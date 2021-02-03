Німецькі політики: Вирок Навальному - ганьба для Росії і ознака страху Путіна
Німецькі парламентарі обурені рішенням російського суду відправити опозиціонера Олексія Навального до в'язниці і вимагають персональних санкцій ЄС щодо суддів і силовиків у Росії.
У Берліні обурені вироком російському опозиціонерові Олексію Навальному
У Німеччині мало хто сумнівався в тому, що суд у Росії у вівторок, 2 лютого, задовольнить клопотання державного обвинувачення визнати опозиційного політика Олексія Навального винним в порушенні зобов'язань, передбачених умовним покаранням, яке на нього наклали у так званій справі "Ів Роше".
Після оголошення рішення суду DW звернулася за коментарями до депутатів німецького Бундестагу.
Депутат блоку консервативних партій ХДС/ХСС - старшого партнера правлячої коаліції, голова парламентського комітету з контролю за спецслужбами Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter) в інтерв'ю DW зауважив, що судді Наталії Репніковій, яка вела засідання, варто було б не до Навального звертатися з вимогою не виголошувати в залі суду політичних промов, а до президента Росії Володимира Путіна.
"Судова справа, яку Європейський суд з прав людини ще в 2017 році кваліфікував як свавілля, тепер призвела до свавілля з вироком про тюремне ув'язнення, - зазначає він. - Цей ганебний спектакль показує страх російського уряду перед власним народом".
Вирок Навальному не став для Кізеветтера сюрпризом, але все одно розчарував: "Це ганьба для Росії - члена ОБСЄ і Ради Європи, - авторитарний уряд якої б'є найслабших кийками і відправляє їх під арешт". На думку депутата, всім політикам тепер має бути зрозуміло, що колишній підхід до Росії - "зміни завдяки торгівлі" - виявився неспроможним.
Експерт з питань зовнішньої політики фракції Соціал-демократичної партії Німеччини - молодшого партнера в правлячій коаліції, Нільс Шмід (Nils Schmid) назвав рішення у справі Навального фарсом, а вирок - політично мотивованим.
За словами соціал-демократа, вирок Навальному показує, що режим нервує. Спаду протестного руху в Росії Шмід не очікує. Навпаки: "Брутальним насильством правоохоронців щодо переважно мирних демонстрантів минулих вихідних Кремль сприяє тому, аби посилювалася поляризація внутрішньополітичного клімату, а системі Путіна перестають довіряти все більше і більше громадян". І насильством, додає він, цю довіру не повернеш.
"Путін перетворює демократію на фарс"
Голова парламентського комітету з прав людини Ґиде Єнсен (Gyde Jensen), що представляє в Бундестазі опозиційну нині Вільну демократичну партію (ВДП), назвала рішення суду "настільки ж скандальним, як і передбачуваним". За її словами, таким вироком своєму головному політичному опонентові "Путін перетворює на фарс не тільки російську правову державу, а й демократію як таку".
Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Протести другий тиждень поспіль
Протести в Росії, що розпочалися після затримання опозиційного політика Олексія Навального, відбулися вже вдруге. У неділю, 31 січня, демонстрації знову відбулися в десятках міст країни. Одна з вимог протестувальників - звільнити Навального.
Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Велика кількість учасників
Незважаючи на побиття, штрафи, адміністративні та кримінальні справи, порушені російською владою після перших багатотисячних акцій 23 січня, у деяких містах Росії число учасників нових протестів 31 січня лише виросло.
Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Влада готувалася заздалегідь
У Москві та інших містах Росії влада готувалася до акції 31 січня заздалегідь: затримували й відправляли під домашній арешт активістів штабів Навального, тиснули на журналістів, усіма способами попереджали про "незаконність" запланованих акцій та можливі наслідки за порушення закону.
Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Подвійні хороводи
Холодна погода в деяких містах сприяла появі нового символу російських протестів. У деяких містах демонстранти водили хороводи навколо різдвяно-новорічних ялинок, які ще залишилися на вулицях, а поліція хороводила навколо мирних демонстрантів.
Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Неприступна фортеця
Задовго до початку акцій силовики перетворили центри великих міст на неприступні фортеці. У Москві була перекрита для пішоходів Червона площа та низка вулиць і площ у межах Бульварного кільця. У Санкт-Петербурзі спецпризначенці поліції та бійці Росгвардії під прикриттям вантажівок перекрили Невський проспект. У низці міст були зачинені станції метро.
Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Придушення всіма засобами
Жодна акція у російських містах традиційно не минула без затримань. У Москві людей почали затримувати ще до початку ходи, в Пермі проти демонстрантів застосовували кінну поліцію, в Казані затриманих годинами змушували сидіти в снігу.
Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Особлива жорстокість
Затримували з особливою жорстокістю. Силовики били протестувальників, застосовували проти людей не лише гумові кийки, але й електрошокери, газ, травматичну зброю. У Санкт-Петербурзі співробітник поліції спрямував на учасників акції табельну вогнепальну зброю.
Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Відбиваючи затриманих
Не минуло без сутичок. Протестувальники намагалися відповідати на невиправдану агресію силовиків. У Казані та інших містах Росії учасники акцій неодноразово відбивали затриманих у сил безпеки. У Санкт-Петербурзі уже порушено справу про насильство щодо правоохоронців на акції 31 січня.
Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Тисячі затриманих
За даними правозахисного інтернет-порталу "ОВД-Инфо", 31 січня лише в Москві було понад 1600 затримань, а по всій Росії - понад 5100. Це найбільша кількість затримань за весь час спостережень правозахисників, починаючи від грудня 2011 року. Затримання відбулися в майже 90 містах Росії.
Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
Затримували усіх поспіль
Силовики затримували всіх поспіль, зокрема журналістів. Загалом, даними "ОВД-Инфо", затримали щонайменше 93 журналістів у 31 місті Росії. А у Санкт-Петербурзі затримали репера Oxxxymiron (Мирона Федорова). Уже на другій акції поспіль затримали і дружину Олексія Навального Юлію.
Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії
У Берліні підтримали Навального
Акція на підтримку Олексія Навального відбулися й за межами Росії. У демонстрації в Берліні, за деякими оцінками, взяли участь близько двох тисяч людей. Плакати учасників вирізнялися креативом та відсилали до розслідування Навального про "палац для Путіна" - таємну резиденцію, що її, за твердженням політика, будують для російського президента на узбережжі Чорного моря.
Автор: Віталій Кропман, Данило Білик
Ґиде Єнсен нагадує, що міністри закордонних справ країн ЄС поставили в залежність від результату цього процесу своє рішення про подальші конкретні заходи. "Тепер повинна послідувати реакція, що виходить за межі жорсткого засудження, - заявила Єнсен в коментарі для DW. - В іншому разі Євросоюз втратить зовнішньополітичну довіру до себе".
Іще одна представниця фракції лібералів, експертка з країн Центральної, Південно-Східної та Східної Європи Рената Альт (Renata Alt) заявила, що "судовий розгляд у справі Навального та пов'язані з цим нестиковки показують, як глибоко Росія погрузла в авторитаризмі і як сильно Путін боїться Навального".
Арешти перед будівлею суду, як і насильство щодо учасників протестів протягом минулих двох тижнів роблять, за її словами, необхідними персональні санкції проти тих, "хто уможливив і вчинив таке безправ'я". Для того, щоб підвищити тиск на керівництво Росії, Альт учергове запропонувала запровадити мораторій на спорудження газопроводу "Північний потік-2", який має поєднати Росію з Німеччиною Балтійським морем.
Вирок Навальному - явна ознака слабкості Кремля
Вимогу нових санкцій підтримує і заступник голови фракції ХДС/ХСС Йоганн Вадефуль (Johann Wadephul). Він переконаний у тому, що свавілля щодо Навального не може залишитися без наслідків для Росії. Він виступає за персональні санкції ЄС проти суддів і тих представників російських силовиків, які відповідальні за застосування насильства проти мирних демонстрантів. А Німеччині, за його словами, слід негайно ініціювати засідання Радміну Ради Європи для розгляду порушення Росією чинних правил цієї організації. Про "Північний потік-2" він, утім, мовчить.
