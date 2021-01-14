З проєкту "Північний потік-2" вийшов страховик Zurich Insurance - ЗМІ

Страхова компанія Zurich Insurance Group AG вирішила припинити надання послуг зі страхування проєкту будівництва газопроводу "Північний потік-2" через загрозу санкцій з боку США. Про це ввечері у п'ятницю, 15 січня, повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

Zurich - це один з декількох страховиків, задіяних в проєкті. Компанія відмовилася коментувати відносини з клієнтом, посилаючись на умови конфіденційності. Раніше з проєктом також припинили співпрацю норвезька сертифікаційна компанія Det Norske Veritas Holding AS і данський консультант Ramboll.

Кілька тижнів тому Конгрес США подолав вето Трампа на оборонний бюджет США, який серед іншого містить нові санкції щодо компаній, які сприяють продажу, оренді та наданню суден-трубопрокладачів для будівництва газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік". Серед них, зокрема, страхові та сервісні компанії, а також компанії, що здійснюють тестування та сертифікацію проєкту.

Будівництво газогону

Нагадаємо, дві нитки газопроводу "Північний потік-2" загальною проєктною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік Росія почала будувати у 2015 році. Газогін у 1220 кілометрів прокладається дном Балтійського моря - від російського селища Усть-Луга до німецького Грайфсвальду - паралельно з уже наявним "Північним потоком".

Найбільшими критиками спорудження цього газопроводу є країни Східної Європи, у тому числі й Україна. У Києві, зокрема, побоюються, що введення в експлуатацію цього газогону послабить значення української газотранспортної системи як транзитера російського газу до країн-членів ЄС.

Проти спорудження цього газопроводу також рішуче виступає уряд США. Вашингтон оголосив санкції проти операторів суден, що використовуються для прокладання труб під час спорудження газопроводу. Після цього швейцарський підрядник припинив роботи, а росіяни згодом перекинули з Далекого Сходу у Балтійське море судно-трубопрокладник "Академік Черський".

Роботи поновилися в грудні 2020-го після майже річної перерви. Станом натепер газопровід "Північний потік-2" побудований уже більш ніж на 90 відсотків - залишилося прокласти ділянку довжиною дещо більше 100 кілометрів. Наприкінці грудня будівництво газогону завершили у територіальних водах ФРН.