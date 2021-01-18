 ″Північний потік-2″: США запровадили перші санкції щодо компаній | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.01.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

"Північний потік-2": США запровадили перші санкції щодо компаній

Першими під американські санкції потрапив трубоукладач "Фортуна", що будує російський газогон, та його власник. Санкції передбачають заборону експорту, банківських і валютних операцій, блокування активів і майна.

Російський трубоукладач Фортуна першим потрапив під санкції США

Російський трубоукладач "Фортуна" першим потрапив під санкції США

Перші американські санкції проти компаній, які беруть участь в будівництві газогону "Північний потік-2", були запроваджені у вівторок, 19 січня. Міністерство фінансів США внесло до санкційного списку російський трубоукладач "Фортуна", задіяний на будівництві газогону. Також під обмежувальні заходи потрапив власник судна - компанія "КВТ-РУС". Санкції щодо нього передбачають заборону експорту, банківських і валютних операцій, блокування активів і майна.

Державний департамент США у повідомленні про застосування санкцій зазначив, що "Північний потік-2", якщо він буде завершений, дасть Росії можливість повністю обійти при експорті газу Україну, позбавляючи останню життєво важливих надходжень та роблячи її уразливою для подальших агресивних дій РФ. Водночас Москва отримає змогу використовувати природні ресурси як інструмент політичного тиску та згубного впливу на Західну Європу, наголосили в Держдепі.

Про запровадження санкцій проти судна "Фортуна" та його власника напередодні повідомили німецькі ЗМІ з посиланням на міністерство економіки ФРН.

У компанії Nord Stream 2 AG раніше цього дня відмовилися від коментарів щодо запровадження американських санкцій. Там додали, що європейські уряди і Єврокомісія висловили незгоду із застосуванням США односторонніх санкцій проти компаній, що будують газопровід. "Nord Stream 2, як і компанії, що підтримують проєкт, зберігають глибоку зацікавленість в його завершенні і вважають, що введення газопроводу в експлуатацію відповідає інтересам європейських споживачів і сприяє підтримці енергетичної безпеки та економічної конкурентоспроможності Європи", - заявили в компанії, цитує інформагенція "Інтерфакс".

Санкційний тиск з грудня 2019 року

Рішення про санкції проти операторів суден, що використовуються для прокладання труб під час спорудження "Північного потоку-2", у Вашингтоні ухвалили в грудні 2019 року. Однак досі заходи не були застосовані проти якихось компаній. Утім, після загрози застосування санкцій швейцарська компанія Allseas, що брала участь в будівництві газогону, вийшла з проєкту. Для продовження будівництва росіяни перекинули з Далекого Сходу у Балтійське море судно-трубопрокладник "Академік Черський".

У грудні минулого року американський Конгрес ухвалив оборонний бюджет, який містить санкції щодо компаній, які сприяють продажу, оренді та наданню суден-трубопрокладачів для будівництва російського газогону, а також компаній, що надають послуги страхування та сертифікації проєкту. Обидві палати Конгресу згодом подолали вето президента США Дональда Трампа на цей оборонний бюджет. Кілька компаній після цього вирішили вийти з проєкту.

Дивитись відео 04:17

"Північний потік-2": німці створили фонд для добудови газопроводу (08.01.2021)

Також за темою

Nord Stream 2 | Bauarbeiten Ostsee-Gaspipeline | Verlegeschiff Fortuna

США запровадять перші санкції проти компаній через "Північний потік-2" 18.01.2021

Після багатьох місяців погроз Вашингтон вирішив запровадити перші санкції проти компаній, що беруть участь у будівництві "Північного потоку-2". Вони стосуватимуться російського трубоукладача "Фортуна".

USA/Deutschland Sanktionen gegen Nord Stream 2

З проєкту "Північний потік-2" вийшов страховик Zurich Insurance - ЗМІ 16.01.2021

Швейцарський страховик Zurich Insurance вийшов з проєкту "Північний потік-2" через загрозу санкцій з боку США, повідомило агентство Bloomberg. Нові санкції містить оборонний бюджет США.

Deutschland Berlin Fridays for Future Protest gegen Gaspipeline Nord Stream 2

Німецькі екологи заблокували дозвіл на добудову "Північного потоку-2" 18.01.2021

Німецькі екологічні організації опротестували дозвіл на прокладання російського газогону, виданий у Німеччині. Дію дозволу на будівництво призупинено.

Реклама

Докладно

Президент Інституту імені Пауля Ерліха Клаус Ціхутек

Німецький вчений про безпечність вакцин від COVID-19

Наскільки безпечні вакцини від коронавірусу? Відповідає один з провідних біохіміків Німеччини Пауль Ціхутек.  

Завод з виготовлення автівок Mercedes-Benz у Німеччині, архівне фото

Автовиробники у ЄС продали на чверть машин менше у 2020 році

Автовиробники у ЄС продали у 2020 році приблизно на три мільйони автомобілів менше, ніж у 2019 році.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  