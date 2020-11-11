"Північний потік-2": лобісти з ФРН просять США заспокоїтися із санкціями
У Східному комітеті німецької економіки вважають, що американські санкції проти "Північного потоку-2" загрожують суверенітету Німеччини і ЄС. Лобісти з ФРН написали лист спікерці Палати представників США.
"Північний потік-2": у ФРН просять США заспокоїтися із санкціями
Східний комітет німецької економіки - організація, яка лобіює інтереси фірм з ФРН, що працюють у Східній Європі та Росії, звернувся до представників Демократичної партії США з проханням відмовитися від нових, екстериторіальних санкцій щодо газогону "Північний потік-2". Лист адресований спікерці Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі та іншим відомим політикам-демократам, повідомляє в п'ятницю, 20 листопада, німецьке видання Handelsblatt. Як зазначає газета, автори звернення сподіваються, що "зміна адміністрації у Вашингтоні дозволить розрядити обстановку навколо проєкту трубопроводу".
У листі голова і виконавчий директор комітету Олівер Гермес (Oliver Hermes) та Міхаель Гармс (Michael Harms) просять призупинити роботу обох палат Конгресу над новим законом про санкції PEESCA (Protecting Europe's Energy Security Clarification Act of 2020), який підтримують обидві найбільші американські партії.
Побоювання за суверенітет Німеччини і ЄС
Автори листа попереджають, що якщо США "мають намір і далі докладати зусиль зі знищення майже завершеного проєкту "Північний потік-2" або активізувати їх за допомогою PEESCA", то це не лише завдасть значних економічних збитків, а й підірве суверенітет ФРН та Євросоюзу.
"Якщо ЄС не вдасться відстояти свій суверенітет і американські депутати врешті-решт ухвалять рішення про санкції щодо європейських економічних проєктів, демократії в Європі буде завдано значної шкоди, і трансатлантичне партнерство на самому початку строк повноважень Джо Байдена обтяжиться значною мірою", - пророкують німецькі лобісти і закликають американську владу "не змушувати ЄС продовжувати обговорення контрсанкцій проти США, яке вже інтенсивно проводиться".
Спочатку газопровід, що прокладається з Росії до Німеччини, планувалося здати в експлуатацію до кінця 2019 року. Однак вже влітку того ж року "Газпром" вибився з графіка, а у грудні проєкт повністю зупинився, оскільки іноземні судна-прокладники труб відмовилися від участі у ньому через загрозу санкцій США.
Нагадаємо, "Північний потік-2" має бути прокладений дном Балтійського моря паралельно з уже існуючим "Північним потоком". Країни, через територіальні води яких проходить новий газогін (Фінляндія, Швеція, Німеччина, Данія), дозволили прокладку труб.
Утім, США і низка європейських держав виступають проти спорудження газопроводу. На їхню думку, він посилить залежність Європи від поставок російського газу. Берлін натомість вбачає у "Північному потоці-2" економічний проєкт, що покликаний підвищити енергетичну безпеку ФРН, особливо на тлі поставлених кліматичних цілей та запланованої відмови від вугільної теплоенергетики й атомної енергетик.
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2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи
Eugal збитки не загрожують
Поки "Північний потік-2" потужністю 55 мільярдів кубометрів на рік простоює, його продовження на території ФРН до Чехії Eugal потужністю 51 мільярд кубів далі будують. Першу нитку здали в грудні 2019 року, другу прокладуть до кінця 2020 року. "Газпром" вже забронював потужності всього газопроводу і платить незалежно від обсягів прокачування. Для його європейських партнерів це безпрограшний проєкт.
2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи
"Турецький потік" поки недозавантажений
Замість чотирьох ниток "Турецького потоку" проклали дві потужністю по 15,75 мільярда кубометрів. Їх ввели в дію на церемонії в Стамбулі 8 січня. Одна, що замінила маршрут через Україну, Молдову, Румунію, Болгарію, постачає західну частину Туреччини. Друга 2020 року залишиться напівпорожньою: газогін, здатний прокачувати настільки великі обсяги через Сербію далі в ЄС, в Болгарії ще тільки будують.
2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи
Азербайджанський газ для Болгарії
Одночасно з "Балканським потоком", як у Софії називають продовження "Турецького потоку", в Болгарії до кінця 2020 року запрацює магістральний газопровід IGB. Його будує болгарсько-грецько-італійська компанія ICGB за підтримки ЄС. Цей інтерконектор з'єднає газотранспортні системи Греції і Болгарії та дозволить отримувати азербайджанський газ з трубопроводу TAP, що знизить залежність від "Газпрому".
2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи
TAP продовжує TANAP
У 2020 році запрацює Трансадріатичний газопровід TAP потужністю 10 мільярдів кубометрів. Початок його будівництва турецький міністр та грецький прем'єр відзначали 2016 року. Він є продовженням завершеного 2019 року TANAP, яким газ з Азербайджану через Грузію йде на захід Туреччинии. Задача Південного газового коридору TANAP-TAP - забезпечувати пальним Грецію, Албанію та Італію в обхід Росії.
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