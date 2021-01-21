Allseas - швейцарська компанія з прокладки підводних трубопроводів. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Allseas".

Швейцарська компанія Allseas спеціалізується на прокладці підводних трубопроводів, підводному будівництві, споруджені й демонтажі морських платформ. Саме Allseas була залучена до будівництва газопроводу "Північний потік - 2". Штаб-квартира компанії розташована в швейцарському місті Шатель-Сен-Дені. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.