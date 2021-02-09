Пол Манафорт - американський лобіст та політичний консультант. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Пол Манафорт".

Пол Манафорт став скандально відомим завдяки своїй роботі як політтехнолог для колишнього українського президента Віктора Януковича. Серед його клієнтів були також інші сумнівні постаті, а саме - філіппінський диктатор Фердінанд Маркос, ангольський партизанський лідер Жонас Савімбі та інші. Пол Манафорт працював радником під час президентських кампаній Джеральда Форда, Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшого, Джорджа Буша-молодшого, Джона Маккейна. Під час президентської виборчої кампанії 2016 року в США він керував виборчим штабом Дональда Трампа. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.