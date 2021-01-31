Фонд Навального закликав Байдена запровадити санкції проти оточення Путіна

Заснований російським опозиціонером Олексієм Навальним Фонд боротьби з корупцією (ФБК) направив на ім'я президента США Джо Байдена список 35 росіян, "які відіграють ключову роль в пособництві Путіну", і закликав позбавити їх доступу до американських фінансових установ і заборонити в'їзд в США. Про це в суботу, 30 січня, повідомив виконавчий директор ФБК Володимир Ашурков під час відеозв'язку з американськими журналістами.

Ці санкції будуть набагато ефективнішими, ніж попередні заходи США і їхніх союзників, які спрямовані на стримування дій Кремля, зазначив він. Глава ФБК вказав, що донині штрафні заходи Сполучених Штатів і ЄС були зосереджені в основному на менш високопоставлених представниках РФ, які не володіють активами за кордоном і не їздять туди, тому дані обмеження не принесли належного результату.

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Три категорії списку

У розмові з американськими журналістами Ашурков повідомив, що фігурантів списку з 35 осіб можна розділити на три категорії, пише видання USA Today. До першої належать "близькі друзі і гаманці Путіна" - багаті росіяни, які, за його словами, зберігають гроші російського президента і його оточення. Серед інших в цьому списку значиться мільярдер Роман Абрамович і заступник голови правління банку ВТБ Денис Бортніков.

До другої групи потрапили чиновники російського уряду, які причетні до придушення політичних і громадянських свобод в Росії, а до третьої - оперативники, причетні до переслідування Навального і Фонду боротьби з корупцією, зазначає USA Today.

Водночас телеканал CNN повідомляє, що у цьому переліку є міністр охорони здоров'я РФ Михайло Мурашко. За словами авторів листа, він "покривав отруєння Навального" і перешкоджав зусиллям для його евакуації на лікування до Німеччини.

За даними телеканалу, вісім з 35 осіб увійшли в "пріоритетний шорт-лист", ФБК закликав запровадити санкції проти них в першу чергу.

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Єдиного правильного рішення не існує

При цьому Ашурков зазначив, що не існує єдиного правильного рішення для того, щоб наполягти на звільненні Навального, який після повернення з Німеччини був заарештований до 15 лютого, а також для зміни агресивної тактики Кремля щодо Заходу. Разом з тим "щось менше", ніж санкції проти найближчого оточення Путіна, не змусить російську владу змінити політику, йдеться в листі, який отримав телеканал CNN.

Між тим Ашурков вказав, що команда Навального планувала оприлюднити список після того, як буде зібрано повне досьє щодо осіб в ньому, але арешт опозиціонера продемонстрував необхідність негайних дій.

Білий дім підтвердив отримання листа ФБК

Речниця Ради національної безпеки президента США Емілі Хорн підтвердила отримання листа ФБК.

31 січня в Росії вдруге проходять масові протести на підтримку Олексія Навального, заарештованого після повернення з Німеччини, де він проходив лікування від наслідків отруєння в Росії бойовою речовиною "Новачок".

У перший день протестів 23 січня акції пройшли в Москві і багатьох інших містах Росії та світу. За даними опозиції, в них брали участь близько 160 тисяч осіб. За підсумками акцій було затримано 4051 людину, повідомив правозахисний портал "ОВД-Инфо". Порушено понад 20 кримінальних справ.