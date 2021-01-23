Берлін: Відносини з РФ досягли нової нижчої точки

Відносини ЄС і Німеччини з Росією на початку 2021 року досягли нової нижчої точки. Таку думку висловив державний міністр у справах Європи в МЗС Німеччини Міхаель Рот (Michael Roth) у гостьовому коментарі, опублікованому в тижневику Der Spiegel в неділю, 31 січня.

Читайте також: Жорсткі затримання в Росії: США засудили дії російських силовиків

"Після отруєння російського опозиціонера Олексія Навального наші відносини з Росією ще більше ускладнилися", - констатував Рот. Крім того, німецький дипломат наголосив, що нинішні переслідування політика в радикальній манері демонструють, як далеко готовий зайти Кремль в перешкоджанні діяльності сильної опозиції.

Водночас суттєве поліпшення відносин з Росією в даний час не передбачається - "не в останню чергу тому, що Москва сама не надто в цьому зацікавлена", зазначає далі німецький політик. За його словами, влада РФ "цинічним чином продемонструвала, що вона розцінює ідею політичних свобод як загрозу для своєї системи правління".

Не відмовлятися від діалогу

Водночас Рот закликав не зводити нові мури у відносинах з Росією. "Ми маємо зберегти діалог, щоб залишити відкритим цінний простір для взаємодії з громадянським суспільством", - підкреслив він. Крім того, багато криз можна врегулювати тільки за участю Москви, зокрема, конфлікт в Україні та складну ситуацію в Білорусі, а також проблему міжнародного контролю над озброєннями, підкреслив він.

Німецький політик так само виступив за загальноєвропейський курс щодо РФ і тісне узгодження дій з адміністрацією президента США Джо Байдена. "Президент Байден цілком обґрунтовано очікує від нас, що ЄС буде брати на себе більше відповідальності за курс щодо його східних сусідів й у всій Європі", - зауважив Рот.

Раніше ЄС і США засудили застосування сили щодо учасників акцій 23 січня в підтримку Олексія Навального в Росії і затримання мирних демонстрантів. 31 січня по всій Росії проходять нові протести, у багатьох містах число учасників перевершує кількість мітингарів на минулій акції. За даними сайту правозахисного центру "ОВС-Инфо" на 16 годин за київським часом, вже затримані понад чотири тисячі осіб. Найбільше затриманих, як і під час попередніх акцій 23 січня, у Москві та Санкт-Петербурзі.