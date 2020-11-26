Трамп помилував засуджених у справі про ймовірне втручання РФ у вибори США

За місяць до закінчення свого президентського терміну Дональд Трамп помилував свого колишнього радника з міжнародних справ Джорджа Пападопулоса."Сьогоднішнє помилування виправляє несправедливість, яку команда Мюллера заподіяла стільком людям", - йдеться в рішенні, опублікованому ввечері вівторка, 22 грудня.

У 2018 році Пападопулоса засудили за те, що він дав неправдиві свідчення ФБР щодо зв'язків з Росією. Згодом він сам визнав свою провину. Ця справа стосується розслідування спецпрокурора США з питань Росії Роберта Мюллера, який вивчав можливі зв'язки президента Трампа з Кремлем і ймовірне втручання Москви в американські вибори 2016 року.

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Крім того, Трамп помилував Алекса ван дер Цваана - зятя російського мільярдера Германа Хана. Цваан також фігурував у розслідуванні про російське втручання в американські вибори і в лютому 2018 року визнав свою провину в дачі неправдивих свідчень.

Раніше чинний президент США помилував свого колишнього радника з національної безпеки Майкла Флінна. У грудні 2017 року Флінн визнав, що, не маючи відповідних повноважень, обговорював по телефону з тодішнім послом РФ в США Сергієм Кисляком санкції Вашингтона проти росіян і компаній РФ, а згодом дав агентам Федерального бюро розслідувань США неправдиві свідчення про зміст цієї розмови.

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Розслідування Роберта Мюллера

Спецпрокурор США з питань Росії Роберт Мюллер протягом майже двох років розслідував ймовірну змову між Кремлем і передвиборчим штабом Трампа з метою не допустити перемоги на президентських виборах 2016 року кандидатки від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

Мюллер прийшов до висновку, що російська сторона дійсно намагалася вплинути на вибори, а також виклав факти, які доводять прямі контакти членів команди Трампа з російськими чиновниками і юристами. Однак Мюллер не знайшов явних доказів змови між членами команди Трампа і Москвою.

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