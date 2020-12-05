Кремль побоюється, що нові санкції США ускладнять добудову "Північного потоку-2"

У Кремлі визнають, що нові санкції США проти "Північного потоку-2" можуть ускладнити добудову цього газопроводу. Про це в четвер, 24 грудня, заявив журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи інформацію ЗМІ про те, що невдовзі влада США зможе ухвалити новий пакет санкцій проти "Північного потоку-2".

"Звісно ж, це здатне ускладнити, але водночас і наші європейські партнери, і ми зацікавлені в тому, щоб цей проєкт був реалізований, щоб він був фіналізований в інтересах європейських споживачів і російських постачальників газу", - сказав прессекретар Кремля, цитує агентство "Інтерфакс".

При цьому Пєсков зазначив, що "обмеження, які американці вже ухвалювали, які у них заплановані в проєкті оборонного бюджету, спрямовані на те, щоб максимально ускладнити реалізацію цього проєкту".

Новий пакет санкцій

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп ветував схвалений Конгресом оборонний бюджет на 2021 рік, який також містить нові санкції проти "Північного потоку-2".

Утім, високопоставлені представники адміністрації Трампа раніше цього дня заявили, що Вашингтон закликає європейських союзників і приватні компанії припинити роботи, що можуть сприяти добудові нового газопроводу, попередивши, що в найближчі тижні США підготують ширший пакет санкцій проти "Північного потоку-2".

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Компанія Nord Stream 2 у грудні відновила прокладку труб у німецькій частині Балтійського моря, а з 15 січня планує приступити до робіт у водах Данії. Газопровід "Північний потік-2" побудований уже більш ніж на 90 відсотків, залишилося прокласти лише ділянку довжиною близько 160 кілометрів.