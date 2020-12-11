 Норвезька компанія відмовилася сертифікувати ″Північний потік-2″ через санкції - ЗМІ | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 02.01.2021

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Економіка

Норвезька компанія відмовилася сертифікувати "Північний потік-2" через санкції - ЗМІ

На тлі нових санкцій США норвезька компанія DNV GL, що мала сертифікувати газопровід "Північний потік-2" після завершення його будівництва, відмовилися надавати цю послугу, повідомляють ЗМІ з посиланням на компанію.

Труби для спорудження газогону Північний потік-2

Труби для спорудження газогону "Північний потік-2", грудень 2020 року

Норвезька компанія Det Norske Veritas (DNV) GL не зможе видати газопроводу "Північний потік-2" сертифікат відповідності, необхідний для початку його роботи. Про це DNV GL повідомила в суботу, 2 січня, пише інформаційний ресурс РБК, що має в своєму розпорядженні коментар компанії.

Згідно з повідомленням, причиною такого кроку є загроза запровадження до норвезької компанії нових санкцій США, яка виникла після ухвалення Конгресом напередодні відповідного закону.

"DNV GL припинить всі заходи з перевірки трубопровідної системи Nord Stream 2", - зазначили в норвезькій компанії, вказавши, що ця відмова триватиме, поки триватиме чинність американських санкцій. "Ми реалізуємо план зі згортання нашої підтримки щодо перевірки проєкту", - цитує повідомлення компанії РБК.

Іще в листопаді 2020 року DNV GL повідомила в коментарі інформагенції Reuters, що вона припиняє надавати послуги для газопроводу "Північний потік-2", які можуть підпадати під американські санкції. Як тоді пояснили в компанії, до таких послуг належали перевірка документації та моніторинг будівельних робіт з метою встановлення відповідності необхідним стандартам.

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Нагадаємо, напередодні Конгрес США зумів подолати вето президента Дональда Трампа на ухвалений раніше законодавцями пакет нормативних актів щодо оборонного бюджету на 2021 рік. Цей пакет містить, зокрема, нові санкції щодо компаній, які сприяють продажу, оренді та наданню суден-трубоукладальників для будівництва газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік".

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