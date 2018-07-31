Дональд Трамп помилував Пола Манафорта

Президент США Дональд Трамп у середу, 23 грудня, повністю помилував колишнього главу свого передвибрчого штабу Пола Манафорта та ще 25 осіб, а також замінив частину або всі вироки ще трьом особам.

Як повідомляє пресслужба Білого дому, серед цих 26 осіб є керівник передвибрчого штабу Трампа Пол Манафорт, якого суд визнав винним у змові проти держави. Ця справа була результатом розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера щодо ролі Росії у президентських виборах у США в 2016 році.

Зять Трампа Чарльз Кушнер (посередині)

Манафорта також було визнано винним у відмиванні грошей, прихованому лобізмі та спробі тиску на свідків. Він мав провести у в'язниці 7,5 року за звинуваченням у двох справах. Однак згодом його перевели на домашній арешт через епідемію коронавірусу в США. При цьому на сайті Білого дому Манафорта назвали "однією з найвидатніших жертв".

Крім того, Трамп ще повністю помилував свого зятя Чарльза Кушнера. Його визнали винним у поданні недостовірних декларацій, тиску на свідків та наданні неправдивих свідчень Федеральній виборчій комісії США (FEC). Він відбув своє дворічне покарання у 2006 році.

Джордж Пападопулос

До цього Трамп помилував свого колишнього радника з міжнародних справ Джорджа Пападопулоса, якого засудили за те, що він дав неправдиві свідчення ФБР щодо зв'язків з Росією. Згодом він сам визнав свою провину. Його справа також стосується розслідування спецпрокурора США з питань Росії Роберта Мюллера.

Ще Трамп помилував Алекса ван дер Цваана, який також фігурував у розслідуванні про російське втручання в американські вибори і в лютому 2018 року визнав свою провину в дачі неправдивих свідчень.

Також президент США помилував свого колишнього радника з національної безпеки Майкла Флінна, який визнав, що, не маючи відповідних повноважень, обговорював по телефону з тодішнім послом РФ в США Сергієм Кисляком санкції Вашингтона проти росіян і компаній РФ, а згодом дав агентам Федерального бюро розслідувань США неправдиві свідчення про зміст цієї розмови.

Роджер Стоун

Ще у списку помилуваних Трампом є його колишній радник Роджер Стоун. Його засудили у листопаді 2019 року за надання брехливих свідчень так само у рамках справи про російське втручання у вибори 2016 року.

Розслідування Роберта Мюллера

Спецпрокурор США з питань Росії Роберт Мюллер протягом майже двох років розслідував ймовірну змову між Кремлем і передвиборчим штабом Трампа з метою не допустити перемоги на президентських виборах 2016 року кандидатки від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

Мюллер прийшов до висновку, що російська сторона дійсно намагалася вплинути на вибори, а також виклав факти, які доводять прямі контакти членів команди Трампа з російськими чиновниками і юристами. Однак Мюллер не знайшов явних доказів змови між членами команди Трампа і Москвою.

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