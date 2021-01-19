"Північний потік-2": що означають санкції США щодо "Фортуни"

За день до того, як новий президент США Джо Байден став до виконання своїх обов'язків, попередня американська адміністрація вперше на практиці застосувала санкції щодо учасників будівництва російського газогону "Північний потік-2". До переліку підсанкційних об'єктів на сайті міністерства фінансів США внесені російське судно-трубопрокладач "Фортуна" і його власник - компанія "КВТ-Рус", а також фірма "Рустанкер" з Краснодарського краю Росії й танкери "Максим Горький" та "Сьєрра".

"Фортуна" на якорі

14 січня "Фортуна" вийшла в море з німецького порту Вісмар. Очікувалося, що минулої п'ятниці це судно-трубопрокладач відновить роботи зі спорудження газопроводу на південь від данського острова Борнгольм. За повідомленнями ЗМІ, данські контролюючі органи минулого тижня надали дозвіл на проведення будівельних робіт у своїх територіальних водах, відсутність якого була причиною попередньої затримки.

За даними ресурсу MarineTraffic, однак, "Фортуна" досі стоїть на якорі поблизу Ростока. Чи пов'язана затримка з виходом на місце будівництва з санкціями, чи має інші причини, наразі невідомо.

Що загрожує російському судну-трубопрокладачу

Американська адміністрація оголосила російську "Фортуну" "заблокованою власністю". "Це означає, що будь-які контрагенти, що працюють з цим судном або фірмою, що ним володіє, також ризикують потрапити під американські санкції. Якщо, звичайно, це не маленьке ремісниче підприємство з Мекленбурга, яке не працює на міжнародних ринках і тому може спокійно ігнорувати такий санкційний тиск", - пояснив в інтерв'ю DW виконавчий директор Східного комітету німецької економіки Міхаель Гармс (Michael Harms).

Крім того, додав він, жоден серйозний банк не ризикне в майбутньому обслуговувати рахунки або здійснювати платежі, пов'язані з цим судном. "Такий банк негайно опиниться під американськими санкціями", - переконаний Гармс.

При цьому не має значення, що компанія "КВТ-Рус", за його словами, "захована за якоюсь не дуже зрозумілою юридичною структурою". Якщо ж "Фортуна" зайде в територіальні води США, то Міхаель Гармс не виключає навіть можливості арешту судна.

Учасників будівництва "Північного потоку-2" стає дедалі менше

Швейцарська компанія Allseas через загрозу санкцій США ще в грудні 2019 року відмовилася від прокладання труб для "Північного потоку-2" і вивела свої спеціалізовані судна-трубопрокладачі з Балтійського моря.

Пізніше з проєкту вийшли швейцарська страхова компанія Zurich Insurance Group AG, норвезька сертифікаційна фірма Det Norske Veritas Holding AG і данський консультант Ramboll. А днями через побоювання потрапити під санкції США від участі у проєкті будівництва газогону "Північний потік-2" відмовилася і німецька компанія Bilfinger SE.

Поки решта учасників газопровідного проєкту виходять з того, що їм вдасться його успішно завершити. Водночас, як повідомила 19 січня інформаційна агенція Reuters, головний інвестор "Північного потоку-2" концерн "Газпром" в аналітичній записці, підготованій для власників євробондів, випущених російським газовим монополістом, вперше не виключив повного зупинення будівництва через зростаючий політичний тиск.

Позиція Берліна залишається незмінною

Мається на увазі тиск США, який збережеться і після зміни господаря Білого дому.

Тим часом позиція офіційного Берліна залишається незмінною. "Ми взяли до відома останній розвиток подій і наше принципове ставлення до екстериторіальних санкцій це не змінило", - заявила 20 січня заступниця речника уряду ФРН Мартіна Фіц (Martina Fietz), нагадавши, що це ставлення було і залишається різко негативним. Що ж стосується перебігу робіт і перспектив завершення спорудження газопроводу "Північний потік-2", то, зазначила вона, "це економічний проєкт, тому про стан справ і подальші плани слід питати у його учасників".