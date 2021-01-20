У Німеччині закликають до мораторію на "Північний потік-2"

Голова Вільної демократичної партії (ВДП) Крістіан Лінднер (Christian Lindner) закликав оголосити мораторій на добудову нового газопроводу з Росії до Німеччини "Північний потік-2". "Поки в Росії порушуються основні права людини та громадянські свободи, ми не можемо вести з нею справи, як зазвичай. Це стосується і таких інфраструктурних проектів, як Північний потік-2". Зараз потрібно не принципово відмовлятися від цього проєкту, а оголосити мораторій", - наголосив він в інтерв'ю виданню Der Spiegel, оприлюдненому в cуботу, 23 січня.

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За словами Лінднера, продовження будівництва газогону має бути тісно пов'язане з інтересами партнерів в Євросоюзі та в Україні. У зв'язку з цим німецький політик вказав на можливість створення механізму безпеки. "Якщо Москва перекриє Україні газовий кран, це повинно автоматично мати наслідки для поставок газу "Північним потоком-2". Це виключить спроби одностороннього шантажу з боку Москви, водночас ми збережемо важливе співробітництво у сфері енергетики", - пояснив лідер ВДП.

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У Бундестазі Вільна демократична партія з 80 депутатами є четвертою за розміром фракцією. Втім, її представники не входять до коаліції, що обмежує їх вплив на ухвалення серйозних рішень.

Будівництво російського газогону

Нагадаємо, дві нитки газопроводу "Північний потік-2" загальною проєктною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік Росія почала будувати у 2015 році. Газогін у 1220 кілометрів прокладається дном Балтійського моря - від російського селища Усть-Луга до німецького Грайфсвальду - паралельно з уже наявним "Північним потоком".

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Найбільшими критиками спорудження цього газопроводу є країни Східної Європи, у тому числі й Україна. У Києві, зокрема, побоюються, що введення в експлуатацію цього газогону послабить значення української газотранспортної системи як транзитера російського газу до країн-членів ЄС.

Проти спорудження цього газопроводу також рішуче виступає уряд США. Вашингтон оголосив санкції проти операторів суден, що використовуються для прокладання труб під час спорудження газопроводу. Після цього швейцарський підрядник припинив роботи, а росіяни згодом перекинули з Далекого Сходу у Балтійське море судно-трубопрокладник "Академік Черський".

Німеччина, у свою чергу, неодноразово запевняла, що проект має суто економічний характер.

Роботи з прокладання газогону поновилися в грудні 2020-го після майже річної перерви. Станом натепер газопровід "Північний потік-2" побудований уже більш ніж на 90 відсотків - залишилося прокласти ділянку довжиною дещо більше 100 кілометрів.

Дивитись відео 04:18 Поділитись Санкції США проти "Північного потоку-2"- прощальний жест Дональда Трампа (20.01.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3oAOO Санкції США проти "Північного потоку-2"- прощальний жест Дональда Трампа (20.01.2021)