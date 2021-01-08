Кліматичні активісти протестували у містах ФРН проти "Північного потоку-2"

Екоактивісти - учасники руху "П'ятниці заради майбутнього" (FFF) - провели в п'ятницю, 22 січня, в низці міст Німеччини акцію протесту проти будівництва газопроводу "Північний потік-2". За словами організаторів, фото- і банерні акції проведено на площах і мостах щонайменше 13 міст ФРН, серед яких Берлін, Шверін і Росток, передає інформагенція dpa. Аналогічні акції були проведені кліматичними активістами у цей день й в інших країнах Європи.

Головною вимогою учасників кліматичної акції була цілковита відмова від використання природного газу, оскільки це - викопний вид палива. Приміром, кілька учасників акції, проведеній у центральній частині Берліна, тримали плакати з написом "Газ - це не перехідна технологія".

Активісти закликали уряд землі Мекленбург-Передня Померанія негайно зупинити будівництво газопроводу, а також зажадали припинити видобуток природного газу в Нижній Саксонії. На думку організаторів акції, захист клімату не має стати приводом для субсидування викопних видів палива.

Нинішні плани німецького уряду передбачають поступову відмову від спалювання бурого та кам'яного вугілля на ТЕС з одночасною розбудовою електрогенерації з відновлювальних джерел енергії. Утім, оскільки вітрові електростанції та сонячні панелі сильно залежать від погодних умов, для покриття можливого дефіциту електроенергії передбачається розбудова газових ТЕЦ. Саме через ці наміри уряд ФРН і планує збільшувати імпорт газу, в тому числі й трубопровідного.

Акція екоактивістів у Берліні

Попри те, що унаслідок згорання газу виділяється значно менше шкідливих викидів, ніж під час спалення вугілля чи торфу, ці плани уряду ФРН наражаються на критику екоативістів, котрі вважають їх недостатніми для боротьби зі змінами клімату.

У разі введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2", що з'єднає напряму російську й німецьку газові мережі, з Росії до Німеччини щороку експортуватиметься цим газогоном 55 мільярдів кубометрів природного газу.

Під час акції у німецькому місті Шверін

Нагадаємо, днями США запровадили перші санкції щодо компаній, причетних до спорудження газопроводу "Північний потік-2". Крім того, 18 січня німецькі екологи заблокували виданий раніше дозвіл на добудову цього газогону.