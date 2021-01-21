Байден вважає "Північний потік-2" невигідним для Європи

Президент США Джо Байден вважає, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" невигідне для Європи. Про це у вівторок, 26 січня, заявила прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі.

"Президент і надалі вважає, що "Північний потік-2" - це погана угода для Європи", - сказала Псакі на брифінгу, цитує інформагентство dpa. Вона також зазначила, що нова адміністрація вивчить ухвалені раніше санкції проти "Північного потоку-2". За словами Псакі, Байден консультуватиметься з цього питання з європейськими партнерами.

Речниця Білого дому, утім, не повідомила, чи обговорювали Байден та канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) "Північний потік-2" під час телефонної розмови 25 січня. Раніше Меркель заявляла, що хотіла би обговорити цю тему з новим американським президентом.

Читайте також: У Німеччині закликають до мораторію на "Північний потік-2"

Нагадаємо, раніше США внесли до списку санкцій (SDN OFAC) відповідно до закону CAATSA ("Протидія противникам Америки за допомогою санкцій") трубоукладача "Фортуна" і його власника ТОВ "КВТ-Рус", які беруть участь у будівництві "Північного потоку-2". Через загрозу санкцій з боку США чимало європейських компаній заявили про вихід з проєкту.