "Матроська тиша".
А вже 23 січня в десятках міст Росії і світу відбулися акції на підтримку Олексія Навального. На протестах були затримані кілька тисяч осіб. Після мітингів у низки соратників російського опозиціонера пройшли обшуки, а брат політика Олег Навальний, юрист ФБК Любов Соболь, координатор московського штабу Навального Олег Степанов і голова пов'язаної з Навальним профспілки "Альянс лікарів" Анастасія Васильєва були відправлені під домашній арешт до 23 березня.
28 січня Московський обласний суд залишив Навального під арештом до 15 лютого. Прихильники опозиціонера мають намір провести акції 31 січня.
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Від президента до султана: палаци марнославства
Таємна мегарезиденція Путіна
Фонд боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального оприлюднив фільм-розслідування про палац на березі Чорного моря, який начебто зведено для Володимира Путіна. Територія маєтку в 40 разів більша за князівство Монако. На будівництво цієї царської резиденції, за даними розслідування, було витрачено більше мільярда доларів держкомпаній, контрольованих друзями Путіна.
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Від президента до султана: палаци марнославства
Один із дюжини палаців
Палац у Рабаті - лише одна із дюжини резиденцій марокканського короля Мухамеда VI. Автори книги-викриття "король-грабіжник" стверджують, що палаци коштують платникам податків 1,2 мільйона євро щодня. Палац у столиці Марокко був побудований ще у 19-му столітті. На території маєтку є навіть окрема школа для навчання королівських дітей.
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Від президента до султана: палаци марнославства
Палац Ердогана на озері Ван
Економічна криза в Туреччині не заважає президенту Реджепу Таїпу Ердогану будувати розкішні палаци. Серед них - резиденція на березі озера Ван на сході країни. За даними турецьких ЗМІ, ванський маєток коштував платникам податків 14 мільйонів євро. Щоби продовжити будівництво, яке було призупинене контролюючими органами, за поданням Ердогана навіть було ухвалено зміни до законодавства.
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Від президента до султана: палаци марнославства
250 ванн султана Брунею
У місті Бандар-Сері-Бегаван - столиці Брунею - розташований найбільший палац планети: Істана Нурул Іман. З 1984 року ця будівля є офіційною резиденцією султана. На площі у 200 тисяч квадратних метрів розкинулися 1800 приміщень. Будівля оснащена 18 ліфтами, у ній більше 250 ванних кімнат. Мечеть султана вінчає величезний золотий купол. Бюджет будівництва - понад мільярд доларів.
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Від президента до султана: палаци марнославства
Резиденція з ілюмінацією
17 років тривало будівництво Растрапаті Бхаван, що у перекладі з гінді означає ніщо інше як "будинок президента". З 1950 року цей палац є резиденцією і офісом президента Індії. Тут же розміщують і державних гостей. На чотирьох поверхах розташовано 340 кімнат. Коридори гігантської будівлі сягають двох з половиною кілометрів завдовжки. Сад при резиденції має площу, більшу за сто футбольних полів.
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Від президента до султана: палаци марнославства
Море білих куполів
Приховане місто у самісінькому серці Абу-Дабі - палац Каср-аль-Ватан площею у 380 тисяч квадратних метрів. Це резиденція уряду, тут мають офіси президент і кронпринц. Саме тут приймають іноземних державних гостей. Позолочені двері, стіни з мармуру і строкаті мозаїки - все це має справляти враження на гостей збудованого 2015 року палацу, який віднедавна відкритий для відвідин всіма охочими.
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Від президента до султана: палаци марнославства
Флагшток-велетень
Це - офіційна резиденція президента Таджикистану: Касрі Міллат або "Білий дім". Перед будівлею розташований флагшток заввишки у 165 метрів, який вважається другим заввишки у світі. Рекордсменом же на цей момент є флагшток у Джидді в Саудівській Аравії, який сягає 171 метра в висоту.
Автор: Рагель Кляйн
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Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний
Обличчя російської опозиції
Колишній юрист Олексій Навальний, пішовши у політику, став одним із найбільш відомих облич російської опозиції. Популярність здобув 2008 року завдяки блогу, присвяченому випадкам зловживання службовим становищем представниками російської влади та найбільших державних компаній країни. Опубліковані ним викриття навіть призвели до відставок, що рідкість у російській політиці.
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Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний
Суперечливі парламентські вибори
2011 року Олексія Навального вперше заарештували на 15 діб за акції протесту перед Державною Думою у Москві. Причиною протестів стали повідомлення у соціальних мережах про фальсифікацію голосування на парламентських виборах, на яких перемогла партія влади "Єдина Росія". Після звільнення Навальний пообіцяв продовжити вести простестний рух.
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Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний
Друге ув'язнення
Через рік після повернення Володимира Путіна у президентське крісло, у 2013 році, опозиціонера знову затримали та засудили - цього разу до п'яти років ув'язнення за обвинуваченням у розкраданні майна компанії "Кировлес". Утім, уже наступного дня він був звільнений за рішенням Верховного суду. Пізніше його все ж засудили до умовного строку.
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Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний
Розширення антикремлівської платформи
Попри проблеми з правосуддям Навальному дозволили взяти участь у виборах мера Москви 2013 року. Голосування завершилося для нього другим місцем після провладного кандидата Сергія Собяніна. Цей результат був сприйнятий як величезний успіх та став каталізатором опозиційного руху в Росії.
