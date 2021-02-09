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Пол Манафорт

Пол Манафорт - американський лобіст та політичний консультант. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Пол Манафорт".

Пол Манафорт став скандально відомим завдяки своїй роботі як політтехнолог для колишнього українського президента Віктора Януковича. Серед його клієнтів були також інші сумнівні постаті, а саме - філіппінський диктатор Фердінанд Маркос, ангольський партизанський лідер Жонас Савімбі та інші. Пол Манафорт працював радником під час президентських кампаній Джеральда Форда, Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшого, Джорджа Буша-молодшого, Джона Маккейна. Під час президентської виборчої кампанії 2016 року в США він керував виборчим штабом Дональда Трампа. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Суд відмовив у повторному розгляді справи щодо Манафорта

Суд відмовив у повторному розгляді справи щодо Манафорта 09.02.2021

Окружний прокурор Манхеттена наполягав на повторному розгляді справи щодо Пола Манафорта, якого раніше помилував експрезидент США Дональд Трамп.
Дональд Трамп помилував Пола Манафорта

Дональд Трамп помилував Пола Манафорта 24.12.2020

Президент США Дональд Трамп помилував 26 осіб, зокрема свого свата Чарльза Кушнера, якого звинуватили у недостовірному декларуванні, та керівника свого передвибрчого штабу Пола Манафорта.
Досьє FіnCEN: що треба знати про гучний міжнародний скандал із відмиванням грошей

Досьє FіnCEN: що треба знати про гучний міжнародний скандал із відмиванням грошей 21.09.2020

Щойно опубліковане досьє FіnCEN демонструє, як з дозволу провідних міжнародних банків роками відмивалися "брудні" гроші, у тому числі і за сумнівними схемами олігархів.

Манафорт просував ідею втручання у вибори в США з України - розслідування Мюллера

Манафорт просував ідею втручання у вибори в США з України - розслідування Мюллера 03.11.2019

Матеріали розслідування Мюллера свідчать - Пол Манафорт активно відстоював ідею українського, а не російського, втручання у вибори президента США.
Коментар: Загравання з Трампом не обіцяє Києву нічого хорошого

Коментар: Загравання з Трампом не обіцяє Києву нічого хорошого 23.09.2019

Президенту Зеленському треба вже, нарешті, припинити грати роль кіношного Голобородька. Спроби сподобатися особисто Трампу в результаті багато коштуватимуть Україні, вважає Сергій Руденко.
Українського бізнесмена Пінчука викликали на допит до Генпрокуратури

Українського бізнесмена Пінчука викликали на допит до Генпрокуратури 14.08.2019

Генеральна прокуратура України викликає бізнесмена Віктора Пінчука на допит, запланований на 27 серпня.

Екс-раднику Обами закидають лобіювання інтересів Януковича

Екс-раднику Обами закидають лобіювання інтересів Януковича 11.04.2019

Колишньому раднику Барака Обами можуть висунути обвинувачення за роботу з Полом Манафортом на користь уряду України у 2012 році.

Суд у Вашингтоні засудив Манафорта за змову до 43 місяців тюрми

Суд у Вашингтоні засудив Манафорта за змову до 43 місяців тюрми 13.03.2019

Колишній керівник виборчого штабу Дональда Трампа і політтехнолог Віктора Януковича Пол Манафорт загалом має провести у в'язниці 7,5 року за звинуваченням у двох справах. Тепер йому висунули обвинувачення у Нью-Йорку.
Попри другий вирок Манафорту, Трамп може спати спокійно

Попри другий вирок Манафорту, Трамп може спати спокійно 13.03.2019

Другий вирок колишньому голові передвиборного штабу Дональда Трампа Полу Манафорту стане важливою віхою в розслідуванні спецпрокурора Роберта Мюллера. Однак це не допоможе подолати розкол в країні.
Екс-голову виборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта засудили до тюремного ув'язнення

Екс-голову виборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта засудили до тюремного ув'язнення 08.03.2019

Пола Манафорта визнали винним в ухилянні від сплати податків та інших фінансових махінаціях. Його засуджено до трьох років і 11 місяців позбавлення волі.
Мюллер: Манафорт неодноразово і нахабно порушував закони

Мюллер: Манафорт "неодноразово і нахабно" порушував закони 24.02.2019

Спецпрокурор США Роберт Мюллер направив обвинувальну записку до суду, в якій перерахував кримінальні злочини, скоєні Полом Манафортом. Вирок екс-голові передвиборної кампанії Трампа оголосять 13 березня.
Спецпрокурор Мюллер вимагає для Манафорта від 19 до 24 років ув'язнення

Спецпрокурор Мюллер вимагає для Манафорта від 19 до 24 років ув'язнення 16.02.2019

Екс-главі передвиборного штабу Трампа Полу Манафорту може загрожувати від 19 до 24 років позбавлення волі, а також штраф до 24,4 мільйона доларів за фінансові махінації.
Суд: екс-керівник штабу Трампа Манафорт брехав слідству

Суд: екс-керівник штабу Трампа Манафорт брехав слідству 14.02.2019

Екс-керівник передвиборного штабу Дональда Трампа Пол Манафорт брехав про контакти зі своїм діловим партнером Костянтином Килимником, вважає суд. Таким чином політтехнолог порушив умови угоди зі слідством.

Найнята Манафортом юридична фірма визнала, що діяла в Україні як іноземний агент

Найнята Манафортом юридична фірма визнала, що діяла в Україні як іноземний агент 18.01.2019

Юридична фірма Skadden виплатить уряду США понад чотири мільйони доларів, отриманих за звіт щодо Юлії Тимошенко, підготований на замовлення Пола Манафорта у 2012 році.
В Ахметова й Льовочкіна заперечують отримання даних від Манафорта

В Ахметова й Льовочкіна заперечують отримання даних від Манафорта 10.01.2019

Прес-служби Ріната Ахметова й Сергія Льовочкіна стверджують, що українські бізнесмени не отримували інформації щодо президентської кампанії 2016 року у США від Пола Манафорта.
Справа Манафорта: дані соцопитувань передавали двом українським бізнесменам - CNN

Справа Манафорта: дані соцопитувань передавали двом українським бізнесменам - CNN 10.01.2019

Пол Манафорт ймовірно передавав дані соцопитувань під час президентської кампанії 2016 року у США Сергію Льовочкіну та Рінату Ахметову, які раніше оплачували його послуги, йдеться в матеріалі телекомпанії CNN.

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