 Кліматичні активісти протестували у містах ФРН проти ″Північного потоку-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.01.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Кліматичні активісти протестували у містах ФРН проти "Північного потоку-2"

Кліматичні активісти провели в низці німецьких міст акцію протесту проти спорудження газопроводу "Північний потік-2". Вони закликали також цілком відмовитися від природного газу як викопного виду палива.

Акція Fridays for Future у місті Росток, 22 січня 2021 року

Акція Fridays for Future у місті Росток, 22 січня 2021 року

Екоактивісти - учасники руху "П'ятниці заради майбутнього" (FFF) - провели в п'ятницю, 22 січня, в низці міст Німеччини акцію протесту проти будівництва газопроводу "Північний потік-2". За словами організаторів, фото- і банерні акції проведено на площах і мостах щонайменше 13 міст ФРН, серед яких Берлін, Шверін і Росток, передає інформагенція dpa. Аналогічні акції були проведені кліматичними активістами у цей день й в інших країнах Європи. 

Головною вимогою учасників кліматичної акції була цілковита відмова від використання природного газу, оскільки це - викопний вид палива. Приміром, кілька учасників акції, проведеній у центральній частині Берліна, тримали плакати з написом "Газ - це не перехідна технологія".

Активісти закликали уряд землі Мекленбург-Передня Померанія негайно зупинити будівництво газопроводу, а також зажадали припинити видобуток природного газу в Нижній Саксонії. На думку організаторів акції, захист клімату не має стати приводом для субсидування викопних видів палива.

Нинішні плани німецького уряду передбачають поступову відмову від спалювання бурого та кам'яного вугілля на ТЕС з одночасною розбудовою електрогенерації з відновлювальних джерел енергії. Утім, оскільки вітрові електростанції та сонячні панелі сильно залежать від погодних умов, для покриття можливого дефіциту електроенергії передбачається розбудова газових ТЕЦ. Саме через ці наміри уряд ФРН і планує збільшувати імпорт газу, в тому числі й трубопровідного.

Акція екоактивістів у Берліні

Акція екоактивістів у Берліні

Попри те, що унаслідок згорання газу виділяється значно менше шкідливих викидів, ніж під час спалення вугілля чи торфу, ці плани уряду ФРН наражаються на критику екоативістів, котрі вважають їх недостатніми для боротьби зі змінами клімату.

У разі введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2", що з'єднає напряму російську й німецьку газові мережі, з Росії до Німеччини щороку експортуватиметься цим газогоном 55 мільярдів кубометрів природного газу.

Під час акції у німецькому місті Шверін

Під час акції у німецькому місті Шверін

Нагадаємо, днями США запровадили перші санкції щодо компаній, причетних до спорудження газопроводу "Північний потік-2". Крім того, 18 січня німецькі екологи заблокували виданий раніше дозвіл на добудову цього газогону.

Дивитись відео 04:18

Санкції США проти "Північного потоку-2"- прощальний жест Дональда Трампа (20.01.2021)

DW.COM

Якими будуть нові "санкції з пекла", які США готують проти Росії

Колишній куратор санкційної політики США Деніел Фрід розповів DW про новий законопроект в Конгресі щодо санкцій проти Росії і про те, чому вони не торкнуться "Північного потоку-2".  

"Північний потік-2" і Дамоклів меч санкцій від Трампа

Дональд Трамп під час саміту НАТО закинув Німеччині, що вона буде "повністю контролюватись Росією" та стане залежною від російського газу. Для проекту "Північний потік-2" ці закиди не означають нічого доброго.  

"Північний потік-2": що означають санкції США щодо "Фортуни"

США оголосили російське судно, що прокладає труби "Північного потоку-2", заблокованою власністю. DW з'ясувала, що це означає та які наслідки матиме.  

Також за темою

"Північний потік-2": німці створили фонд для добудови газопроводу (08.01.2021) 08.01.2021

Американські санкції заморозили добудову газопроводу "Північний потік-2". Тепер на допомогу російсько-німецькому проєкту прийшли німецькі регіональні політики у землі Мекленбург-Передня Померанія. Але наскільки етичним є створення фонду-"прокладки" і чи врятує він підводний газогін?

Nord Stream 2 | Bauarbeiten Ostsee-Gaspipeline

Норвезька компанія відмовилася сертифікувати "Північний потік-2" через санкції - ЗМІ 02.01.2021

На тлі нових санкцій США норвезька компанія DNV GL, що мала сертифікувати газопровід "Північний потік-2" після завершення його будівництва, відмовилися надавати цю послугу, повідомляють ЗМІ з посиланням на компанію.

Nord Stream 2 | Bauarbeiten Ostsee-Gaspipeline

У Німеччині терміново створюють фонд для добудови "Північного потоку-2" 06.01.2021

Уряд землі Мекленбург-Передня Померанія екстрено створює фонд, що візьме на себе ризики санкцій США щодо підрядників газогону "Північний потік-2".

Реклама

Докладно

Чи визнають судді контроль з боку Росії над сепаратистами? Рішення ЄСПЛ у справі Грузія проти Росії дуже важливе для України

Грузія проти Росії: що означає рішення ЄСПЛ для України

Європейський суд з прав людини частково задовольнив скаргу Грузії проти Росії, пов'язану з війною в Південній Осетії.  

Крістін Лагард

ЄЦБ застеріг від економічних загроз через пандемію COVID-19

Нинішня пандемія й надалі становитиме серйозну загрозу для Єврозони і глобальної економіки, застерігають у ЄЦБ.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  