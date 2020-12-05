Посольство США в Німеччині назвало "Північний потік-2" політичним інструментом РФ для обходу України

Посольство США закликало федеральний уряд Німеччини не допустити подальшого будівництва суперечливого газопроводу "Північний потік-2".

Читайте також: "Північний потік-2" застиг: чи збільшить РФ транзит газу Україною з 2021 року?

"Зараз настав час для Німеччини та ЄС ввести мораторій на будівництво газопроводу", - заявила виконувачка обов'язків посла США в Німеччині Робін Куінвілл у коментарі німецькому виданню "Handelsblatt", опублікованову в суботу, 5 грудня.

За її словами, це стало б чітким сигналом того, що Європа "більше не сприйматиме зловмисну ​​поведінку Росії". Також Куінвілл додала, що цей газопровід є не просто економічним проєктом, а й "політичним інструментом Кремля", ціль якого - "обійти Україну і розколоти Європу".

Читайте також: Якщо "Північний потік-2" зупинять: які будуть наслідки?

Росія хоче самостійно добудувати "Північний потік-2"

Росія планує відновити роботу над "Північним потоком-2" після того, як торік її призупинили через санкції США. Президент РФ Володимир Путін тоді заявляв, що Росія має завершити будівництво цього газогону самостійно. Для цього Москва використовуватиме власні кораблі. Як зазначає інформагенція dpa, робота на 2,6-кілометровій ділянці трубопроводу може відновитись вже на цих вихідни. Трубопровід, вартість якого близько 9,5 мільярда євро, готовий на 94 відсотки.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа виступає проти газопроводу "Північний потік-2". У Вашингтоні наголошують, що завдяки ньому Європа стане залежною від постачань російського газу. Натомість критики звинувачують США в тому, що Вашингтон хоче продавати власний природний газ Європі.

Читайте також: "Північний потік - 2": Конгрес США проти санкцій щодо ФРН

Дивитись відео 05:30 Поділитись "Північний потік-2" і США: Джо Байден поховає газопровід Путіна? (19.11.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3lZaH "Північний потік-2" і США: Джо Байден поховає газопровід Путіна?