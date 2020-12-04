 Сенат США схвалив оборонний бюджет із санкціями проти ″Північного потоку-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.12.2020

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Сенат США схвалив оборонний бюджет із санкціями проти "Північного потоку-2"

Раніше Дональд Трамп погрожував ветувати цей оборонний бюджет США. Утім, обидві палати Конгресу можуть подолати його вето двома третинами голосів.

Конгрес США

Конгрес США

Сенат США в п'ятницю, 11 грудня, схвалив оборонний бюджет на 2021 фінансовий рік, який раніше цього тижня підтримала Палата представників. Він передбачає низку санкцій, зокрема проти "Північного потоку - 2" і Туреччини. За відповідний законопроєкт проголосували 84 сенатори, проти - 13, повідомляє інформагенція dpa. Таким чином, його підтримали понад дві третини членів Сенату.

Законопроєкт передбачає виділення 740,5 мільярда доларів США на фінансування діяльності міністерства оборони і програм у профільних сферах, а також підвищення зарплат та грошового забезпечення на три відсотки.

Нові санкції проти "Північного потоку-2" і Туреччини

Цей документ також містить нові санкції стосовно газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік". Йдеться про  штрафні заходи за сприяння продажу, оренді або наданню суден-трубоукладачів для будівництва газопроводів, а також за надання страхового покриття для суден, що беруть участь в будівництві.

Тим часом напередодні Росія відновила прокладання трубопроводу "Північний потік-2" у водах виключної економічної зони Німеччини. Трубопрокладач має прокласти 2,6-кілометрову ділянку газопроводу у водах на глибині менше 30 метрів.

Законопроєкт також зобов'язує президента США "в інтересах національної безпеки Сполучених Штатів" запровадити санкції проти Туреччини. Підставою є придбання Анкарою у Москви зенітно-ракетних комплексів С-400. 

Бюджет не дозволяє виводити війська США з Німеччини

Крім того, ухвалений законопроєкт не дозволяє здійснити плани президента США Дональда Трампа щодо масштабного виведення американських військових з Німеччини. Відповідно до документа, чисельність військового контингенту в ФРН можна буде скоротити лише за 120 днів після представлення детальної доповіді про наслідки такого кроку.

Зараз в Німеччині розміщено близько 35 тисяч солдатів і офіцерів армії Сполучених Штатів. Трамп пояснював анонсоване виведення близько 12 тисяч з них передусім недостатніми, на його думку, видатками Німеччини на оборону, які є нижчими від цільового показника НАТО у дві відсотки від ВПП.

Трамп погрожував накласти вето на законопроєкт

Глава Білого дому неодноразово погрожував накласти вето на законопроєкт через відсутність у ньому положення про відповідальність соціальних мереж за публікації користувачів, а також через суперечку навколо перейменування військових баз, названих на честь конфедератів.

Для ухвалення оборонного бюджету всупереч вето президента необхідно заручитися підтримкою двох третин членів Палати представників і Сенату. Як і Сенат, Палата представників також підтримала цей законопроєкт  переважною більшістю у понад дві третини голосів.

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