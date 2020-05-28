Санкції щодо "Північного потоку-2" внесли в проєкт оборонного бюджету США

Сенат Конгресу США включив нові санкції щодо газопроводу "Північний потік-2" у проєкт оборонного бюджету. Про це у вівторок, 30 червня, в соцмережі Twitter заявив сенатор-республіканець Стів Вомак.

"Путін хоче використовувати газопровід" Північний потік-2" як інструмент примусу. Він хоче закласти бомбу під нашими союзниками в Україні та Польщі і збільшити залежність від російського газу. Я пишаюся тим, що став співавтором санкцій, спрямованих на припинення будівництва газогону, і аплодую Сенату за включення цього пріоритету в бюджет національної оборони", - написав Вомак.

Пропозиція внести санкції щодо газопроводу в проєкт оборонного бюджету США на 2020-2021 фінансовий рік, який почнеться 1 жовтня, внесла та ж група сенаторів, що підготувала законопроєкт про їх розширення. Згідно з новим законопроєктом, санкції поширюються не тільки на компанії, які займаються безпосередньо роботами з прокладки трубопроводу, а й на тих, хто надає їм страхову або юридичну допомогу, а також портові послуги.

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Щоб нові санкції вступили в силу, законопроєкт повинні схвалити в обох палатах Конгресу, після чого документ має підписати президент США Дональд Трамп.

Будівництво "Північного потоку-2" призупинено через санкції США

Будівництво "Північного потоку-2" на даний час припинено через санкції США щодо європейських підрядників. Ці санкції набули чинності в грудні 2019 року. Вони передбачають заборону на в'їзд до Сполучених Штатів для представників цих компаній, а також заморожування будь-яких активів на території країни.

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"Північний потік-2" мав бути прокладений по дну Балтійського моря паралельно з уже існуючим "Північним потоком". Країни, через територіальні води яких проходить новий газогін (Фінляндія, Швеція, Німеччина, Данія), дозволили прокладку труб.

Між тим США і низка європейських держав виступають проти спорудження газопроводу. На їхню думку, він підсилить залежність Європи від поставок російського газу. Берлін вбачає у "Північному потоці-2" виключно економічний проєкт, що покликаний підвищити енергетичну безпеку ФРН, особливо на тлі поставлених кліматичних цілей та запланованої відмови від вугільної теплоенергетики й атомної енергетики.