 У водах Данії відновлюють будівництво ″Північного потоку-2″ | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 25.01.2021

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Економіка

У водах Данії відновлюють будівництво "Північного потоку-2"

Російське судно "Фортуна", проти якого США запровадили санкції, відновило роботи з прокладання "Північного потоку-2" у водах Данії.

Російське судно Фортуна

Російське трубоукладальне судно "Фортуна"

Російське судно "Фортуна" в неділю, 24 січня, почало роботи з відновлення будівництва газопроводу "Північний потік-2" у водах Данії. Як повідомили в компанії Nord Stream 2 AG, роботи проводять відповідно до отриманих узгоджень.

Очікується, що "Фортуна" завершить роботи в данських водах до середини останнього тижня травня, а потім почне укладати труби у водах Німеччини, де будівництво триватиме до червня, повідомляє агентство "Інтерфакс". Розрахункова швидкість укладання труб судном становить 0,4 кілометра на добу, втім, на швидкість будівництва можуть впливати погода та технічні умови.

Нагадаємо, що 19 січня проти "Фортуни" були запроваджені перші американські санкції через будівництво газогону "Північний потік-2". Також під обмежувальні заходи потрапив власник судна - компанія "КВТ-РУС". Санкції щодо нього передбачають заборону експорту, банківських і валютних операцій, блокування активів і майна.

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У грудні минулого року американський Конгрес ухвалив оборонний бюджет, який містить санкції щодо компаній, які сприяють продажу, оренді та наданню суден-трубопрокладачів для будівництва російського газогону, а також компаній, що надають послуги страхування та сертифікації проєкту. Обидві палати Конгресу згодом подолали вето президента США Дональда Трампа на цей оборонний бюджет. Кілька компаній після цього вирішили вийти з проєкту.

У грудні "Фортуна" проклала 2,6 кілометра газопроводу "Північний потік-2" у виключній економічній зоні Німеччини. На даний момент прокладено близько 94 відсотків газогону - понад 2300 кілометрів з приблизно 2460-ти. На тлі отруєння та арешту Олексія Навального у Німеччині дедалі гучніше лунають заклики до заморожування будівництва та навіть до відмови від газопроводу.

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