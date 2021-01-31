Протести на підтримку Навального в Росії: затримано більше тисячі людей

У Росії у неділю, 31 січня, відбуваються протести на підтримку арештованого опозиціонера Олексія Навального та його соратників. За даними правозахисного порталу "ОВД-Инфо", в низці міст Росії вже затримано більше тисячі людей.

У Москві ще за дві години до початку протестів силовики почали затримувати людей на вулиці. Кореспондентка DW у російській столиці повідомила про затримання близько 30 людей поблизу метро "Сухаревська". Затримання почалися і в Санкт-Петербурзі поблизу бідівлі Театру юного глядача, повідомив перербурзький кореспондент DW. Люди, які там зібралися, вигукували: "Випускай" і "Росія буде вільною!" У Санкт-Петербурзі перекрито центр міста, закрито станції метро.

Затримання у Москві

Раніше цього ж дня на протестах у Владивостоці затримали щонайменше 110 протестувальників. В Уфі на вулиці вийшли більше тисячі людей, там затримано 10 осіб.

В Іркутську на протестах було затримано 27 людей, Новокузнецьку - 31, Якутську - 4 , Кемерові - 2 затриманих учасників акцій. У Новосибірську у ході взяли участь щонайменше п'ять тисяч людей - це більше, ніж на протесті 23 січня. За людьми їхали автозаки з бійцями ОМОН. Там затримали 72 людей. В Омську триває хода протестувальників, там затримали сімох людей. У Томську затримали понад 16 людей. Протестувальники часто вигукували гасла "Путін злодій", "Аквадискотека", "Відпускай!".

У Єкатеринбурзі перекрто частину міста і протестувальники частково змінили маршрут. За даними ЗМІ, там протестують близько семи тисяч людей, що також більше, ніж на попередній акції протесту 23 січня. Там вже затримали щонайменше 15 людей. Також вже є шестеро затриманих людей у Барнаулі.

В Іркутську протестувальники дійшли до будівлі обласної адміністрації, там також затримали 27 людей. Крім того, повідомляється про застосування сили під час затримань у Челябінську (9 людей). Силовики використовують проти протестувальників кийки.

Нова хвиля протестів стартувала в РФ 23 січня. Тоді, за даними опозиції, акції пройшли більш ніж у 120 містах по всій Росії, у них взяли участь близько 160 тисяч осіб. За даними правозахисників, під час тих акцій було затримано кілька тисяч осіб, порушено десятки кримінальних справ.