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Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний
Курс на соцмережі
Через антикремлівську риторику шлях на провладне телебачення Росії для Навального був закритий. Це змусило його активізувати свою діяльність у соціальних мережах та на своєму блозі. Його красномовство, ефектний підбір потрібних слів та вдала іронія на адресу Путіна та його оточення забезпечили йому велику підтримку серед російської молоді.
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Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний
Ще одне засудження умовно
Між тим у 2014 році суд Москви визнав Навального і його брата Олега винними у шахрайстві в особливо великих розмірах у справі Yves Rocher. Олексія Навального засудили до 3,5 позбавлення волі умовно з випробувальним терміном 5 років. У серпні 2017 року призначений Навальному випробувальний термін був продовжений до кінця грудня 2020 року.
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Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний
Президентські амбіції
У грудні 2016 Навальний оголосив про формальний початок своєї кампанії на виборах президента Росії у березні 2018 року. Утім, нові звинувачення в корупції, які його прихильники називають політично мотивованими, поставили хрест на його шансах взяти участь у перегонах.
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Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний
Рішення ЄСПЛ
2016 року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив рішення, визнавши порушення права Навального на чесний суд у процесі щодо "Кировлеса". Попри те, що Верховний суд Росії скасував вирок, за яким опозиціонер мав відсидіти п'ять років у в'язниці, у 2017 році суд у тому ж Кірові знову засудив Навального, тепер уже до умовного строку.
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Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний
Найбільші протести в Москві за шість років
У лютому 2017 року протести в десятках російських міст завершилися арештами понад тисячі демонстрантів, зокрема й Навального. Протести, які називають найбільшими у Москві з 2012 року, почалися після публікації Навальним даних, які начебто доводять зв'язок тодішнього прем'єра Росії Дмитра Медведєва із імперією нерухомості загальною вартістю в мільярди євро. 15 днями потому Навального звільнили.
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Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний
Напади й насильство
У квітні 2017 року Навального облили зеленкою і пошкодили око, внаслідок чого політик опинився у лікарні. Роговиця ока була пошкоджена назавжди. Навальний звинуватив російську владу в створенні перепон для лікування за кордоном через умовне ув'язнення за звинуваченням у корупції. Лише завдяки втручанню голови Ради з прав людини при президенті Росії йому вдалося виїхати до Іспанії на операцію.
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Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний
Повторні арешти
2018 року Навальний опинився за ґратами на 30 діб. Після його звільнення у вересні на нього чекав новий 20-денний арешт. У квітні 2019 року ЄСПЛ визнав Росію винною у порушенні прав Навального під час процесу щодо "Кировлеса", коли політик протягом майже всього 2014 року перебував під домашнім арештом.
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Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний
Отруєння за ґратами
У липні 2019 року, через кілька тижнів після звільнення з-під чергового 10-денного арешту, Навального кинули за ґрати на 30 діб за порушення сурових російських законів про масові зібрання. Натомість політик звинуватив російську владу в отруєнні його алергенною речовиною під час відбування покарання.
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Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний
Обшуки та заморожені активи
Станом на грудень 2019 року Навальному вдалося заручитися підтримкою мільйонів прихильників завдяки соцмережам та Youtube. У штабквартирі очолюваного ним Фонду боротьби з корупцією провели обшуки, а його знову заарештували. Співробітники фонду розповіли, що влада хотіла конфіскувати їхнє технічне обладнання. У березні 2020 року Навальний повідомив, що рахунки його та його родини були заморожені.
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Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний
У комі після чаю в аеропорту
20 серпня 2020 року речниця Навального повідомила, що політику раптово стало зле у літаку, після того як він випив чаю в аеропорту. Літак здійснив екстрену посадку, після чого його доставили до лікарні в Омську, де він, за даними медиків, перебував у комі та був підключений до апарату штучного дихання. Команда Навального заявила, що його отруїли, та нагадала про попередні напади на політика.
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Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний
Замах на життя Навального - у хід пустили "Новачок"
22 серпня 2020 року Навального доставили для лікування в Берлін у клініку Charité. 19 діб він перебував у штучній комі. У цей час експерти Бундесверу провели токсикологічний аналіз проб, узятих у політика, і виявили в них сліди отрути "Новачок". Ці висновки підтвердили також лабораторії у Швеції та Франції та експерти ОЗХЗ. Москва заперечує всі звинувачення у причетності до замаху на Навального.
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Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний
Санкції Євросоюзу щодо Росії за отруєння Навального
Із Charité Навального виписали 23 вересня 2020 року, після чого він кілька місяців перебував у Німеччині на реабілітації. Через отруєння Навального з ініціативи ФРН і Франції ЄС запровадив санкції щодо кількох чиновників з адміністрації президента, ФСБ та міноборони РФ. Під санкціями опинився і НДІ органічної хімії і технологій, у якому, як припускають, у часи СРСР створили отруту "Новачок".
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Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний
Повернення до Росії - знову за ґрати
Навальний повернувся з Берліна до Москви 17 січня 2021 року. Літак із ним мав приземлитися в аеропорту "Внуково", де зібралися тисячі прихильників опозиціонера, однак сів у "Шереметьєво", де його затримали. 18 січня Хімкінський суд присудив йому 30 діб арешту за поданням Федеральної служби виконання покарань, що просить замість умовного реальне покарання Навального за вироком у справі Yves Rocher.
Автор: Давід Мартін, Данило Білик