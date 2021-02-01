В уряді Німеччини відповіли на заклик французів згорнути "Північний потік-2"

В уряді Німеччини підкреслюють, що не змінили своїх "базових позицій" щодо підтримки будівництва газопроводу "Північний потік-2". Про це у понеділок, 1 лютого, заявила заступниця речника уряду ФРН Мартіна Фіц (Martina Fietz), коментуючи заклик французького урядовця припинити будівництво газопроводу на тлі затримань протестувальників у РФ.

За її словами, позиція Франції добре відома німецькому уряду і Берлін підтримував "дуже тісний контакт" з цього питання з Парижем, передає агентство AFP. Вона також додала, що на початку минулого тижня посли країн-членів в ЄС обговорювали питання спільної європейської реакції на жорсткі дії російських силовиків під час протестів.

Як повідомлялося, раніше у понеділок міністр європейських справ Франції Клеман Бон виступив із закликом до уряду Німеччини припинити будівництво газопроводу "Північний потік-2" на тлі затримань учасників акцій протесту у Росії.

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"Ми (в уряді Франції. - Ред.) завжди говорили, що маємо величезні сумніви щодо цього проєкту у цьому контексті", - заявив Бон в ефірі радіостанції France Inter. На запитання щодо того, чи означають ці слова заклик до Берліна відмовитися від "Північного потоку-2", Бон відповів: "Саме так, ми вже про це говорили".

Нові можливі санкції проти Росії

Бон також зазначив, що європейські лідери зараз розглядають можливість запровадження нових санкції проти РФ на тлі придушення протестів, які відбуваються у країні через отруєння та арешт антикорупційного активіста та опозиційного лідера Олексія Навального. Минулої неділі тисячі росіян вийшли на вулиці, попри заборону влади. Понад п'ять тисяч осіб при цьому було затримано.

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"Санкції вже запроваджувалися, ми можемо зробити це (знову. - Ред.), але ми маємо чітко розуміти, що їх не буде достатньо", - додав Бон. За його словами, ще однією опцією, яка розглядається? є "Північний потік-2". При цьому міністр додав, що це має бути рішенням Німеччини, адже газопровід прокладають саме до ФРН.

Будівництво "Північного потоку-2" відновлено

Нагадаємо, що 24 січня російське судно "Фортуна" проти якого США запровадили санкції, відновило будівництво газопроводу у водах Данії. Очікується, що "Фортуна" завершить роботи в данських водах до середини останнього тижня травня, а потім почне укладати труби у водах Німеччини, де будівництво триватиме до червня.

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Будівництво трубопроводу, окрім Франції, критикує низка інших держав Європи, зокрема Польща, Литва і Україна. Водночас проти проєкту виступає і низка німецьких політиків. Зокрема, голова Вільної демократичної партії (ВДП) Крістіан Лінднер (Christian Lindner) закликав оголосити мораторій на добудову газогону, поки в Росії порушуються права людини і громадянські свободи.

Проти "Північного потоку-2" також протестують німецькі кліматичні активісти. Втім, вони виступають проти використання газу як палива і закликають повністю відмовитися від нього у якості джерела енергії.

2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи Коли добудують "Північний потік-2"? Головна газова інтрига 2020 року: коли і як Росія добудує газопровід "Північний потік-2"? Прокладення на Балтиці 160 кілометрів, що залишились, може затягнутися до першого кварталу 2021 року. Санкції США змусили швейцарську компанію Allseas відкликати свої судна-трубоукладачі (фото). Їх може замінити судно "Академік Черський", та йому потрібна масштабна модернізація в далекосхідному порту Находка.

2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи Україна зберегла газовий транзит Головна газова подія року сталася 1 січня: почав діяти новий п'ятирічний договір про постачання російського газу в ЄС через Україну. Задля припинення цього транзиту будувалися "Північний потік-2" і "Турецький потік", але план Москви зірвався. "Газпрому" довелося гарантувати Києву прокачування і оплату по збільшеному тарифу 65 мільярдів кубометрів газу в 2020 році і по 40 мільярдів у наступні роки.

2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи Eugal збитки не загрожують Поки "Північний потік-2" потужністю 55 мільярдів кубометрів на рік простоює, його продовження на території ФРН до Чехії Eugal потужністю 51 мільярд кубів далі будують. Першу нитку здали в грудні 2019 року, другу прокладуть до кінця 2020 року. "Газпром" вже забронював потужності всього газопроводу і платить незалежно від обсягів прокачування. Для його європейських партнерів це безпрограшний проєкт.

2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи "Турецький потік" поки недозавантажений Замість чотирьох ниток "Турецького потоку" проклали дві потужністю по 15,75 мільярда кубометрів. Їх ввели в дію на церемонії в Стамбулі 8 січня. Одна, що замінила маршрут через Україну, Молдову, Румунію, Болгарію, постачає західну частину Туреччини. Друга 2020 року залишиться напівпорожньою: газогін, здатний прокачувати настільки великі обсяги через Сербію далі в ЄС, в Болгарії ще тільки будують.

2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи Азербайджанський газ для Болгарії Одночасно з "Балканським потоком", як у Софії називають продовження "Турецького потоку", в Болгарії до кінця 2020 року запрацює магістральний газопровід IGB. Його будує болгарсько-грецько-італійська компанія ICGB за підтримки ЄС. Цей інтерконектор з'єднає газотранспортні системи Греції і Болгарії та дозволить отримувати азербайджанський газ з трубопроводу TAP, що знизить залежність від "Газпрому".

2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи TAP продовжує TANAP У 2020 році запрацює Трансадріатичний газопровід TAP потужністю 10 мільярдів кубометрів. Початок його будівництва турецький міністр та грецький прем'єр відзначали 2016 року. Він є продовженням завершеного 2019 року TANAP, яким газ з Азербайджану через Грузію йде на захід Туреччинии. Задача Південного газового коридору TANAP-TAP - забезпечувати пальним Грецію, Албанію та Італію в обхід Росії.

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2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи Фінський ринок газу став конкурентним У 2020 році почався якісно новий етап на финському газовому ринку: він став конкурентним. Після завершення будівництва (на фото) трубопроводу Balticconnector "Газпром" уже не є єдиним постачальником газу в країну. Новий газопровід поєднав Фінляндію з газотранспортною системою Естонії, а через неї з газосховищами в Латвії та Литві та з литовським терміналом зрідженого природного газу в Клайпеді. Автор: Андрій Гурков, Олена Губар





