Німецькі політики: Вирок Навальному - ганьба для Росії і ознака страху Путіна

У Німеччині мало хто сумнівався в тому, що суд у Росії у вівторок, 2 лютого, задовольнить клопотання державного обвинувачення визнати опозиційного політика Олексія Навального винним в порушенні зобов'язань, передбачених умовним покаранням, яке на нього наклали у так званій справі "Ів Роше".

Після оголошення рішення суду DW звернулася за коментарями до депутатів німецького Бундестагу.

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"Ганебний спектакль"

Депутат блоку консервативних партій ХДС/ХСС - старшого партнера правлячої коаліції, голова парламентського комітету з контролю за спецслужбами Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter) в інтерв'ю DW зауважив, що судді Наталії Репніковій, яка вела засідання, варто було б не до Навального звертатися з вимогою не виголошувати в залі суду політичних промов, а до президента Росії Володимира Путіна.

"Судова справа, яку Європейський суд з прав людини ще в 2017 році кваліфікував як свавілля, тепер призвела до свавілля з вироком про тюремне ув'язнення, - зазначає він. - Цей ганебний спектакль показує страх російського уряду перед власним народом".

Вирок Навальному не став для Кізеветтера сюрпризом, але все одно розчарував: "Це ганьба для Росії - члена ОБСЄ і Ради Європи, - авторитарний уряд якої б'є найслабших кийками і відправляє їх під арешт". На думку депутата, всім політикам тепер має бути зрозуміло, що колишній підхід до Росії - "зміни завдяки торгівлі" - виявився неспроможним.

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"Вершина цинізму"

Експерт з питань зовнішньої політики фракції Соціал-демократичної партії Німеччини - молодшого партнера в правлячій коаліції, Нільс Шмід (Nils Schmid) назвав рішення у справі Навального фарсом, а вирок - політично мотивованим.

"Правопорушення Навального полягає в тому, що він лікувався в Німеччині від скоєного на нього в Росії замаху із застосуванням отруйної речовини, - сказав Шмід в інтерв'ю DW. - Звинувачувати його в порушенні зобов'язань за умовним вироком не тільки неправомірно, але і вищою мірою цинічно".

За словами соціал-демократа, вирок Навальному показує, що режим нервує. Спаду протестного руху в Росії Шмід не очікує. Навпаки: "Брутальним насильством правоохоронців щодо переважно мирних демонстрантів минулих вихідних Кремль сприяє тому, аби посилювалася поляризація внутрішньополітичного клімату, а системі Путіна перестають довіряти все більше і більше громадян". І насильством, додає він, цю довіру не повернеш.

"Путін перетворює демократію на фарс"

Голова парламентського комітету з прав людини Ґиде Єнсен (Gyde Jensen), що представляє в Бундестазі опозиційну нині Вільну демократичну партію (ВДП), назвала рішення суду "настільки ж скандальним, як і передбачуваним". За її словами, таким вироком своєму головному політичному опонентові "Путін перетворює на фарс не тільки російську правову державу, а й демократію як таку".

Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії Протести другий тиждень поспіль Протести в Росії, що розпочалися після затримання опозиційного політика Олексія Навального, відбулися вже вдруге. У неділю, 31 січня, демонстрації знову відбулися в десятках міст країни. Одна з вимог протестувальників - звільнити Навального.

Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії Велика кількість учасників Незважаючи на побиття, штрафи, адміністративні та кримінальні справи, порушені російською владою після перших багатотисячних акцій 23 січня, у деяких містах Росії число учасників нових протестів 31 січня лише виросло.

Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії Влада готувалася заздалегідь У Москві та інших містах Росії влада готувалася до акції 31 січня заздалегідь: затримували й відправляли під домашній арешт активістів штабів Навального, тиснули на журналістів, усіма способами попереджали про "незаконність" запланованих акцій та можливі наслідки за порушення закону.

Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії Подвійні хороводи Холодна погода в деяких містах сприяла появі нового символу російських протестів. У деяких містах демонстранти водили хороводи навколо різдвяно-новорічних ялинок, які ще залишилися на вулицях, а поліція хороводила навколо мирних демонстрантів.

Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії Неприступна фортеця Задовго до початку акцій силовики перетворили центри великих міст на неприступні фортеці. У Москві була перекрита для пішоходів Червона площа та низка вулиць і площ у межах Бульварного кільця. У Санкт-Петербурзі спецпризначенці поліції та бійці Росгвардії під прикриттям вантажівок перекрили Невський проспект. У низці міст були зачинені станції метро.

Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії Придушення всіма засобами Жодна акція у російських містах традиційно не минула без затримань. У Москві людей почали затримувати ще до початку ходи, в Пермі проти демонстрантів застосовували кінну поліцію, в Казані затриманих годинами змушували сидіти в снігу.

Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії Особлива жорстокість Затримували з особливою жорстокістю. Силовики били протестувальників, застосовували проти людей не лише гумові кийки, але й електрошокери, газ, травматичну зброю. У Санкт-Петербурзі співробітник поліції спрямував на учасників акції табельну вогнепальну зброю.

Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії Відбиваючи затриманих Не минуло без сутичок. Протестувальники намагалися відповідати на невиправдану агресію силовиків. У Казані та інших містах Росії учасники акцій неодноразово відбивали затриманих у сил безпеки. У Санкт-Петербурзі уже порушено справу про насильство щодо правоохоронців на акції 31 січня.

Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії Тисячі затриманих За даними правозахисного інтернет-порталу "ОВД-Инфо", 31 січня лише в Москві було понад 1600 затримань, а по всій Росії - понад 5100. Це найбільша кількість затримань за весь час спостережень правозахисників, починаючи від грудня 2011 року. Затримання відбулися в майже 90 містах Росії.

Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії Затримували усіх поспіль Силовики затримували всіх поспіль, зокрема журналістів. Загалом, даними "ОВД-Инфо", затримали щонайменше 93 журналістів у 31 місті Росії. А у Санкт-Петербурзі затримали репера Oxxxymiron (Мирона Федорова). Уже на другій акції поспіль затримали і дружину Олексія Навального Юлію.

Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії У Берліні підтримали Навального Акція на підтримку Олексія Навального відбулися й за межами Росії. У демонстрації в Берліні, за деякими оцінками, взяли участь близько двох тисяч людей. Плакати учасників вирізнялися креативом та відсилали до розслідування Навального про "палац для Путіна" - таємну резиденцію, що її, за твердженням політика, будують для російського президента на узбережжі Чорного моря. Автор: Віталій Кропман, Данило Білик



Ґиде Єнсен нагадує, що міністри закордонних справ країн ЄС поставили в залежність від результату цього процесу своє рішення про подальші конкретні заходи. "Тепер повинна послідувати реакція, що виходить за межі жорсткого засудження, - заявила Єнсен в коментарі для DW. - В іншому разі Євросоюз втратить зовнішньополітичну довіру до себе".

Іще одна представниця фракції лібералів, експертка з країн Центральної, Південно-Східної та Східної Європи Рената Альт (Renata Alt) заявила, що "судовий розгляд у справі Навального та пов'язані з цим нестиковки показують, як глибоко Росія погрузла в авторитаризмі і як сильно Путін боїться Навального".

Арешти перед будівлею суду, як і насильство щодо учасників протестів протягом минулих двох тижнів роблять, за її словами, необхідними персональні санкції проти тих, "хто уможливив і вчинив таке безправ'я". Для того, щоб підвищити тиск на керівництво Росії, Альт учергове запропонувала запровадити мораторій на спорудження газопроводу "Північний потік-2", який має поєднати Росію з Німеччиною Балтійським морем.

Вирок Навальному - явна ознака слабкості Кремля

Вимогу нових санкцій підтримує і заступник голови фракції ХДС/ХСС Йоганн Вадефуль (Johann Wadephul). Він переконаний у тому, що свавілля щодо Навального не може залишитися без наслідків для Росії. Він виступає за персональні санкції ЄС проти суддів і тих представників російських силовиків, які відповідальні за застосування насильства проти мирних демонстрантів. А Німеччині, за його словами, слід негайно ініціювати засідання Радміну Ради Європи для розгляду порушення Росією чинних правил цієї організації. Про "Північний потік-2" він, утім, мовчить.

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Рішення у справі Навального, каже Вадефуль, "показує, наскільки Кремль боїться однієї єдиної людини. Замість того, щоб вести з Олексієм Навальним політичну суперечку, режим знову вдається до затхлого методу насильства. Це явна ознака слабкості". Депутат упевнений, що вирок Навальному стане каталізатором ще ширших протестів "проти постійного державного свавілля" і підвищить популярність самого опозиціонера.

При цьому, щоправда, Йоганн Вадефуль, нагадуючи про правозахисника Сергія Магнітського, який помер у російському СІЗО в 2009 році, не виключає, що в колонії з Навальним можуть спробувати зробити те, чого не домоглися, намагаючись його отруїти.

Дивитись відео 01:45 Поділитись Навальний у суді: мільйони людей посадити не можна і все це розсиплеться (02.02.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3olhp Навальний у суді: мільйони людей посадити не можна і все це розсиплеться