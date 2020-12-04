Трамп ветував оборонний бюджет із санкціями проти "Північного потоку-2"

Президент США Дональд Трамп у середу, 23 грудня, наклав вето на оборонний бюджет країни на 2021 фінансовий рік. Проєкт цього бюджету "суперечить зовнішній політиці і політиці нацбезпеки, яку проводить моя адміністрація", - написав Трамп у листі до Палати представників. Він назвав його "подарунком для Росії і Китаю", але при цьому не уточнив, що саме має на увазі.

Раніше чинний президент США вже критикував оборонний бюджет і погрожував його ветувати через відсутність у ньому положення про відповідальність соціальних мереж за публікації користувачів, а також через суперечку навколо перейменування військових баз, названих на честь конфедератів.

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Що передбачає оборонний бюджет

Цей документ містить нові санкції стосовно газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік". Йдеться про штрафні заходи за сприяння продажу, оренді або наданню суден-трубоукладачів для будівництва газопроводів, а також за надання страхового покриття для суден, що беруть участь в будівництві.

Крім того, законопроєкт не дозволяє здійснити плани Трампа щодо масштабного виведення американських військових з Афганістану та Німеччини. Відповідно до документа, чисельність військового контингенту в ФРН можна буде скоротити лише за 120 днів після представлення детальної доповіді про наслідки такого кроку.

Для ухвалення оборонного бюджету всупереч вето президента необхідно заручитися підтримкою двох третин членів Палати представників і Сенату. Раніше обидві палати Конгресу - Сенат і Палата представників - підтримали цей законопроєкт переважною більшістю у понад дві третини голосів, які як і раз і необхідні для подолання президентського вето.

Конгрес США спробує після Різдва обійти вето Трампа стосовно проєкту оборонного бюджету. За даними видання Politico, 28 грудня в Палаті представників проголосують за ветований Трампом законопроєкт. Якщо його підтримає щонайменше дві третини членів Палати представників, то 29 грудня він надійде на розгляд до Сенату. Якщо там він також набере щонайменше дві третини голосів, то він буде остаточно схвалений, попри вето Трампа.