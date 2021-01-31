Понад п'ять тисяч затриманих: у ЄС засудили жорсткі дії силовиків РФ

Верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель засудив дії російських силовиків проти учасників мирних акцій протесту в Росії. Про це керівник зовнішньополітичного відомства ЄС написав у неділю, 31 січня, в соцмережі Twitter. Боррель зокрема різко розкритикував "масові затримання і неспівмірне застосування сили" щодо протестувальників і журналістів у Росії.

У своєму дописі очільник європейської дипломатії наголосив, що російські громадяни мають отримати можливість на вільне використання свого права на мирні зібрання, "не побоюючись репресій" за це. "Росія має виконувати свої міжнародні зобов'язання", - зазначив Боррель.

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Критика перед візитом до Москви

Наступного тижня має відбутися запланований триденний візит Борреля до Москви, де він обговорить подальший розвиток відносини між ЄС та Росією, а також можливість звільнення російського опозиціонера Олексія Навального. Цей візит керівника європейської дипломатії до Москви стане першим з 2017 року. Дехто з керівників країн-членів ЄС критично розцінює такий візит до Росії, адже він може надіслати хибний сигнал, зазначає інформагенція AFP.

Нагадаємо, під час проведених численних акцій протесту в багатьох російських містах було затримано тисячі учасників демонстрацій. За даними правозахисного центру "ОВД-Инфо", число затриманих перевищило 5000 осіб.

Раніше цього дня зосудом дій російських силовиків виступив також і Вашингтон, однак у Москві це сприйняли як "грубе втручання" у внутрішні справи Росії.