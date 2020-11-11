"Північний потік-2": лобісти з ФРН просять США заспокоїтися із санкціями

Східний комітет німецької економіки - організація, яка лобіює інтереси фірм з ФРН, що працюють у Східній Європі та Росії, звернувся до представників Демократичної партії США з проханням відмовитися від нових, екстериторіальних санкцій щодо газогону "Північний потік-2". Лист адресований спікерці Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі та іншим відомим політикам-демократам, повідомляє в п'ятницю, 20 листопада, німецьке видання Handelsblatt. Як зазначає газета, автори звернення сподіваються, що "зміна адміністрації у Вашингтоні дозволить розрядити обстановку навколо проєкту трубопроводу".

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У листі голова і виконавчий директор комітету Олівер Гермес (Oliver Hermes) та Міхаель Гармс (Michael Harms) просять призупинити роботу обох палат Конгресу над новим законом про санкції PEESCA (Protecting Europe's Energy Security Clarification Act of 2020), який підтримують обидві найбільші американські партії.

Побоювання за суверенітет Німеччини і ЄС

Автори листа попереджають, що якщо США "мають намір і далі докладати зусиль зі знищення майже завершеного проєкту "Північний потік-2" або активізувати їх за допомогою PEESCA", то це не лише завдасть значних економічних збитків, а й підірве суверенітет ФРН та Євросоюзу.

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"Якщо ЄС не вдасться відстояти свій суверенітет і американські депутати врешті-решт ухвалять рішення про санкції щодо європейських економічних проєктів, демократії в Європі буде завдано значної шкоди, і трансатлантичне партнерство на самому початку строк повноважень Джо Байдена обтяжиться значною мірою", - пророкують німецькі лобісти і закликають американську владу "не змушувати ЄС продовжувати обговорення контрсанкцій проти США, яке вже інтенсивно проводиться".

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Як відомо, наприкінці жовтня США розширили санкції щодо проекту "Північний потік-2" не тільки на судна, що прокладають труби для газопроводу, але і на компанії, які надають цим суднам різні послуги.

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Спочатку газопровід, що прокладається з Росії до Німеччини, планувалося здати в експлуатацію до кінця 2019 року. Однак вже влітку того ж року "Газпром" вибився з графіка, а у грудні проєкт повністю зупинився, оскільки іноземні судна-прокладники труб відмовилися від участі у ньому через загрозу санкцій США.

Нагадаємо, "Північний потік-2" має бути прокладений дном Балтійського моря паралельно з уже існуючим "Північним потоком". Країни, через територіальні води яких проходить новий газогін (Фінляндія, Швеція, Німеччина, Данія), дозволили прокладку труб.

Утім, США і низка європейських держав виступають проти спорудження газопроводу. На їхню думку, він посилить залежність Європи від поставок російського газу. Берлін натомість вбачає у "Північному потоці-2" економічний проєкт, що покликаний підвищити енергетичну безпеку ФРН, особливо на тлі поставлених кліматичних цілей та запланованої відмови від вугільної теплоенергетики й атомної енергетик.

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