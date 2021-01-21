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Allseas

Allseas - швейцарська компанія з прокладки підводних трубопроводів. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Allseas".

Швейцарська компанія Allseas спеціалізується на прокладці підводних трубопроводів, підводному будівництві, споруджені й демонтажі морських платформ. Саме Allseas була залучена до будівництва газопроводу "Північний потік - 2". Штаб-квартира компанії розташована в швейцарському місті Шатель-Сен-Дені. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Північний потік-2: що означають санкції США щодо Фортуни

"Північний потік-2": що означають санкції США щодо "Фортуни" 21.01.2021

США оголосили російське судно, що прокладає труби "Північного потоку-2", заблокованою власністю. DW з'ясувала, що це означає та які наслідки матиме.

Швейцарська Allseas не планує відновлювати будівництво Північного потоку-2

Швейцарська Allseas не планує відновлювати будівництво "Північного потоку-2" 30.12.2019

Трубоукладачі швейцарської компанії залишили регіон робіт з будівництва газопроводу "Північний потік-2" у Балтійському морі та перекинуті на інші проєкти. Поки не визначено, хто саме продовжить будівництво газогону.
Путін заявив, що у РФ є свій трубоукладач для Північного потоку-2 - ЗМІ

Путін заявив, що у РФ є свій трубоукладач для "Північного потоку-2" - ЗМІ 26.12.2019

Володимир Путін запевнив російських бізнесменів у тому, що РФ має судно-трубоукладач для добудови "Північного потоку-2".
Росія шукає варіанти, аби добудувати Північний потік-2

Росія шукає варіанти, аби добудувати "Північний потік-2" 24.12.2019

Після запровадження американських санкцій та зупинки будівництва газогону Москва може залучити до проєкту трубоукладач "Академік Черський", який зараз перебуває в Находці, або купити інше судно, повідомляють ЗМІ.

Німецька преса: Противниками Північного потоку-2 є не лише США

Німецька преса: Противниками "Північного потоку-2" є не лише США 23.12.2019

Серед головних тем на шпальтах німецьких видань - санкції США проти компаній, які будують "Північний потік 2". Деякі оглядачі критикують Вашингтон, однак здебільшого пишуть, що німецький уряд сам винен.
Швейцарській компанії погрожують санкціями за Північний потік-2

Швейцарській компанії погрожують санкціями за "Північний потік-2" 20.12.2019

Американські сенатори попередили швейцарські компанію Allseas про санкції, які загрожують їй, якщо вона не припинить свою участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

США вже не зупинити Північний потік-2, впевнені експерти

США вже не зупинити "Північний потік-2", впевнені експерти 13.12.2019

Проти "Північного потоку-2" в оборонному бюджеті США на 2020 рік прописані санкції. Чи залишився у Вашингтона час перешкодити проєкту будівництва газопроводу, DW запитала експертів.
Найпоширеніші міфи про Північний потік-2 (відео)

Найпоширеніші міфи про "Північний потік-2" (відео) 18.02.2019

Чи справді "Північний потік-2" збільшить енергетичну залежність Євросоюзу від РФ, чи замерзне без труби Німеччина і чи можливо зупинити будівництво газопроводу? DW розвіює найпоширеніші міфи про "Північний потік-2".
П'ять поширених міфів про Північний потік-2

П'ять поширених міфів про "Північний потік-2" 13.02.2019

У дискусії довкола проекту "Газпрому" нерідко ігнорують елементарні факти. П'ять поширених міфів про газопровід "Північний потік-2" - у добірці DW.
Експерт: Росія навмисно затягує переговори щодо транзиту газу через Україну

Експерт: Росія навмисно затягує переговори щодо транзиту газу через Україну 23.01.2019

Чи допоможе ЄС досягти компромісу щодо газу між РФ і Україною? Чи можуть США зупинити "Північний потік-2"? На запитання DW відповів професор Інсбрукського університету Ґергард Манґотт.
Північний потік-2: кому саме загрожують санкції США

"Північний потік-2": кому саме загрожують санкції США 18.01.2019

Посол США у ФРН закликав німецькі компанії переглянути участь у "Північному потоці-2". Яким західним фірмам загрожують американські санкції через російський газопровід, і чи можуть вони зупинити проект? DW відповідає.