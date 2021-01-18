"Північний потік-2": США запровадили перші санкції щодо компаній

Перші американські санкції проти компаній, які беруть участь в будівництві газогону "Північний потік-2", були запроваджені у вівторок, 19 січня. Міністерство фінансів США внесло до санкційного списку російський трубоукладач "Фортуна", задіяний на будівництві газогону. Також під обмежувальні заходи потрапив власник судна - компанія "КВТ-РУС". Санкції щодо нього передбачають заборону експорту, банківських і валютних операцій, блокування активів і майна.

Державний департамент США у повідомленні про застосування санкцій зазначив, що "Північний потік-2", якщо він буде завершений, дасть Росії можливість повністю обійти при експорті газу Україну, позбавляючи останню життєво важливих надходжень та роблячи її уразливою для подальших агресивних дій РФ. Водночас Москва отримає змогу використовувати природні ресурси як інструмент політичного тиску та згубного впливу на Західну Європу, наголосили в Держдепі.

Про запровадження санкцій проти судна "Фортуна" та його власника напередодні повідомили німецькі ЗМІ з посиланням на міністерство економіки ФРН.

У компанії Nord Stream 2 AG раніше цього дня відмовилися від коментарів щодо запровадження американських санкцій. Там додали, що європейські уряди і Єврокомісія висловили незгоду із застосуванням США односторонніх санкцій проти компаній, що будують газопровід. "Nord Stream 2, як і компанії, що підтримують проєкт, зберігають глибоку зацікавленість в його завершенні і вважають, що введення газопроводу в експлуатацію відповідає інтересам європейських споживачів і сприяє підтримці енергетичної безпеки та економічної конкурентоспроможності Європи", - заявили в компанії, цитує інформагенція "Інтерфакс".

Санкційний тиск з грудня 2019 року

Рішення про санкції проти операторів суден, що використовуються для прокладання труб під час спорудження "Північного потоку-2", у Вашингтоні ухвалили в грудні 2019 року. Однак досі заходи не були застосовані проти якихось компаній. Утім, після загрози застосування санкцій швейцарська компанія Allseas, що брала участь в будівництві газогону, вийшла з проєкту. Для продовження будівництва росіяни перекинули з Далекого Сходу у Балтійське море судно-трубопрокладник "Академік Черський".

У грудні минулого року американський Конгрес ухвалив оборонний бюджет, який містить санкції щодо компаній, які сприяють продажу, оренді та наданню суден-трубопрокладачів для будівництва російського газогону, а також компаній, що надають послуги страхування та сертифікації проєкту. Обидві палати Конгресу згодом подолали вето президента США Дональда Трампа на цей оборонний бюджет. Кілька компаній після цього вирішили вийти з проєкту.