Протести в Петербурзі: кийки і газ у відповідь на сніжки маніфестантів

Перед протестами 31 січня, як і перед попередньою акцією на підтримку Олексія Навального, в Санкт-Петербурзі представники силових відомств зробили низку запобіжних дій щодо найпомітніших громадських активістів.

Так, координаторка петербурзького штабу Навального в Санкт-Петербурзі Ірина Фатьянова була затримана співробітниками місцевого ОМОНу під час акції 23 січня. Після перебування в районному відділенні поліції їй присудили адміністративний арешт на п'ять діб. Однак у п'ятницю, 29 січня, через Telegram петербурзького штабу вона повідомила: "Мені щойно дали ще 10 діб... Силовики готові зробити все, аби я не вийшла разом з вами в неділю на ходу. Вони думають, що якщо закрити Олексія і координаторів штабів, ми злякаємося і замовкнемо. Але це не так".

За тим, як розгорталися події в Санкт-Петербурзі в останній день січня, стежив кореспондент DW.

День "безхазяйного предмета" в петербурзькому метро

Вранці в неділю пасажири петербурзького метрополітену дізналися, що кілька станцій у центральній частині міста закриті на вхід і вихід. Спочатку лунали оголошення "з технічних причин", потім було доповнення: "У зв'язку з виявленням безхазяйного предмета". Тоді ж виник жарт, що таким предметом, швидше за все, є пластикові стаканчики, яких співробітники Росгвардії побоюються після протестних акцій в Москві влітку 2019 року.

В результаті петербурзький штаб Олексія Навального негайно став розсилати повідомлення про зміну місця проведення акції солідарності. Таким місцем була обрана Піонерська площа. Тут, зокрема, проходили багатотисячні мітинги взимку 2011-2012 років.

Депутат Максим Рєзнік

Прийшов на піонерську площу і депутат міських Законодавчих зборів Санкт-Петербурга Максим Рєзнік, який вважається одним з найбільш послідовних прихильників Навального. У розмові з кореспондентом DW він наголосив, що не очікує адекватної реакції влади на демонстрації на підтримку Олексія Навального. "Владу доведеться примушувати до діалогу, а цей процес увінчається успіхом тільки, якщо люди придушать в собі страх, проявлять рішучість і бажання відстоювати свої права", - сказав політик.

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Нині, на думку опозиційного депутата, міська влада розраховує залякати городян, для чого силовим відомствам відданий наказ діяти максимально жорстко. "І ця подоба Варфоломіївської ночі ні до чого доброго не приведе, а швидше за все, навпаки - закінчиться наростанням протиріч між владою і суспільством і переходом у фазу громадянської війни", - побоюється Максим Рєзнік.

Учасники акції на підтримку Навального в Санкт-Петербурзі

"Було не страшно, а весело"

За оцінками самих учасників акції, на Піонерській площі їх зібралося від чотирьох до п'яти тисяч, хоч деякі місцеві ЗМІ стверджували, що підтримати Навального прийшла всього тисяча з гаком людей. На відміну від ходи 23 січня, цього разу було досить багато плакатів: "Один за всіх", "Я втомився рахувати твої мільярди", "Свободу Навальному", "Мене боїться бункерний дід" тощо. Кореспондент DW підійшов до двох молодих людей, які тримали плакати про "бункерного діда". Вони погодилися поговорити за умови, що назвуть тільки імена. Студент Лев пояснив свою присутність на акції незгодою з діями російської влади. "Я хочу, щоб мої діти і онуки жили в іншій країні", - сказав молодий чоловік і додав, що фільм "Палац для Путіна" справив на нього дуже сильне враження.

Одинадцятикласник Кирило підкреслив, що йому вже виповнилося 18 років, і за російськими законами він є повнолітнім. "Я був і на минулій акції, і мені зовсім не було страшно. Навпаки, було весело, і я був радий бачити стільки людей, які поділяють мої погляди і думають про майбутнє своєї країни". Лев і Кирило також підкреслили, що будуть приходити і на наступні акції на підтримку Навального.

На допомогу поліції відправили внутрішні війська

Тим часом Росгвардія, яка досі проводила затримання порівняно спокійно, перейшла до жорсткіших дій. Вона стала застосовувати гумові кийки і відтісняти протестувальників з Піонерської площі. У відповідь маніфестанти стали закидати росгвардійців сніжками і чинити опір при спробах доставити їх у підігнані автобуси. В одного поліцейського жбурнули банку з червоною фарбою. Однак, силовики все-таки витіснили учасників акції на сусідні вулиці, де також тривали затримання. Серед затриманих виявився і популярний репер Oxxxymiron (справжнє ім'я Мирон Федоров), який прийшов підтримати протестувальників у свій день народження. Його, втім, швидко відпустили.

У відповідь на дії силовиків маніфестанти розділилися на кілька колон. Велика частина вирушила до Сінної площі, де відбулися нові зіткнення. Поліція стала погрожувати застосуванням табельної зброї, а також пустила в хід електрошокери і розпилила газ. На допомогу співробітникам правоохоронних органів прибули частини внутрішніх військ, що також нині входять до складу Росгвардіі.

Жорсткі затримання в Санкт-Петербурзі

Потім частина громадських активістів вирушила до Маріїнської площі, де розташована будівля міських Законодавчих зборів. А інша частина окружними шляхами вирішила повернутися до Піонерської площі. Тут знову почалися затримання протестувальників. О 16:12 за московським часом Telegram-канал петербурзького штабу Навального повідомив про завершення акції, підкресливши: "Наш план спрацював, і попри всі спроби силовиків не дати нам зібратися і пройти вулицями нашого міста, ми пройшли приголомшливою ходою".

Кількість затриманих на протестних акціях в Санкт-Петербурзі, за даними "ОВД-Инфо", становила 1122 осіб. Через те, що в міських відділеннях поліції місць для затриманих вже не вистачає, кілька поліцейських машин з маніфестантами були відправлені в передмістя міста.

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