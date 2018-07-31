 Дональд Трамп помилував Пола Манафорта | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.12.2020

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Дональд Трамп помилував Пола Манафорта

Президент США Дональд Трамп помилував 26 осіб, зокрема свого зятя Чарльза Кушнера, якого звинуватили у недостовірному декларуванні, та керівника свого передвибрчого штабу Пола Манафорта.

Пол Манафорт, який був керівником передвибрчого штабу Дональда Трампа

Пол Манафорт, який був керівником передвибрчого штабу Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп у середу, 23 грудня, повністю помилував колишнього главу свого передвибрчого штабу Пола Манафорта та ще 25 осіб, а також замінив частину або всі вироки ще трьом особам.

Як повідомляє пресслужба Білого дому, серед цих 26 осіб є керівник передвибрчого штабу Трампа Пол Манафорт, якого суд визнав винним у змові проти держави. Ця справа була результатом розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера щодо ролі Росії у президентських виборах у США в 2016 році.

Зять Трампа Чарльз Кушнер (посередині)

Зять Трампа Чарльз Кушнер (посередині)

Манафорта також було визнано винним у відмиванні грошей, прихованому лобізмі та спробі тиску на свідків. Він мав провести у в'язниці 7,5 року за звинуваченням у двох справах. Однак згодом його перевели на домашній арешт через епідемію коронавірусу в США. При цьому на сайті Білого дому Манафорта назвали "однією з найвидатніших жертв".

Крім того, Трамп ще повністю помилував свого зятя Чарльза Кушнера. Його визнали винним у поданні недостовірних декларацій, тиску на свідків та наданні неправдивих свідчень Федеральній виборчій комісії США (FEC). Він відбув своє дворічне покарання у 2006 році.

Джордж Пападопулос

Джордж Пападопулос

До цього Трамп помилував свого колишнього радника з міжнародних справ Джорджа Пападопулоса, якого засудили за те, що він дав неправдиві свідчення ФБР щодо зв'язків з Росією. Згодом він сам визнав свою провину. Його справа також стосується розслідування спецпрокурора США з питань Росії Роберта Мюллера.

Ще Трамп помилував Алекса ван дер Цваана, який також фігурував у розслідуванні про російське втручання в американські вибори і в лютому 2018 року визнав свою провину в дачі неправдивих свідчень.

Також президент США помилував свого колишнього радника з національної безпеки Майкла Флінна, який визнав, що, не маючи відповідних повноважень, обговорював по телефону з тодішнім послом РФ в США Сергієм Кисляком санкції Вашингтона проти росіян і компаній РФ, а згодом дав агентам Федерального бюро розслідувань США неправдиві свідчення про зміст цієї розмови.

Роджер Стоун

Роджер Стоун

Ще у списку помилуваних Трампом є його колишній радник Роджер Стоун. Його засудили у листопаді 2019 року за надання брехливих свідчень так само у рамках справи про російське втручання у вибори 2016 року.

Розслідування Роберта Мюллера

Спецпрокурор США з питань Росії Роберт Мюллер протягом майже двох років розслідував ймовірну змову між Кремлем і передвиборчим штабом Трампа з метою не допустити перемоги на президентських виборах 2016 року кандидатки від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

Мюллер прийшов до висновку, що російська сторона дійсно намагалася вплинути на вибори, а також виклав факти, які доводять прямі контакти членів команди Трампа з російськими чиновниками і юристами. Однак Мюллер не знайшов явних доказів змови між членами команди Трампа і Москвою.

Читайте також: Зв'язки Трампа з РФ: ключові фігуранти розслідування Мюллера

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