Рішення у справі Навального, каже Вадефуль, "показує, наскільки Кремль боїться однієї єдиної людини. Замість того, щоб вести з Олексієм Навальним політичну суперечку, режим знову вдається до затхлого методу насильства. Це явна ознака слабкості". Депутат упевнений, що вирок Навальному стане каталізатором ще ширших протестів "проти постійного державного свавілля" і підвищить популярність самого опозиціонера.
При цьому, щоправда, Йоганн Вадефуль, нагадуючи про правозахисника Сергія Магнітського, який помер у російському СІЗО в 2009 році, не виключає, що в колонії з Навальним можуть спробувати зробити те, чого не домоглися, намагаючись його отруїти.
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Навальний у суді: мільйони людей посадити не можна і все це розсиплеться
Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний
Обличчя російської опозиції
Колишній юрист Олексій Навальний, пішовши у політику, став одним із найбільш відомих облич російської опозиції. Популярність здобув 2008 року завдяки блогу, присвяченому випадкам зловживання службовим становищем представниками російської влади та найбільших державних компаній країни. Опубліковані ним викриття навіть призвели до відставок, що рідкість у російській політиці.
Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний
Суперечливі парламентські вибори
2011 року Олексія Навального вперше заарештували на 15 діб за акції протесту перед Державною Думою у Москві. Причиною протестів стали повідомлення у соціальних мережах про фальсифікацію голосування на парламентських виборах, на яких перемогла партія влади "Єдина Росія". Після звільнення Навальний пообіцяв продовжити вести простестний рух.
Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний
Друге ув'язнення
Через рік після повернення Володимира Путіна у президентське крісло, у 2013 році, опозиціонера знову затримали та засудили - цього разу до п'яти років ув'язнення за обвинуваченням у розкраданні майна компанії "Кировлес". Утім, уже наступного дня він був звільнений за рішенням Верховного суду. Пізніше його все ж засудили до умовного строку.
Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний
Розширення антикремлівської платформи
Попри проблеми з правосуддям Навальному дозволили взяти участь у виборах мера Москви 2013 року. Голосування завершилося для нього другим місцем після провладного кандидата Сергія Собяніна. Цей результат був сприйнятий як величезний успіх та став каталізатором опозиційного руху в Росії.
Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний
Курс на соцмережі
Через антикремлівську риторику шлях на провладне телебачення Росії для Навального був закритий. Це змусило його активізувати свою діяльність у соціальних мережах та на своєму блозі. Його красномовство, ефектний підбір потрібних слів та вдала іронія на адресу Путіна та його оточення забезпечили йому велику підтримку серед російської молоді.
Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний
Ще одне засудження умовно
Між тим у 2014 році суд Москви визнав Навального і його брата Олега винними у шахрайстві в особливо великих розмірах у справі Yves Rocher. Олексія Навального засудили до 3,5 позбавлення волі умовно з випробувальним терміном 5 років. У серпні 2017 року призначений Навальному випробувальний термін був продовжений до кінця грудня 2020 року.
Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний
Президентські амбіції
У грудні 2016 Навальний оголосив про формальний початок своєї кампанії на виборах президента Росії у березні 2018 року. Утім, нові звинувачення в корупції, які його прихильники називають політично мотивованими, поставили хрест на його шансах взяти участь у перегонах.
Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний
Рішення ЄСПЛ
2016 року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив рішення, визнавши порушення права Навального на чесний суд у процесі щодо "Кировлеса". Попри те, що Верховний суд Росії скасував вирок, за яким опозиціонер мав відсидіти п'ять років у в'язниці, у 2017 році суд у тому ж Кірові знову засудив Навального, тепер уже до умовного строку.
Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний
Найбільші протести в Москві за шість років
У лютому 2017 року протести в десятках російських міст завершилися арештами понад тисячі демонстрантів, зокрема й Навального. Протести, які називають найбільшими у Москві з 2012 року, почалися після публікації Навальним даних, які начебто доводять зв'язок тодішнього прем'єра Росії Дмитра Медведєва із імперією нерухомості загальною вартістю в мільярди євро. 15 днями потому Навального звільнили.
Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний
Напади й насильство
У квітні 2017 року Навального облили зеленкою і пошкодили око, внаслідок чого політик опинився у лікарні. Роговиця ока була пошкоджена назавжди. Навальний звинуватив російську владу в створенні перепон для лікування за кордоном через умовне ув'язнення за звинуваченням у корупції. Лише завдяки втручанню голови Ради з прав людини при президенті Росії йому вдалося виїхати до Іспанії на операцію.
Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний
Повторні арешти
2018 року Навальний опинився за ґратами на 30 діб. Після його звільнення у вересні на нього чекав новий 20-денний арешт. У квітні 2019 року ЄСПЛ визнав Росію винною у порушенні прав Навального під час процесу щодо "Кировлеса", коли політик протягом майже всього 2014 року перебував під домашнім арештом.
Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний
Отруєння за ґратами
У липні 2019 року, через кілька тижнів після звільнення з-під чергового 10-денного арешту, Навального кинули за ґрати на 30 діб за порушення сурових російських законів про масові зібрання. Натомість політик звинуватив російську владу в отруєнні його алергенною речовиною під час відбування покарання.
Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний
Обшуки та заморожені активи
Станом на грудень 2019 року Навальному вдалося заручитися підтримкою мільйонів прихильників завдяки соцмережам та Youtube. У штабквартирі очолюваного ним Фонду боротьби з корупцією провели обшуки, а його знову заарештували. Співробітники фонду розповіли, що влада хотіла конфіскувати їхнє технічне обладнання. У березні 2020 року Навальний повідомив, що рахунки його та його родини були заморожені.
Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний
У комі після чаю в аеропорту
20 серпня 2020 року речниця Навального повідомила, що політику раптово стало зле у літаку, після того як він випив чаю в аеропорту. Літак здійснив екстрену посадку, після чого його доставили до лікарні в Омську, де він, за даними медиків, перебував у комі та був підключений до апарату штучного дихання. Команда Навального заявила, що його отруїли, та нагадала про попередні напади на політика.
Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний
Замах на життя Навального - у хід пустили "Новачок"
22 серпня 2020 року Навального доставили для лікування в Берлін у клініку Charité. 19 діб він перебував у штучній комі. У цей час експерти Бундесверу провели токсикологічний аналіз проб, узятих у політика, і виявили в них сліди отрути "Новачок". Ці висновки підтвердили також лабораторії у Швеції та Франції та експерти ОЗХЗ. Москва заперечує всі звинувачення у причетності до замаху на Навального.
Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний
Санкції Євросоюзу щодо Росії за отруєння Навального
Із Charité Навального виписали 23 вересня 2020 року, після чого він кілька місяців перебував у Німеччині на реабілітації. Через отруєння Навального з ініціативи ФРН і Франції ЄС запровадив санкції щодо кількох чиновників з адміністрації президента, ФСБ та міноборони РФ. Під санкціями опинився і НДІ органічної хімії і технологій, у якому, як припускають, у часи СРСР створили отруту "Новачок".
Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний
Повернення до Росії - знову за ґрати
Навальний повернувся з Берліна до Москви 17 січня 2021 року. Літак із ним мав приземлитися в аеропорту "Внуково", де зібралися тисячі прихильників опозиціонера, однак сів у "Шереметьєво", де його затримали. 18 січня Хімкінський суд присудив йому 30 діб арешту за поданням Федеральної служби виконання покарань, що просить замість умовного реальне покарання Навального за вироком у справі Yves Rocher.