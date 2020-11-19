Дональд Трамп помилував свого колишнього радника Майкла Флінна

Президент США Дональд Трамп оголосив про те, що помилував свого колишнього помічника з національної безпеки Майкла Флінна. "Для мене велика честь оголосити про те, що генерал Майкл Т. Флінн отримав повне помилування", - написав він у середу, 25 листопада, у Twitter. Трамп привітав Флінна та відзначив, що тепер той проведе з родиною "фантастичний День подяки".

Майкл Флінн у грудні 2017 року визнав, що, не маючи відповідних повноважень, обговорював телефоном з тодішнім послом Росії у США Сергієм Кисляком американські санкції проти низки російських приватних осіб та компаній, а згодом дав агентам Федерального бюро розслідувань брехливі свідчення про зміст цієї розмови.

Читайте також: Зв'язки Трампа з РФ: ключові фігуранти розслідування Мюллера

Спецпрокурор Роберт Мюллер, який вивчав можливі зв'язки людей з оточення Трампа з російською владою, звернувся до суду з проханням не засуджувати Флінна до тюремного ув'язнення, оскільки він надав слідству "істотну підтримку". Винесення вироку у справі Флінна було заплановане на 27 лютого 2020 року, проте потім його відклали на невизначений строк.

23 листопада Трамп оголосив про готовність "в інтересах країни" почати процедуру передачі президентської влади апарату Джо Байдена. Офіційні підсумки виборів буде підбито 14 грудня після голосування Колегії виборників.