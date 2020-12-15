У "палацу Путіна" під Геленджиком знайшовся власник

Особняк під Геленджиком, який у розслідуванні Фонду боротьби з корупцією (ФБК) російського опозиціонера Олексія Навального названо "палацом Путіна", належить російському мільярдерові і близькому другові президента РФ Аркадію Ротенбергу. Про це сам підприємець розповів головному редактору інтернет-проєкту Mash Максиму Іксанову в інтерв'ю, опублікованому в суботу, 30 січня.

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"Там досить складний був об'єкт. Було багато кредиторів. Мені вдалося стати бенефіціаром. Це знахідка", - зазначив Ротенберг, уточнивши, що кілька років тому придбав будівлю. Він пояснив, що розповів про угоду тільки зараз, оскільки навколо будівлі спалахнув скандал. "Я і так досить ... На мені санкції і так далі", - додав бізнесмен.

Ротенберг розповів, що має намір побудувати на мисі Ідокопас апарт-готель, оскільки йому "дуже подобається" готельний бізнес. Бізнесмен додав, що у нього є аналогічні об'єкти на території анексованого Росією українського півострова Крим, а також на Далекому Сході й Алтаї.

Розслідування ФБК і короткий відеоролик Mash

Двогодинний фільм-розслідування "Палац для Путіна. Історія найбільшої хабара", опублікований 19 січня ФБК на відеоплатформі YouTube. За даними фонду, будівля площею 17 691 квадратний метр є найбільшим приватним житловим будинком у Росії. На прилеглій території є льодовий палац, церква, оранжерея, чайний будиночок і тунель з видом на море. Над головною будівлею міститься безполітна зона, а вихід у море поблизу об'єкта заборонено, зазначалося в розслідуванні ФБК.

Сам президент РФ запевнив, що ані він сам, ані його родичі ніколи не володіли об'єктом поблизу мису Ідокопас, про який йдеться в розслідуванні.

29 січня Youtube-канал Mash опублікував коротке відео з особняка під Геленджиком. Його автори стверджують, що особняк добудований лише зовні, а обробка приміщень не почалася. "Це самий суцільний бетон. По суті, все перебуває на нульовому етапі будівництва. Коротше, перед друзями не похвалитися", - зазначив головний редактор Mash Максим Іксанов.

Тим часом у фільмі команди російського опозиціонера Олексія Навального говорилося: "Палац спроєктували з помилками: не працювала вентиляція, текла стеля, була висока вологість. Загалом, вирішили переробити все. Взагалі все. Обдерли стіни, обдерли мармур, винесли все цінне, буквально викинули на смітник мільярди і почали роботи заново".

Керівниця відділу розслідувань ФБК Марія Півчих заявила, що Mash своїм роликом лише підтвердив інформацію фонду про ремонт будівлі. А співрозмовник інтернет-видання Znak.com зазначив, що депутатів Держдуми РФ від партії "Єдина Росія" і їхніх помічників зобов'язали поширювати в особистих облікових записах у соцмережах відеоролик Mash про особняк під Геленджиком.

Мособлсуд залишив Олексія Навального під арештом

Засновник Фонду боротьби з корупцією Олексій Навальний був затриманий 17 січня після повернення в РФ з Німеччини, де провів майже п'ять місяців після отруєння речовиною з групи "Новачок" у Росії. На наступний день російського опозиціонера заарештували. Його звинувачують в порушенні зобов'язань умовно засудженого у справі косметичної компанії "Ів Роше". Політика направили до слідчого ізолятора "Матроська тиша".

А вже 23 січня в десятках міст Росії і світу відбулися акції на підтримку Олексія Навального. На протестах були затримані кілька тисяч осіб. Після мітингів у низки соратників російського опозиціонера пройшли обшуки, а брат політика Олег Навальний, юрист ФБК Любов Соболь, координатор московського штабу Навального Олег Степанов і голова пов'язаної з Навальним профспілки "Альянс лікарів" Анастасія Васильєва були відправлені під домашній арешт до 23 березня.

28 січня Московський обласний суд залишив Навального під арештом до 15 лютого. Прихильники опозиціонера мають намір провести акції 31 січня.

Від президента до султана: палаци марнославства Таємна мегарезиденція Путіна Фонд боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального оприлюднив фільм-розслідування про палац на березі Чорного моря, який начебто зведено для Володимира Путіна. Територія маєтку в 40 разів більша за князівство Монако. На будівництво цієї царської резиденції, за даними розслідування, було витрачено більше мільярда доларів держкомпаній, контрольованих друзями Путіна.

Від президента до султана: палаци марнославства Один із дюжини палаців Палац у Рабаті - лише одна із дюжини резиденцій марокканського короля Мухамеда VI. Автори книги-викриття "король-грабіжник" стверджують, що палаци коштують платникам податків 1,2 мільйона євро щодня. Палац у столиці Марокко був побудований ще у 19-му столітті. На території маєтку є навіть окрема школа для навчання королівських дітей.

Від президента до султана: палаци марнославства Палац Ердогана на озері Ван Економічна криза в Туреччині не заважає президенту Реджепу Таїпу Ердогану будувати розкішні палаци. Серед них - резиденція на березі озера Ван на сході країни. За даними турецьких ЗМІ, ванський маєток коштував платникам податків 14 мільйонів євро. Щоби продовжити будівництво, яке було призупинене контролюючими органами, за поданням Ердогана навіть було ухвалено зміни до законодавства.

Від президента до султана: палаци марнославства 250 ванн султана Брунею У місті Бандар-Сері-Бегаван - столиці Брунею - розташований найбільший палац планети: Істана Нурул Іман. З 1984 року ця будівля є офіційною резиденцією султана. На площі у 200 тисяч квадратних метрів розкинулися 1800 приміщень. Будівля оснащена 18 ліфтами, у ній більше 250 ванних кімнат. Мечеть султана вінчає величезний золотий купол. Бюджет будівництва - понад мільярд доларів.

Від президента до султана: палаци марнославства Резиденція з ілюмінацією 17 років тривало будівництво Растрапаті Бхаван, що у перекладі з гінді означає ніщо інше як "будинок президента". З 1950 року цей палац є резиденцією і офісом президента Індії. Тут же розміщують і державних гостей. На чотирьох поверхах розташовано 340 кімнат. Коридори гігантської будівлі сягають двох з половиною кілометрів завдовжки. Сад при резиденції має площу, більшу за сто футбольних полів.

Від президента до султана: палаци марнославства Море білих куполів Приховане місто у самісінькому серці Абу-Дабі - палац Каср-аль-Ватан площею у 380 тисяч квадратних метрів. Це резиденція уряду, тут мають офіси президент і кронпринц. Саме тут приймають іноземних державних гостей. Позолочені двері, стіни з мармуру і строкаті мозаїки - все це має справляти враження на гостей збудованого 2015 року палацу, який віднедавна відкритий для відвідин всіма охочими.

Від президента до султана: палаци марнославства Флагшток-велетень Це - офіційна резиденція президента Таджикистану: Касрі Міллат або "Білий дім". Перед будівлею розташований флагшток заввишки у 165 метрів, який вважається другим заввишки у світі. Рекордсменом же на цей момент є флагшток у Джидді в Саудівській Аравії, який сягає 171 метра в висоту. Автор: Рагель Кляйн

