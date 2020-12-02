Біля берегів ФРН відновилося прокладання "Північного потоку-2"

У виключній економічній зоні Німеччини ввечері в п'ятницю, 11 грудня, відновлено укладання газопроводу "Північний потік-2". Про це повідомляють агенції dpa та "Інтерфакс" з посиланням на пресслужбу компанії Nord Stream 2.

Повідомляється, що в район добудови "Північного потоку-2" приблизно в 70 кілометрах від виходу труби на німецький берег напередодні прийшло трубоукладальне судно "Фортуна", яке супроводжують судна постачання "Катунь" і "Балтийский исследователь".

"Nord Stream 2 підтверджує відновлення трубоукладання, запланованого на 11 грудня 2020 року, як зазначено в повідомленні мореплавцям Державного управління водними шляхами і судноплавством Штральзунда, ФРН", - повідомили в пресслужбі Nord Stream 2. У компанії додали, що трубоукладач "Фортуна" прокладе 2,6-кілометрову ділянку газопроводу у виключній економічній зоні Німеччини у водах на глибині менше 30 метрів. "Всі будівельні роботи виконуються у повній відповідності з отриманими дозволами", - запевнили в проєктній компанії.

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Інше російське трубоукладальне судно з системою динамічного позиціонування "Академік Черський" на початку цього тижня несподівано залишило зону добудови "Північного потоку-2" і пішов до берегів Калінінграда, нагадує "Інтерфакс".

Санкції США

Нагадаємо, дві нитки газопроводу "Північний потік-2" загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік Росія почала будувати ще у 2015 році. Газогін у 1220 кілометрів мав бути прокладений дном Балтійського моря - від російського селища Усть-Луга до німецького Грайфсвальду - паралельно з уже існуючим "Північним потоком". Дозволи на прокладку труб через свої територіальні води дали Фінляндія, Швеція, Німеччина і Данія, і попередні плани передбачали завершення робіт у 2019 році.

Однак, коли прокласти залишалось чи не 100 кілометрів, все зупинилось: Конгрес США схвалив пакет санкцій щодо учасників будівництва. США виступають проти проєкту, стверджуючи, що він зробить Європу надмірно залежною від російського газу і дозволить посилити політичний тиск на Україну.

У німецькому уряді натомість наполягають, що "Північний потік-2" є суто економічним проєктом, що покликаний підвищити енергетичну безпеку ФРН, особливо на тлі поставлених кліматичних цілей та запланованої відмови від вугільної теплоенергетики й атомної енергетик.